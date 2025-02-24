AudioCodes Айдиокоудз Русс
AudioCodes Ltd. — израильская high-tech компания, которая проектирует, разрабатывает и продает устройства для голосовой и видео связи, передачи данных по сетям, работающим в протоколе TCP/IP. AudioCodes является пионером технологии VoIP, поставляющая на рынок свои
решения в этой области с 1995 года.
AudioCodes и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
|Шлюфман Олег 4 4
|Попов Виталий 19 2
|Овчинников Виктор 3 2
|Светлов Валерий 3 2
|Чугаев Евгений 2 1
|Морозов Вячеслав 17 1
|Кочергин Алексей 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Галушкин Олег 182 1
|Новиков Евгений 44 1
|Гольцов Александр 78 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Малиновский Сергей 14 1
|Краюшкина Елена 4 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Трошин Александр 14 1
|Меринов Юрий 2 1
|Аниканов Вадим 21 1
|Курбет Вячеслав 11 1
|Гуркин Дмитрий 9 1
|Синягин Сергей 7 1
|Орлова Нелла 1 1
|Колонский Евгений 4 1
|Пчелинцева Надежда 2 1
|Рыжков Алексей 5 1
|Стручковский Олег 2 1
|Сысоев Александр 41 1
|Маслова Маргарита 4 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Истомина Татьяна 4 1
|Пауков Сергей 14 1
|Дьяконова Наталия 18 1
|Губарев Валентин 15 1
|Свинин Михаил 1 1
|Батарова Мария 4 1
|Велиев Игорь 2 1
|Грушецкий Николай 1 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
|Forrester Research 821 1
|IHS Infonetics Research 102 1
|Juniper Research 527 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
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