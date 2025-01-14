Фролов Антон
Фролов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Ковалев Сергей 25 3
|Ревяшко Андрей 20 3
|Игнатов Андрей 10 3
|Хрычев Михаил 4 3
|Данилов Михаил 31 2
|Босенко Павел 18 2
|Шатунов Илья 5 2
|Ковалева Елена 5 2
|Кузнецова Надежда 2 2
|Дубовсков Андрей 89 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Мелингер Станислав 12 1
|Киселев Александр 114 1
|Ерофеев Александр 10 1
|Виноградов Александр 60 1
|Перфилов Алексей 4 1
|Ясаков Михаил 7 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Зотов Николай 2 1
|Попов Дмитрий 31 1
|Асратян Петр 36 1
|Шляпин Евгений 17 1
|Адян Сергей 2 1
|Говорухин Иван 7 1
|Курьянов Павел 3 1
|Августон Иван 15 1
|Плетнев Артем 10 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Москальцов Александр 1 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Ламбурт Виктор 5 1
|Соболь Александр 5 1
|Курбанов Серго 2 1
|Иванов Никита 11 1
|Фоминых Константин 2 1
|Фомин Сергей 18 1
|Бодров Илья 2 1
|Айвазов Александр 31 1
|Ковальчук Степан 2 1
|Казанская Ольга 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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