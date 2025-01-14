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ФЛАТ Device Manager



14.01.2025 В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат» 1
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ 1
28.08.2023 Расширение функционала телефонных аппаратов AudioCodes для коммуникационной платформы ФЛАТ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ФЛАТ Device Manager и организации, системы, технологии, персоны:

ФЛАТ - FLAT 18 3
К2Тех 130 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 33 1
Cisco Systems 5114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 1
Softswitch - программный коммутатор 105 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Аналоговые технологии 2769 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 288 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 9 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 58 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 59 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
ФЛАТ SoftSwitch 5 2
ФЛАТ Контакт 1 1
ФЛАТ Партнер - FLAT Partner 4 1
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
ФЛАТ - FLAT Phone 10 1
ФЛАТ SBC - ФЛАТ Session Border Controller 1 1
Google Android 13994 1
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Фролов Антон 17 1
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Корнильев Антон 4 1
Шлюфман Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Израиль 2730 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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