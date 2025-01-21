Datadvance pSeven
Datadvance pSeven и организации, системы, технологии, персоны:
|Siemens Teamcenter 66 1
|PTC Creo 40 1
|Аскон - Лоцман:PLM 83 1
|Top Systems T-Flex PLM 17 1
|Морозов Сергей 59 9
|Дворкович Аркадий 210 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Коробков Александр 6 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Балашов Алексей 1 1
|Богачев Игорь 180 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Рожков Михаил 9 1
|Захаренко Инна 1 1
|Зуев Евгений 4 1
|Шек Лоран 1 1
|Майданик Михаил 1 1
|Шахрай Игорь 1 1
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