Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пчелинцева Надежда
УПОМИНАНИЯ
Пчелинцева Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|Мосводоканал МГУП 67 1
|РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 61 1
|РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
|Ларин Виктор 4 1
|Столповский Максим 3 1
|Корнильев Антон 8 1
|Полунин Сергей 17 1
|Сысоев Александр 45 1
|Рыжков Алексей 6 1
|Ведомости 1176 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.