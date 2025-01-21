SPDM Simulation Processes and Data Management Системы управления расчетными данными Управление процессами расчетных обоснований
SPDM и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Массух Илья 232 1
|Токарева Ольга 4 1
|Мацаль Владимир 3 1
|Комлев Николай 95 1
|Столповский Максим 2 1
|Калашникова Наталья 4 1
|Ананьин Алексей 81 1
|9to5Google 48 1
|9to5Mac 70 1
|АиФ - Аргументы и факты 46 1
|Ведомости 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
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