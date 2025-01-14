ФЛАТ Device Manager
ФЛАТ Device Manager и организации, системы, технологии, персоны:
|ФЛАТ - FLAT 18 3
|К2Тех 130 1
|AudioCodes - Айдиокоудз Русс 33 1
|Cisco Systems 5114 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|ФЛАТ SoftSwitch 5 2
|ФЛАТ Контакт 1 1
|ФЛАТ Партнер - FLAT Partner 4 1
|Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
|ФЛАТ - FLAT Phone 10 1
|ФЛАТ SBC - ФЛАТ Session Border Controller 1 1
|Google Android 13994 1
|Apple iOS 7809 1
|Фролов Антон 17 1
|Боков Сергей 1 1
|Корнильев Антон 4 1
|Шлюфман Олег 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
|Израиль 2730 1
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