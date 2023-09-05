«Аскон» и Datadvance создадут SPDM-решение для управления данными цифровых испытаний

Российские разработчики инженерного программного обеспечения «Аскон» и Datadvance подписали соглашение о технологическом партнерстве в области разработки систем управления расчетными данными (SPDM). Совместное SPDM-решение будет реализовано путем интеграции системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, имеющей 20-летний опыт применения в промышленности, и облачной low-code платформы pSeven Enterprise для автоматизации инженерных расчетов в масштабах всего предприятия. Оба продукта включены в Реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Инициатива создания нового отечественного SPDM-решения продиктована ростом требований к цифровизации промышленности со стороны бизнеса и государства. Количество инженерных расчетов, выполняемых в цифровой среде, должно возрасти кратно, а сами расчеты — стать взаимосвязанными и мультидисциплинарными, чтобы их результаты принимались наравне с результатами натурных испытаний, тем самым ускоряя вывод продукции на рынок и снижая вероятность позднего обнаружения дефектов на стадии эксплуатации.

Упорядочивание и хранение расчетных данных, установление связи между результатами виртуальных испытаний и многочисленными вариантами конструкций и конфигураций изделия, управление процессами инженерного анализа — эти задачи возьмет на себя новое российское SPDM-решение, разрабатываемое в партнерстве «Аскон» и Datadvance, которое также будет отвечать требованиям импортонезависимости и информационной безопасности.

В создаваемом интеграционном решении ЛОЦМАН:PLM обеспечит структурированное хранение исходных данных для численного моделирования, расчетных проектов и результатов расчета, а также управление взаимосвязанными процессами инженерии требований, разработки изделия и его виртуальных испытаний. В свою очередь, pSeven Enterprise возьмет на себя создание расчетных схем с использованием различных решателей и управление выполнением на их основе мультидисциплинарных расчетов.

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Datadvance является отечественным разработчиком программного обеспечения в области анализа данных, оптимизации, предиктивного моделирования и сред для совместной инженерной работы. Продукты компании используются как в России, так и по всему миру

«Аскон» — российский разработчик инженерного программного обеспечения. На рынке — с 1989 г. В 2020 г. компания признана системообразующей организацией российской экономики.