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Расширение функционала телефонных аппаратов AudioCodes для коммуникационной платформы ФЛАТ

Израильский производитель коммуникационного оборудования AudioCodes и российский разработчик программных продуктов ФЛАТ представили расширение пользовательского и системного функционала телефонных аппаратов и системы централизованного управления (AutoProvisioning). Об этом CNews сообщили представители ФЛАТ.

Для SIP-аппаратов серий 445HD, 450HD, С450HD, а также 405, 405HD и C405HD специалистами AudioCodes реализована возможность сбора и управления аудиоконференциями на стороне сервера - ФЛАТ SoftSwitch, что позволит подключить до 16 участников в режиме Add-Hoc. Запущен сервис перехвата группового вызова через меню быстрого доступа с индикацией статуса группы, а также завершена CSTA-синхронизация настройки переадресации вызова и статуса «Не беспокоить» между коммуникационной платформой и телефонами AudioCodes, решен пул задач для корректной передачи статусов пользователей (BLF) на телефон.

Команда разработчиков ФЛАТ в новой версии ФЛАТ Device Manager 3.5.003, расширила поддерживаемую аппаратную линейку сериями 405HD, 420HD, 430HD, 440HD, 445HD, 450HD от AudioCodes, предоставив пул инструментов оперативной настройки и управления корпоративным пользователям данных моделей. Кроме этого, с выходом обновления стали доступны интеграция ФЛАТ Device Manager с внешними приложениями по интерфейсу REST API и функционал резервного копирования на внешние источники по протоколам FTP и SFTP как в ручном, так и в автоматическом режимах. Подключен новый инструмент управления - «Планировщик», позволяющий администратору запланировать необходимые системные обновления, выбрав профиль, время, а также список действий, которые будут применены в указанный в планировщике интервал.

«Хотим отметить высокий профессионализм команды Флат в реализации совместных проектов с нашим оборудованием. Мы видим, как раскрывается функционал корпоративной телефонии и становится все более эффективным, надежным и удобным в администрировании», – отметил руководитель AudioCodes Russia Олег Шлюфман.

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Техника

AudioCodes Ltd. — израильская high-tech компания, которая проектирует, разрабатывает и продает устройства для голосовой и видео связи, передачи данных по сетям, работающим в протоколе TCP/IP. AudioCodes поставляет на рынок свои решения с 1995 г.

ФЛАТ Device Manager - сервис централизованного управления SIP-телефонами через единый web-интерфейс с инструментами для индивидуальной или групповой настройки телефонных аппаратов в коммуникационной системе.

ООО «ФЛАТ» - российский разработчик линейки программных продуктов для организации современных корпоративных коммуникаций и оперативного взаимодействия на территориально-распределенных объектах. Программные решения компании включены в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

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