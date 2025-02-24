AudioCodes - Айдиокоудз Русс

AudioCodes Ltd. — израильская high-tech компания, которая проектирует, разрабатывает и продает устройства для голосовой и видео связи, передачи данных по сетям, работающим в протоколе TCP/IP. AudioCodes является пионером технологии VoIP, поставляющая на рынок свои

решения в этой области с 1995 года.