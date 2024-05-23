Коллапс российских сотовый сетей отменяется? Крупный оператор массово отказывается от базовых станций Nokia и переходит на российские

МТС переходит на российские базовые станции компании «Иртея». Они будут работать вместо БС финской Nokia, которая ушла из России в марте 2022 г. Уход ее и Ericsson грозил обвалом российских сотовых сетей, поскольку все они построены, по большей части, на их станциях. С приходом отечественных игроков вероятность такого исхода снижается.

Инфраструктурное импортозамещение

Оператор связи МТС сообщил «Ведомостям» о планах по запуску нескольких сотен базовых станций в своей сети в самом ближайшем будущем. Все они являются продукцией компании «Иртея». Напомним, что из-за санкций из России ушли все крупнейшие иностранные поставщики телекомоборудования. На фоне этого в стране возник риск обвала сотовых сетей, избежать которого и поможет переход на российские БС.

В планы МТС входит интеграция 300 российских базовых станций до конца 2024 г. Часть из них будут работать в сетях 4G, а часть – в тестовых зонах 5G, поскольку общедоступных сетей пятого поколения в России до сих пор нет. Редакция CNews обратилась в МТС с вопросом о точном количестве 4G- и 5G-станций и ожидает ответа.

Станции МТС намерена внедрить в 30 российских регионах, но оператор пока не сообщает, в каких именно. Всего в России на момент выпуска материала было 89 субъектов.

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Что самое важное, российские БС будут интегрированы оператором не в дополнение к иностранному «железу», а вместо него, пишут «Ведомости». В частности, часть инфраструктуры МТС построена на базовых станциях финской компании Nokia – это один из крупнейших в мире поставщиков такого оборудования наряду со шведской Ericsson, и российские сотовые сети, по большей части, состоят из продукции этих компаний. К слову, и Ericsson, и Nokia покинули российский рынок в 2022 г. и больше не поставляют свое сетевое оборудование в Россию, по крайней мере, по официальным каналам.

Примерные сроки

Поскольку 4G-станции российского производства будут использоваться в действующих сетях МТС, оператор проведет полный цикл их тестирования. На это, как сообщили изданию представители «Иртеи», может потребоваться до трех месяцев – с августа по октябрь 2024 г.

«Испытания устроены по стандартному сценарию: лабораторные, потом на открытой местности, потом драйв-тесты, т. е. испытания движения в рельефе и испытания по производительности, когда на определенное количество дней снимаются характеристики с реально работающей сети стандартного вендора, например Nokia, – сообщил изданию генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. – И потом Nokia демонтируется, ставятся наши базовые станции и еще 10 дней снимаются характеристики и показываются сравнимые результаты со стандартным вендором. Конечно, мы соревнуемся с довольно старенькой Nokia, она уже возрастная, ей 5-7 лет, но если хотя бы это сделать, то будет огромный challenge».

Что по «железу»

В планы «Иртеи», производителя базовых станций, входит внесение своей продукции в реестр российской электроники Минпромторга. На начальном этапе, до конца 2024 г., компания намерена добавить в этот перечень три базовых станции, две из которых предназначены для 4G-сетей, а третья – для 5G.

По словам представителей МТС, базовая станция 5G будет поддерживать частоты 4,8–4,9 ГГц. Лаконцев сообщил изданию, что в 2025 г. будет добавлена поддержка частот 900, 2100 и 2600 МГц, а еще через год – 2300 и 2600 МГц.

Другие операторы не отстают

Все операторы «большой четверки» задумываются об отказе от иностранных БС в пользу российских. Как сообщал CNews, в конце 2022 г., они заключили форвардные контракты с поставщиками отечественных станций и в 2023 г. приступили к тестированию этого оборудования.

«Мы активно тестируем различные типы сетевого оборудования, в том числе и российского производства, – сообщили CNews представители «Мегафона». – С некоторыми компаниями переходим на этап заключения форвардных контрактов. Так, в 2022 г. форвардный контракт на поставку российских базовых станций был подписан с Yadro. В октябре 2023 г. мы заключили форвардный контракт с компанией «Булат». Сейчас идет подготовка к промышленному производству данного оборудования. Распределение устанавливаемого оборудования по вендорам и количественные показатели базовых станций мы не раскрываем».

Итоговая сумма форвардных контрактов превысила 100 млрд руб. – на эту сумму операторы планируют до 2030 г. закупить 75 тыс. российских базовых станций. В начале 2023 г. в Минцифры сообщали, что промышленная эксплуатация отечественного телекомоборудования начнется в 2025 г., а с 2028 г. его иностранные аналоги больше нельзя будет использовать.