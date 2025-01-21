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Индексная книга (каталог) CNews*
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SPDM Simulation Processes and Data Management Системы управления расчетными данными Управление процессами расчетных обоснований



21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
13.12.2024 Вместе эффективнее: как объединение крупных игроков ИТ-рынка помогает цифровизации промышленного сектора 1
10.10.2024 Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС 1
17.10.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
05.09.2023 «Аскон» и Datadvance создадут SPDM-решение для управления данными цифровых испытаний 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза 2
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

SPDM и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 3
SAP SE 5279 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Прогноз 1650 2
8213 2
Ростелеком 9701 1
МегаФон 8805 1
Microsoft Corporation 24625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ANSYS 76 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Dassault Systemes 221 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Сател 125 1
Digital Brainware 2 1
Миранда-Медиа 59 1
ИнфоТех 27 1
Монолит-Инфо 121 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Омега 82 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Fidesys - Фидесис 21 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Rocket Group - Рокет Групп 9 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ФосАгро 126 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 4
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 335 4
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 197 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 133 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 376 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 67 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Top Systems T-Flex PLM 17 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
OSIsoft PI System 10 1
Мобильный обходчик 18 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 8 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 3 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 1
FreePik 981 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Массух Илья 232 1
Токарева Ольга 4 1
Мацаль Владимир 3 1
Комлев Николай 95 1
Столповский Максим 2 1
Калашникова Наталья 4 1
Ананьин Алексей 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Япония 13282 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Европа 21768 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Образование в России 2191 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
Цифровое право - Цифровые права 115 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 9 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
9to5Google 48 1
9to5Mac 70 1
АиФ - Аргументы и факты 46 1
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
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