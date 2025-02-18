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Столповский Максим



18.02.2025 Госструктуры на 15% увеличили затраты на камеры наблюдения, роутеры и АТС 1
09.12.2024 Государство поддержит производство российских базовых станций 17 миллиардами 1
10.10.2024 Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Столповский Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 321 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
МегаФон 8928 1
МТС - Иртея 34 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 495 1
К2Тех 136 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 412 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 1
SPDM - Simulation Processes and Data Management - Системы управления расчетными данными - Управление процессами расчетных обоснований 8 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10158 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1713 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 758 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1307 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 403 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 337 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1996 1
FreePik 1025 1
Комлев Николай 97 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 2
Россия - РФ - Российская федерация 145225 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Европа 21802 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 266 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Ведомости 1019 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168972.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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