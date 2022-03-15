«Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G

Абоненты «Мегафона» получили возможность увеличить на 30% скорость мобильного интернета при помощи новой опции Pre-5G. Она встроена в ряд самых дорогих тарифов, на которых предоставляется бесплатно, а на других тарифах стоит 399 руб. Услуга Pre-5G работает в сетях LTE (4G) и предоставляется во всех регионах присутствия «Мегафона».

«Мегафон» ускоряет интернет

«Мегафон» сообщил CNews о запуске опции по увеличению скорости мобильного интернета. Услуга носит название Pre-5G, подключение которой добавляет 30% к средней скорости обычного интернета на смартфоне или планшете.

«При большой нагрузке на сеть средняя скорость скачивания увеличивается до 30%», – приводит «Мегафон» описание новой услуги на своем официальном сайте.

Pre-5G работает на всех современных мобильных устройствах с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения (LTE, 4G). Наличие модема 5G не требуется.

Как сообщили CNews представители «Мегафона», услуга Pre-5G доступна во всех без исключения российских регионах, в которых действует сеть оператора. Она предоставляется бесплатно, но только абонентам тарифных планов «Максимум», «Премиум» и VIP. Услуга по умолчанию включена в каждый из этих тарифов.

Абоненты «Мегафона», пользующиеся другими тарифными планами, смогут подключить Pre-5G самостоятельно. Ускорение мобильного интернета на 30% обойдется им 399 руб. в месяц. Как сообщили CNews в «Мегафоне», стоимость услуги фиксирована и не зависит от региона подключения. Другими словами, 399 руб. заплатят Pre-5G и москвичи, и жители Владивостока.

Когда ждать

Представители «Мегафона» заверили CNews, что опция Pre-5G доступна абонентам тарифов линейки «Без переплат» с 15 марта 2022 г. Тем не менее, на момент публикации материала она появилась пока лишь в тарифах «Максимум», «Премиум» и VIP, но, однако, во всех регионах России. Возможность подключения услуги на других тарифах должна появиться в ближайшее время.

Скорости хватит всем

Со слов представителей оператора, увеличение скорости мобильного интернета почти на треть стало возможным благодаря «обновлению сервисной модели управления трафиком». «Рост скорости мобильного интернета обеспечивает системное ситуативное управление загрузкой сети с комплексным применением передовых технологий, в том числе SON (Self-Organizing Network), DRX (Discontinuous Reception) и RCAF (RAN Congestion Awareness Function)», – добавили они.

Тарифы с Pre-5G уже доступны для подключения

На вопрос CNews, снизится ли скорость интернета у абонентов, не желающих пользоваться Pre-5G, если эту услугу подключит больше количество людей, представители «Мегафона» ответили отрицательно. «Запуск опции не повлияет на скорость мобильного интернета абонентов, не подключивших Pre-5G. Большой частотный ресурс и использование современных технологий дает нам больше гибкости в управлении трафиком, позволяя еще увеличить скорость абонентам, которым это необходимо. Эффективно управлять частотным ресурсом также позволяет использование технологий VoLTE и VoWiFi» – сказали они.

Что случилось с полноценными 5G-сетями

Сотовые сети пятого поколения гигантскими темпами развиваются в Китае, Южной Корее, США и многих странах Европы. КНР, к примеру, вплотную подошла к рубежу в 1 млн базовых станций 5G в пределах своих границ.

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Россия пошла по совершенно иному пути. Подавляющее большинство стран строят сети пятого поколения в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, считающимся золотым стандартом. В России он занят спутниковыми сетями Минобороны и ФСО, а также спутниковой ретрансляцией федеральных телеканалов, и они не спешат высвобождать его.

В связи с этим к концу I квартала 2022 г. в России не было ни одной общедоступной сети 5G. У властей была идея строить в стране такие сети в диапазоне 4,7-4,9 ГГц, но такое решение, как сообщал CNews, лишит к ним доступа всех россиян, кто живет на расстоянии 300 км от границ с другими странами. Это связано с тем, что данный диапазон используется в военной технике в системах обнаружения «свой-чужой».

Между тем, 5G-сети обеспечивают в несколько раз более высокую скорость передачи данных в сравнении с LTE. Убедиться в этом могут, к примеру, пассажиры метрополитена Казани, на некоторых станциях которого оператор Tele2 построил мини-сеть пятого поколения.

Проблема усугубляется еще и тем, что в России нет серийно выпускаемых отечественных базовых станций 5G, равно как и 4G. Эту технику в страну поставляли, в основном, финская Nokia и шведская Ericsson, но они обе ушли из России в начале марта 2022 г. на фоне санкций.

На фоне всего этого «Мегафон» решил усовершенствовать интернет через LTE при помощи услуги Pre-5G. Представители оператора подтвердили CNews, что в настоящее время развитие сетей пятого поколения в России на правильном диапазоне 3,4-3,8 ГГц пока не представляется возможным. «Одной из приоритетных задач в вопросе 5G для нас остается получение радиочастотного спектра в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, без которых преждевременно обсуждать дальнейшие шаги по развитию сети пятого поколения», – заявили они.