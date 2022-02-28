Власти зальют деньгами разработчиков российского телеком-оборудования. Обещан резкий рост зарплат

Минцифры подготовило проект постановления Правительства о повышении зарплат компании «Спектр» из состава «Ростеха». Она занимается разработкой «железа» для сетей связи. В настоящее время все сотовые сети России построены на базовых станциях Ericsson, Huawei и Nokia, но ввиду ситуации на Украине их поставки в страну могут прекратиться. Вливание денег в кадровый состав, в теории, может ускорить процесс создания готовых к использованию российских базовых станций.

Минцифры заботится об инженерах связи

Российское Минцифры намерено повысить зарплаты российских разработчиков телекоммуникационного оборудования для современных сетей сотовой связи, пишет «Коммерсант». Пока это касается только компании «Спектр», работники которой трудятся над базовыми станциями для сетей LTE, 5G и даже 6G.

Напомним, что в России до сих пор нет общедоступных сотовых сетей пятого поколения (5G). Сети 6G и вовсе появятся только через несколько лет.

По информации издания, стремление Минцифры улучшить условия жизни сотрудников «Спектра» напрямую связано с военной спецоперацией на Украине, инициированной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Она привела к тому, что иностранные государства обложили Россию санкциями, в том числе и технологическими. Некоторые из них прямо или косвенно затрагивают телеком-отрасль.

О повышении зарплат работников «Спектра» говорится в проекте постановления Правительства России, подготовленном Минцифры. Он направлен на рост размеров субсидий госкорпорации «Ростех», в состав которой входит «Спектр». Это очень молодая компания – она была учреждена всего полгода назад, в августе 2021 г.

У «Ростеха» уже есть несколько базовых станций собственной разработки, но их производство все никак не начнется

Представители «Ростеха» уточнили изданию, что в первую очередь зарплаты должны вырасти у инженеров-разработчиков «Спектра». Оплата труда будет формироваться из субсидий федерального бюджета и собственных средств госкорпорации», – добавили они.

России нужна своя Huawei

В проекте постановления Правительства говорится о необходимости смены правил расчета заработной платы в этой компании. В настоящее время размер зарплат сотрудников «Спектра» считается на основе средних ежемесячных выплат по России в целом. Минцифры предлагает вести эти подсчеты на базе средней зарплаты в Москве.

По информации издания, авторы проекта постановления видят в «Спектре» будущего отечественного телеком-гиганта. Это следует из пояснительной записки к документу, в которой сказано, что «Спектр» должна стать «российской Huawei».

Huawei – это китайский телеком-гигант. Компания известна своими компьютерами, смартфонами, планшетами, серверами, а также телекоммуникационным «железом», в том числе базовыми санкциями. В настоящее время Huawei находится под жесткими санкциями США.

Чего добивается Минцифры

В пояснительной записке Минцифры также сказано, что «Спектр» очень сильно отстает от той же Huawei, а также от Ericsson и Nokia в плане масштабов вливания в нее денег и кадрового состава. Компания получает часть субсидий, которые государство выделило на реализацию «дорожной карты» «Мобильные сети связи пятого поколения». Эта программа утверждена еще в ноябре 2020 г. и вошла в состав нацпрограммы «Цифровая экономика», однако размеры этих вливаний сравнительно малы.

В сумме на реализацию программы было выделено 21,46 млрд руб. до конца 2024 г. В пояснительной записке сказано, что иностранные конкуренты вкладывают в свои телеком-разработки существенно более крупные суммы.

Также в план Минцифры входит пробуждение у специалистов в сфере телекоммуникаций работать в «Спектре». Постановление, если оно вступит в силу, позволит «Ростеху» «устанавливать рыночные зарплаты», заявили изданию представители ведомства. «Рынок разогрет спросом, поэтому зарплаты отдельных сотрудников редких специальностей могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц», – уточнили они.

Игра на опережение

Происходящее на Украине уже отразилось на России и на ее жителях. Рубль пережил крупнейший обвал курса за последние несколько десятилетий и продолжает стремительно дешеветь. Компании AMD и Intel прекратили поставки в страну своих процессоров, а производство отечественных CPU «Байкал» и «Эльбрус» на фабриках тайваньской TSMC полностью остановлено. В России их выпускать нельзя – страна попросту не располагает необходимым для этого оборудованием.

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Россия находится под гнетом санкций чуть ли не всех крупнейших стран мира. Госкорпорация «Ростех» тоже попала под них – против нее ополчилось Минфин США, ограничившее ей привлечение финансирование.

Минцифры не сомневается, что все эти санкции могут «оказать влияние на развитие сетей связи» в ближайшей перспективе. В первую очередь это связано с тем, что все российские сети сотовой связи базируются вовсе не на отечественных базовых станциях. Они построены на «железе» компаний Ericsson (Швеция), Huawei (Китай) и Nokia (Финляндия).

Nokia и Ericsson собирались локализовать в России производство своих базовых станций, но ситуация на Украине привела к заморозке этого процесса, пишет «Коммерсант». БС собственной разработки есть непосредственно у «Ростеха», но о серийном их выпуске речь сейчас не идет.

Ранняя премьера первой российской базовой станции для сетей четвертого поколения, разработанной «Ростехом» и внесенной в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга состоялась в начале февраля 2021 г. Со слов разработчиков, станция почти на 100% реализована на оригинальной схемотехнике, созданной внутри «Ростеха». Степень локализации производства превышает 90%.

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В сентябре 2020 г. «Ростех» анонсировала базовую станцию для сетей 5G. В июне 2021 г. она также представила новые образцы отечественных базовых станций для сетей четвертого и пятого поколений. Оборудование разработано входящей в состав в «Ростех» компанией ГИС.

Имеет ли задуманное смысл

Стремясь повысить инженерам «Спектра» зарплату, Минцифры, по всей вероятности, планирует ускорить процесс разработки отечественного оборудования для сетей связи. Однако представители ИТ-отрасли весьма скептично относятся к данной затее и полагают, что шансы на ее успех невелики.

В частности, такого мнения придерживается гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Производство базовых станций без трансфера технологий будет невозможно, поскольку альтернативы западным компонентам и разработкам нет», – заявил он «Коммерсанту».