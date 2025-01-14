IP-телефон Flat-Phone B6 и консоль расширения FPEx60 внесены в реестр продукции РЭП Минпромторга

В конце 2024 г. IP-телефону Flat-Phone B6 и консоли расширения FPEx60 присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), о чем свидетельствуют приказ Министерства промышленности и торговли России № 6271 от 27 декабря 2024 г. и внесение оборудования в реестр РЭП. Об этом CNews сообщили представители компании «Флат».

На сегодняшний день компанией «Флат» подтвержден статус ТОРП для всей выпускаемой в России линейки телефонов: Flat-Phone С10, B6, B10, консоль расширения FPEx60.

Внесение оборудования в Реестр радиоэлектронной промышленности (РЭП) подтверждает соответствие требованиям безопасности и функциональности как для частного бизнеса, так для компаний с государственным участием.

Использование российского оборудования исключает риск отказа в обслуживании и ремонте от производителя, оптимизирует временные затраты на сервисное обслуживание, позволяет кастомизировать решения под коммуникационные задачи объекта.

Поддержка отечественных производителей со стороны государства и выбор российских решений корпоративными пользователями способствуют развитию внутренних технологических компетенций, стимулирует инновации и создает предпосылки для дальнейшего роста индустрии связи в России.

«Сегодня портфель программных и аппаратных продуктов «Флат» позволяет построить единый корпоративный комплекс унифицированных коммуникаций с широкой вариативностью показателей абонентской емкости и в разных бюджетных категориях. Включение всей линейки решений в реестры Минпромторга и Минцифры расширяет возможности проектной деятельности в разных сегментах, особое значение, безусловно, будет иметь в проектах для государственных компаний», – сказал Антон Фролов, заместитель генерального директора «Флат».