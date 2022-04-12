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Nokia громогласно заявила об уходе из России, но по-настоящему дверью не хлопнула

Nokia заявила о прекращении своей деятельности на территории России. В то же время компания подчеркивает, что правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя важнейшей инфраструктуры телеком-сетей в России. На этом фоне компания все же будет стремиться обеспечить необходимую поддержку российским клиентам.

Стоимость оборудования Nokia вырастет

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил о прекращении своей деятельности на территории России. Аналогичное заявление накануне сделала и компания Ericsson. Президент объединения разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров считает, что в результате ухода Nokia и Ericsson с российского рынка цены на оборудование этих компаний будут взвинчены за счет организации параллельного импорта.

В то же время, по его мнению, у России появится стимул ускоренного развития и внедрения отечественных аналогов решений финской компании. Представители «Мегафона» и Tele2 отказались сообщить CNews, как демарш Nokia и Ericsson повлияют на работу этих операторов.

В своем официальном сообщении Nokia указала, что решение «не повлияет на финансовые перспективы компании». В 2021 г. на долю России приходилось менее 2% продаж финского производителя. Учитывая высокий спрос, наблюдаемый в других регионах, компания не ожидает, что решение об уходе с российского рынка повлияет на ее работу, указали в компании.

Nokia уходит, но это не точно

Примечательно, что в упомянутом сообщении Nokia подчеркивает, что правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя важнейшей инфраструктуры телеком-сетей в России. Они также подчеркнули важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа к интернету для россиян. Поэтому Nokia заявила, что будет «стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей» и подаст заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы «обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями». Каким образом компания собирается это делать — неясно.

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Nokia объявила об уходе из России

Отметим, что 8 апреля 2022 г. Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций, который вводит запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи, которые являются собственностью организации, контролируемой государством или имеющей более 50% государственной собственности.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022
CNews Analytics

Таким образом, окончательно была заморожена передача технологий телекоммуникационным госкомпаниям, отметил в разговоре с «Коммерсантом» старший юрист КА Delcredere Никита Тюрин. «Если ранее запрет предполагал возможность в качестве исключения получить разрешение на экспорт товаров для использования в работе телеком-сетей, то теперь добавилось условие, что сети не могут принадлежать контролируемой государством компании», — полагает он.

Крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России традиционно были шведская Ericsson, чья доля на рынке, по оценке источников «Коммерсанта», достигала 20%, и финская Nokia с 30-40%. В последние годы присутствие обеих компаний на российском рынке снижалось под давлением китайской Huawei.

Екатерина Солнцева

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