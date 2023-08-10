Российские сотовые операторы начали внедрять отечестенные базовые станции 4G

Операторы связи начали получать на тест базовые станции компании «Спектр», дочернего предприятия «Ростеха». В числе первых их получил «ВТК мобайл». Также тестирование проводил «Билайн» и ряд других операторов в южных регионах и на Крайнем Севере. «Спектр» существует с августа 2021 г. и работает очень оперативно – за два года компания создала четыре модели базовых станций.

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Российские операторы связи начали получать базовые станции отечественной разработки для интеграции в свои сети, пишет «Коммерсант». Одна из сетей, построенных на базе таких станций заработает в 2024 г. в Крыму, сообщили изданию в Минцифры – в этом направлении работает оператор «Воентелеком», более известный как «ВТК мобайл».

«ВТК мобайл» в настоящее время ведет российских базовых станций – ему передано около 10 их экземпляров. Испытания проводятся на территории Крыма.

Разработкой базовых станций занималась российская компания «Спектр» из состава госкорпорации «Ростех». Приближенный к Правительству России источник издания утверждает, что компании удалось закупить комплектующие в объеме, достаточном для производства 60 таких станций. Он не стал уточнять, какие именно компоненты были закуплены и в каких странах.

Не совсем современные станции

Детище «Спектра» не умеет работать в сетях пятого поколения (5G), которых нет нигде в России (небольшие зоны с ограниченным доступом не в счет), и которые активно развивают другие страны. Новые базовые станции предназначены для сотовых сетей четвертого поколения, они же LTE, они же 4G – в России они работают с начала предыдущего десятилетия. Операторы связи, за неимением возможности строить сети 5G из-за путаницы с разрешенными частотами, отсутствием отечественных БС и санкций, из-за которых в Россию не поступают иностранные БС, пытаются выжать из технологии 4G максимум возможного.

Фото: aopsan / FreePik Отказываться от иностранных базовых станций в пользу отечественных операторы пока не торопятся

«Спектр» разработал целую линейку базовых станций – они работают в частотных диапазонах 800, 1800 и 2600 и МГц. Судя по всему, Крым – не единственный российский регион, где они тестировались, а «ВТК мобайл» – не единственный оператор, занятый в процессе.

Как сообщили изданию в «Ростехе», новые базовые станции «Спектра» – это линейка из четырех моделей. «Они успешно интегрированы и работают в окружении базовых станций других производителей. Таким образом, оборудование "Спектра" совместимо и может взаимодействовать с имеющимся оборудованием операторов сотовой связи», – добавили в госкорпорации, подчеркнув, что испытания БС проводились не только в южных регионах, но и на Крайнем Севере.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») подтвердили изданию факт участия оператора в тестировании базовых станций «Ростеха». Более того, эксперименты по их использованию проводились и в 2022 г., когда они находились на начальном этапе разработки, и в 2023 г.

Несоответствие требованиям операторов

Представители «Билайна» признались изданию, что не используют базовые станции «Ростеха» в «коммерческих проектах» ввиду того, что они пока не соответствуют «ряду важных технических характеристик». О каких именно коммерческих проектах идет речь, представители оператора не уточнили – вероятно, речь об основной сети, обслуживающей абонентов.

В «Ростехе» заявили «Коммерсанту», что госкорпорация намерена «дорабатывать оборудование и адаптировать его к требованиям операторов». В чем именно заключается нынешнее несоответствие делающее невозможным использование базовых станций в «коммерческих проектах», в «Билайне» и «Ростехе» не сообщили.

До конца 2023 г. к тестированию базовых станций подключится и «Ростелеком», пишет «Коммерсант». А вот у «Мегафона» контракта со «Спектром» на поставку базовых станций нет, сообщили CNews представители оператора.

Импортозамещение бьет по карману

«Спектр» ворвался на рынок базовых станций весьма стремительно. Компания была основана в августе 2021 г. с целью разработки аппаратной составляющей сотовых сетей четвертого, пятого и даже шестого (6G) поколений, и ровно через три месяца, в ноябре 2021 г., она предложила операторам протестировать свою первую базовую станцию для сетей 4G.

Испытания прошли не самым лучшим образом – операторы оказались не в восторге от творения «Спектра», заявив, что станция не обладает необходимой им функциональностью.

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Разработка «Ростехом» базовых станций для сотовых сетей идет в соответствии с утвержденной властями в конце 2022 г. дорожной картой. Однако Госкорпорации доверили создание лишь станций для LTE – над «железом» для других стандартов сотовых сетей работают «ИКС холдинг», «Сколтех» и «Новые телеком решения».

Государство со своей стороны оказывает поддержку компаниям. Так, в начале августа 2023 г. фирма Yadro, она же «КНС групп» из состава «ИКС холдинга», получила субсидии на разработку БС в размере 3,5 млрд руб.

«Ростех», по словам собеседников издания, тоже пытается выбить госсубсидию – эти деньги нужны корпорации для покрытия расходов на разработку, оказавшихся «втрое выше рыночных». Размеры инвестиций в создание 4G-станций «Ростех» не приводит. В конце февраля 2022 г. CNews писал, что Минцифры подготовило проект постановления Правительства о повышении зарплат сотрудникам «Спектра».