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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Фролов Антон



14.01.2025 IP-телефон Flat-Phone B6 и консоль расширения FPEx60 внесены в реестр продукции РЭП Минпромторга 1
30.10.2024 Нейросети защитят сервисы VK и данные пользователей от «умных» кибератак 1
10.10.2024 Компания «Веб Разработка» выполнит разработку интеграции для партнеров Ujin 1
07.10.2024 ФЛАТ и Netwell объявили о сотрудничестве 1
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ 1
12.04.2024 Телефоны ФЛАТ в ТОРП 1
04.09.2023 VK объявила о назначениях и изменении организационной структуры 1
05.12.2022 Как перейти от управления документами к управлению контентом 1
18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября 1
28.04.2022 После двух месяцев опровержений «Яндекс» продает сервисы «Новости» и «Дзен» 1
12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве 1
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM 1
21.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 1
15.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
24.11.2015 Softline разместила в российском «облаке» ИТ-сервисы Accountor 1
19.06.2012 В системе мониторинга BrandSpotter появились отзывы о брендах из «Яндекс.Маркета» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Фролов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ФЛАТ - FLAT 18 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
ТелеСвязь 20 3
Yandex - Яндекс 7339 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
SAP SE 5276 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Softline - Софтлайн 2810 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Цифровые активы 118 1
Picvario - Пикварио 15 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Простые решения 1 1
Мониторинг социальных медиа 1 1
К2Тех 130 1
Cisco Systems 5114 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 3
Полипластик 12 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Траско - Trasko 32 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Black Star 5 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 17 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Меркури - Mercury 213 1
Mascotte 22 1
585 Gold - 585 Голд - сеть ювелирных магазинов 21 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Столичные аптеки 11 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 12 1
Черемушки 55 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
Softswitch - программный коммутатор 105 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 2
Маршрутизация - Routing 498 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 345 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
VK - Яндекс.Дзен 188 3
ФЛАТ - FLAT Phone 10 3
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 7 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Panasonic KX UC-платформа 105 1
Яндекс.Маркет 937 1
Мониторинг социальных медиа - Brandspotter 3 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 24 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 1
VK RuStore 327 1
VK Клипы 50 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
ФЛАТ Device Manager 3 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
VK WARP - VK Web Application Resilient Protection 1 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
ФЛАТ SBC - ФЛАТ Session Border Controller 1 1
ФЛАТ Контакт 1 1
Ковалев Сергей 25 3
Ревяшко Андрей 20 3
Игнатов Андрей 10 3
Хрычев Михаил 4 3
Данилов Михаил 31 2
Босенко Павел 18 2
Шатунов Илья 5 2
Ковалева Елена 5 2
Кузнецова Надежда 2 2
Дубовсков Андрей 89 1
Захаров Дмитрий 46 1
Мелингер Станислав 12 1
Киселев Александр 114 1
Ерофеев Александр 10 1
Виноградов Александр 60 1
Перфилов Алексей 4 1
Ясаков Михаил 7 1
Рыстенко Михаил 62 1
Зотов Николай 2 1
Попов Дмитрий 31 1
Асратян Петр 36 1
Шляпин Евгений 17 1
Адян Сергей 2 1
Говорухин Иван 7 1
Курьянов Павел 3 1
Августон Иван 15 1
Плетнев Артем 10 1
Сардарян Роберт 19 1
Москальцов Александр 1 1
Иванов Дмитрий 88 1
Ламбурт Виктор 5 1
Соболь Александр 5 1
Курбанов Серго 2 1
Иванов Никита 11 1
Фоминых Константин 2 1
Фомин Сергей 18 1
Бодров Илья 2 1
Айвазов Александр 31 1
Ковальчук Степан 2 1
Казанская Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Нидерланды 3517 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Дания - Королевство 1296 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Английский язык 6634 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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