Государство поддержит производство российских базовых станций 17 миллиардами

На создание российских базовых станций связи 2G/4G/5G в 2025–2027 гг. в рамках проекта «Отечественные решения» выделят 16,84 млрд руб. Однако телеком-операторам не хватает денег на их закупки из-за дорогих кредитов.



Объем госфинансирования производства БС

Финальная редакция федерального проекта «Отечественные решения», который входит в нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», предусматривает финансирование создания российских базовых станций (БС) связи 2G/4G/5G в 2025–2027 гг. в размере 16,84 млрд руб., из которых 8,2 млрд руб. поступят из федерального бюджета.

5,6 млрд руб. господдержки получит проект «Подсистема базовых станций стандарта 2G/4G/5G для сетей связи общего пользования» от «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»). Еще 2,6 млрд руб. выделят на «Оборудование базовых станций операторского класса» 4G/5G от компании «Иртея» (50% у МТС).

В «Иртее» планируют выйти на «стабильное производство 30 тыс. базовых станций ежегодно», сказали представители компании изданию. В Yadro сообщили только, что заключили форвардные контракты на поставку 55 тыс. БС до 2030 г.

Потребность в базовых станциях

В 2025 г. российским операторам понадобится 30–50 тыс. базовых станций, считает директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Максим Столповский.

Комитет цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания Проекты Yadro и «Иртеи» по созданию российских БС получат господдержку в 2025–2027 гг.

«Чтобы сеть оставалась стабильной в среднесрочной перспективе, необходимо ежегодно вводить 50–80 тыс. станций. Для роста скоростей и укрепления позиций России в мировых рейтингах нужно удвоить поставки до 100–150 тыс. станций в год», — пояснил Столповский.

Однако у производителей есть некоторые сложности, о которых рассказал независимый телеком-аналитик Алексей Слукин: «У производителей остро стоят три вопроса, которые могут помешать планам по производству оборудования. Первый — это комплектующие. Большинство ЭКБ — импортного производства, их поставка в текущих условиях рискованна. Второй — серийное производство. Одно дело собрать прототип, другое — поставить производство на поток. Третий — это экосистема оборудования: операторам нужен функционал, поддержка и другое оборудование, чтобы развернуть сеть».

В настоящее время российские сотовые сети состоят из базовых станций финской Nokia, шведской Ericsson, а также ряда китайских компаний — каждая из них входит в число крупнейших поставщиков БС в мире. Беда в том, что после событий конца февраля 2022 г. каждая из них компаний покинула Россию — европейские официально, а остальные втихую, без заявлений. К тому моменту российские базовые станции если и существовали, то лишь в проекте или в виде штучных экспериментальных образцов.

Лишь в конце 2022 г. операторы связи заключили сквозные контракты с российскими вендорами и только к летом 2023 г. начали тестировать их продукцию. Как сообщал CNews, в мае 2024 г. МТС приступил к внедрению около 300 базовых станций российского производства в свои сети.



Телеком-операторам тоже нужна поддержка

С 2028 г. российским операторам будет запрещено использовать иностранное оборудование для строительства своих сетей. Отечественное «железо», по плану, дожно начать массово вводиться в эксплуатацию в 2025 г.

Однако закупки могут сократиться из-за высокой ключевой ставки, полагает Столповский.

Телеком-отрасли сейчас недостаточно «прироста выручки для реализации крупных проектов на отечественном телеком-оборудовании и ПО, в частности, для развертывания беспроводных сетей связи нового поколения», как сказали в «МегаФоне». Там считают, что для этого нужна льготная ставка в 5–7%.

В Минцифры заверили, что рассматривают разные меры поддержки, в том числе в рамках госпрограмм.