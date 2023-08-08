Сколько стоит импортонезависимость в телекоме? Власти выделили миллиарды на разработку суверенных базовых станций

Yadro по распоряжению Правительства получит субсидии в размере 3,5 млрд руб. на разработку базовых станций сотовых сетей. В дальнейшем аналогичную помощь получат и другие производители отечественного сетевого оборудования. Однако Yadro оценивает весь проект более чем в 25 млрд руб. и планирует покрыть госсубсидиями хотя бы половину расходов. Операторы связи, тем временем, не спешат отказываться от зарубежных базовых станций.

Господдержка отечественного производителя

Российское Правительство распорядилось выделить более 3 млрд руб. на разработку российских базовых станций, притом не только 5G, но также 4G и даже 2G (GSM), пишет «Коммерсант». Соответствующий документ подписан российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Железо» для сотовых сетей третьего поколения (3G) в нем не упоминается.

Общая сумма субсидий составила 3,5 млрд руб., и все эти деньги получит лишь одна компания – ООО «КНС групп», намного более известная под своим брендом Yadro. Она занимается выпуском, в основном, серверов и систем хранения данных.

Согласно тексту документа, деньги будут выделены из резервного фонда, но будут подотчетными. Другими словами, Правительство будет ждать доклад об их расходовании, и задача по его подготовке ложится на плечи Минцифры. Отчет должен быть сформирован и отправлен в Правительство не позднее конца марта 2024 г.

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Как пишет издание со ссылкой на Минцифры, резервный фонд не досчитается 3,5 млрд руб. в рамках федпроекта «Цифровые технологии» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика России».

Фото: aopsan / FreePik Рано или поздно российские операторы перейдут на российское оборудование. Но в ближайшей перспективе этого, вероятно, не случится

В ведомстве заявили изданию, что Yadro – не единственная компания, которая может рассчитывать на подобного рода субсидии. В будущем различные суммы будут выделяться и другим отечественным вендорам: «Планируется выделение субсидий и другим разработчикам при наличии внебюджетного финансирования в совокупном объеме не менее, чем объем предоставленных средств федерального бюджета», – заявили представители Минцифры, не уточнив, о каких именно компаниях идет речь.

Меж тем, в России существует немало крупных компаний, в той или иной степени связанных с разработкой и производством телеком-оборудования, в том числе и базовых станций – основой современных сотовых сетей. Например, это «Сколтех», которая занимается разработкой станций для сетей четвертого и пятого поколений на основе открытого стандарта OpenRAN. Этот стандарт развивает одноименный альянс, который еще в сентябре 2022 г. исключил из своего состава все российские компании, включая «Сколтех».

Также стоит упомянуть госкорпорацию «Ростех», которая трудится над базовой станцией 4G. Существует и компания «Булат», силами которой ведется разработка ПО и «железа» для сотовых сетей GSM и LTE с целью использования в небольших населенных пунктах.

Денег понадобится очень много

Как сообщал CNews, в декабре 2022 г. Yadro заключила так называемые «форвардные» контракты на поставку базовых станций российским операторам по мере их готовности. В компании заявили изданию, что пока что идет процесс разработки, и что первые поставки стоит ждать никак не раньше 2025 г.

Также, по подсчетам компании, разработка и наладка производства станций обойдутся вовсе не в 3,5 млрд руб., а более чем в 25 млрд руб. Глава Yadro Алексей Шелобков озвучил эту сумму на ЦИПР 2023, подчеркнув, что примерно ее половину обеспечат субсидии. Что очень важно, в конце осени 2022 г. Yadro оценивала весь проект в 19 млрд руб., рассчитывая покрыть примерно треть затрат (7 млрд руб.) за счет господдержки.

Дополнительные 6 млрд руб., по мнению одного из собеседников издания, могли возникнуть на фоне американских санкций. Как известно, под ними в настоящее время находится и сама Yadro, и «ИКС холдинг», в который она входит. «Усложняется трансфер технологий, растут риски для операторов», – добавил источник издания.

Есть ли в этом смысл

На 8 августа 2023 г. сети всех крупнейших операторов сотовой связи базировались на базовых станций трех иностранных вендоров – финской Nokia, шведской Ericsson и китайской Huawei. Все они после 24 февраля 2022 г. решили покинуть российский рынок.

Тем временем массового производства отечественных базовых станций в России пока нет – их разработка длится годами, притом в этом направлении работают несколько компаний, однако ни одна из них так и не запустила конвейер на полную мощность.

Впрочем, подвижки в этом направлении все же есть – отечественные базовые станции все же добрались до сетей федеральных операторов связи, где в настоящее время работают в режиме тестирования. Этим в настоящее время занимается «Мегафон», и совсем скоро к инициативе присоединится и «Вымпелком», известный под брендом «Билайн».

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Операторы со своей стороны пока не спешат полностью отказываться от проверенных годами решений иностранных производителей – по словам источника «Коммерсанта» из состава одного из операторов, импортозамещение телеком-оборудования для этих компаний сейчас далеко не в приоритете. Главная проблема – в нынешней неконкурентоспособности отечественных базовых станций, которые не в состоянии полностью вытеснить европейские и китайские решения с российского рынка.

«Базовых станций, которые могут полноценно заместить иностранные, нет, и к 2025 г. появятся лишь тестовые образцы, которые вряд ли можно будет использовать на коммерческой сети», – подчеркнул собеседник «Коммерсанта».

К тому же уход Nokia и Erisson вместе с Huawei вовсе не означает, что поставки их продукции в Россию прекратились. Принципы – принципами, но главная цель любого бизнеса – это деньги, и потому базовые станции этих компаний по-прежнему ввозятся в Россию, хотя и не по самым очевидным логистическим схемам.

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Связано это, в том числе, и с тем, что операторы вынуждены соблюдать ряд договоренностей с российскими властями, заявляет собеседник издания. Одно из них – это развитие связи в малонаселенных пунктах, а развивать ее без новых базовых станций совершенно невозможно.

Плюс ко всему, наличие массового «серого» и параллельного импортов иностранного сетевого оборудования заставляет российских производителей задуматься о целесообразности инвестиций в разработку отечественных базовых станций. «Для отечественных вендоров в такой ситуации инвестировать серьезные средства в разработку даже при наличии государственных субсидий рискованно», – сообщил собеседник издания.