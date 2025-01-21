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Datadvance pSeven



21.01.2025 Datadvance объявляет о переименовании программных продуктов 1
26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
05.09.2023 «Аскон» и Datadvance создадут SPDM-решение для управления данными цифровых испытаний 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
02.08.2019 Решение сколковской компании «Датадванс» внесено в реестр отечественного ПО 1
14.12.2016 Datadvance открыла представительство во Франции 1
09.09.2016 Резидент «Сколково» помог оптимизировать пластинчатый радиатор для «Теркон-КТТ» 1
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными 1
31.05.2016 «Волга-Днепр» применила ПК pSeven для решения ряда аэродинамических задач 1
03.02.2015 Softline пополнит свой портфель решений ПО для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 2
19.09.2014 «Борлас» пополнит портфель решений продуктом для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 2
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Datadvance pSeven и организации, системы, технологии, персоны:

Datadvance - Датадванс 21 10
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 22 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Softline - Софтлайн 2811 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
Сапсан НПЦ 1 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 5
Orano - Areva 24 3
Michelin - Мишлен 32 2
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
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PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 196 1
Siemens Teamcenter 66 1
PTC Creo 40 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
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Морозов Сергей 59 9
Дворкович Аркадий 210 1
Кривозубов Павел 27 1
Вексельберг Виктор 153 1
Коробков Александр 6 1
Юнусов Руслан 20 1
Балашов Алексей 1 1
Богачев Игорь 180 1
Рыбаков Александр 29 1
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Зуев Евгений 4 1
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