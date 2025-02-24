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AudioCodes Айдиокоудз Русс

AudioCodes - Айдиокоудз Русс

AudioCodes Ltd. — израильская high-tech компания, которая проектирует, разрабатывает и продает устройства для голосовой и видео связи, передачи данных по сетям, работающим в протоколе TCP/IP. AudioCodes является пионером технологии VoIP, поставляющая на рынок свои
решения в этой области с 1995 года.


24.02.2025 Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве 1
28.08.2023 Расширение функционала телефонных аппаратов AudioCodes для коммуникационной платформы ФЛАТ 3
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
07.07.2021 AudioCodes наградила КРОК за лучший совместный проект года 1
08.11.2019 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся

 1
18.01.2019 В Москве состоялся G-Summit Moscow – ежегодная конференция Genesys по обслуживанию клиентов 1
28.04.2018 Юрий Меринов -

Мы предлагаем не менять, а дополнять имеющиеся у заказчиков решения

 1
25.10.2017 Мероприятие BroadSoft Roadshow пройдет 8 ноября в Москве 1
27.04.2017 Orange предоставила российским пользователям Skype for Business Online возможность звонить на городские номера 1
29.06.2016 Softline построила систему объединенных коммуникаций в «Металлимпресс» 1
13.05.2016 Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS 1
17.10.2014 Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ 1
30.04.2014 Российские контакт-центры переживают «третью эру» развития 2
23.04.2014 Клиент и оператор контакт-центра должны разговаривать равное время 2
16.10.2012 «АМТ-Груп» расширила функциональность контакт-центра Quelle 1
21.09.2012 Облачная АТС для "Лукойла" 1
28.11.2011 Индийский конкурент Cisco пришел в Россию 1
14.09.2011 «Стартелеком» внедрил в инфраструктуру сети «Альфа–Банка» решение LCR 1
09.08.2011 «Энвижн Груп» построила городскую АТС для оператора связи «ВиЛэнд» на базе собственного решения NVoiceG Switch 1
16.06.2011 «Манго Телеком» заключил партнерское соглашение с компанией AudioCodes 2
18.03.2011 «Манго Телеком» провел комплексное тестирование офисных VoIP-шлюзов для предприятий SMB 2
28.09.2010 «АМТ-Груп» поставит МТТ оборудование AudioCodes 2
27.05.2010 Крупнейшие вендоры решат проблему интероперабельности Unified Communications 1
21.09.2009 «Синтерра-Урал» выбрала CTI NG Switch для построения внутризоновых сетей связи 1
03.07.2009 Мировой рынок PBX: SEN опередил Cisco, Nortel и Avaya 1
09.09.2008 Genesys Voice Platform 8: платформа нового поколения для IVR-систем 1
21.07.2008 «Белтел» и «Мэри Кэй» подписали сервисное соглашение 1
17.07.2008 AudioCodes выпустила новый мультисервисный шлюз 1
24.01.2008 AudioCodes выпустила сервер приложений для операторов связи 1
23.05.2007 Microsoft и лидеры телеком-индустрии объединяют системы связи 1
10.08.2005 СМАРТС и "АМТ-Груп" испытали пилотную сеть следующего поколения NGN 1
18.05.2005 AudioCodes представила новые продукты для VoIP-сетей 1
23.04.2004 "Зебра Телеком" ввела в эксплуатацию VoIP-шлюз Mediant 2000 1
16.10.2003 3Com нашел новых партнеров 1

Публикаций - 34, упоминаний - 41

AudioCodes и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5124 7
Microsoft Corporation 24671 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 5
Genesys 208 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 4
Cisco Broadsoft UC 56 4
Softline - Софтлайн 2850 3
AMT Group - АМТ-Груп 354 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
Siemens AG - Siemens Group 2593 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Крок - Croc 1777 2
Samsung Electronics 10290 2
Huawei 3954 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
HP 3Com 677 2
Сател 126 2
Dialogic Corp 92 2
Mitel Corp - Mitel Networks 58 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
Intel Corporation 12219 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
HP Inc. 5693 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 529 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Toshiba Corporation 2931 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
D-Link - Д-Линк Трейд 365 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Poly - Plantronics 136 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
ING Belgium 2 1
Альфа-Банк 1778 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Daikin Industries 46 1
Бизнес кар СП 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 19
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2724 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 13
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 994 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4039 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3010 7
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 242 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1079 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10161 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 684 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2498 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5754 4
Аналоговые технологии 2776 4
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 174 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 3
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 288 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1056 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1693 3
Microsoft Skype 2067 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 3
Microsoft Skype for Business 175 3
AudioCodes Mediant 5 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Genesys Interaction Analytics - Genesys IWS - Genesys Interaction Workspace 6 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
AudioCodes SBC 2 2
Audiocodes HD 2 2
Microsoft Exchange 1719 1
Microsoft Office 365 945 1
Microsoft Outlook 1393 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1335 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 7 1
Rakuten Viber 628 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
Asterisk 78 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
HP 3Com - 3Com NBX Networked Telephony - 3Com NBX Communications System 16 1
Microsoft Office 3754 1
AVM GmbH - Fritz!Box 1 1
Genesys Info Mart 3 1
Genesys Outbound Voice - Genesys Outbound Predictive - Genesys Outbound Engagement - Genesys Outbound IVR 9 1
Genesys Web Engagement - Genesys Web Callback - Genesys Web Chat 3 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
AudioCodes InTouch Piccolo 1 1
AudioCodes SAS 1 1
AudioCodes MP 1 1
AudioCodes Mobile 1 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Genesys Voice Platform 10 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
Dell PowerConnect 14 1
Шлюфман Олег 4 4
Попов Виталий 19 2
Овчинников Виктор 3 2
Светлов Валерий 3 2
Чугаев Евгений 2 1
Морозов Вячеслав 17 1
Кочергин Алексей 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Галушкин Олег 182 1
Новиков Евгений 44 1
Гольцов Александр 78 1
Новиков Дмитрий 39 1
Малиновский Сергей 14 1
Краюшкина Елена 4 1
Тарасенко Алексей 16 1
Трошин Александр 14 1
Меринов Юрий 2 1
Аниканов Вадим 21 1
Курбет Вячеслав 11 1
Гуркин Дмитрий 9 1
Синягин Сергей 7 1
Орлова Нелла 1 1
Колонский Евгений 4 1
Пчелинцева Надежда 2 1
Рыжков Алексей 5 1
Стручковский Олег 2 1
Сысоев Александр 41 1
Маслова Маргарита 4 1
Кудрявцева Наталья 12 1
Истомина Татьяна 4 1
Пауков Сергей 14 1
Дьяконова Наталия 18 1
Губарев Валентин 15 1
Свинин Михаил 1 1
Батарова Мария 4 1
Велиев Игорь 2 1
Грушецкий Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 1
Индия - Bharat 5470 1
Россия - СФО - Новосибирск 4328 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1894 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Россия - УФО - Тюменская область 1165 1
Россия - УФО - Челябинская область 1230 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1210 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 321 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 89 1
Америка Латинская 1818 1
Украина - Львов 97 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Европа 21808 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1160 1
Израиль 2738 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1246 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 948 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 1
Аренда 2436 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8089 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 306 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3719 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1896 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
Forrester Research 821 1
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Juniper Research 527 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Genesys G-Summit 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2443 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
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