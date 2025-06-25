Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177587
ИКТ 13807
Организации 10733
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25819
Персоны 76287
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Рыбаков Александр


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Группа «Борлас» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства 1
08.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop 1
05.07.2023 Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов. 1
31.01.2023 «Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
28.05.2021 Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург» 1
27.05.2021 Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации 1
03.03.2021 Банк «Санкт-Петербург» отметил существенный рост цифровой активности клиентов 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 Как цифровизуются лидеры российской фармацевтики 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.08.2020 Клиенты банка «Санкт-Петербург» получили возможность восстановить пароль от интернет-банка по номеру карты 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
19.09.2014 «Борлас» пополнит портфель решений продуктом для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 1
27.03.2014 «Борлас» дополнил поддержку жизненного цикла решениями для системного инжиниринга и мультидисциплинарного анализа 1
12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты 1
12.11.2013 «Борлас» создал PLM-среду для МАИ 1
01.07.2003 Максим Гречишкин: «Коробочные» дистрибьюторы постепенно уходят с рынка 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Рыбаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8536 6
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 466 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13347 3
Diasoft - Диасофт 941 3
Schneider Electric 581 3
МегаФон 9361 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 343 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 656 2
Rimini Street 77 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 449 2
Schneider Electric Secure Power 65 2
Такском - Taxcom 242 2
Центр2М - Center2М 67 2
Ситилабс 44 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 2
Cisco Systems 5164 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
SAS Institute 999 1
Selectel - Селектел 407 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Программный продукт ГК 63 1
Cisco - AppDynamics 38 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
IBM Европа 7 1
Solvo - Солво 25 1
Ланит Омни 65 1
Fujitsu 2047 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 310 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 470 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 12
МКБ - Московский кредитный банк 584 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 10
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 10
Мелстон ГК 11 10
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 9
Альфа-Банк Казахстан 18 8
РЖД - Российские железные дороги 1945 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 7
ПСБ - Промсвязьбанк 873 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7717 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 172 5
Почта России ПАО 2175 4
ГПБ - Газпромбанк 1112 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 4
Альфа-Банк 1803 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 4
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 94 4
Сургутнефтегаз - СНГ 272 4
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 4
Ренессанс Жизнь - страховая компания 37 4
Локотех - Локомотивные технологии 51 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 3
Ингосстрах СПАО 439 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 3
Газпром нефть 645 3
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 3
Победа - Кондитерская фабрика 15 3
ТРИЭР 5 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 525 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 10
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 124 4
Федеральное казначейство России 1822 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4998 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 65 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5572 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4944 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4536 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6960 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3243 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6915 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4321 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13923 6
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 446 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1532 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12918 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12460 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2280 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 601 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11559 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5561 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2552 5
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3861 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12970 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12409 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4122 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11947 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10644 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1782 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3015 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2527 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10776 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5910 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2916 3
Data monetization - Монетизация данных 1722 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 874 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 724 2
1С:ERP Управление предприятием 629 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 2
Siemens Teamcenter 67 2
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 27 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 587 2
Apache Hadoop 439 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 157 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 275 1
Asterisk 80 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 57 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 58 1
Neoflex MSA Platform 4 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
Apple iOS 7999 1
Google Android 14332 1
Google Play - Google Store - Android Market 3360 1
Apple - App Store 2944 1
Datadvance pSeven 12 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
IBM Public Cloud 26 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Red Hat Ansible 113 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1826 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 81 1
НКТ - Р7-Офис 420 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 270 1
Сотин Денис 216 11
Прохорова Алла 65 10
Дьяченко Валерий 95 10
Абакумов Евгений 206 10
Садовенко Илья 65 10
Белоусов Максим 108 10
Семенихин Игорь 56 10
Гришина Дарья 16 10
Чикунов Андрей 17 10
Балякин Андрей 17 10
Сабынин Андрей 36 8
Чаркин Евгений 299 7
Лысенко Эдуард 310 7
Ефремова Алена 8 7
Пегасов Сергей 55 6
Шадаев Максут 1061 5
Щербинин Сергей 13 5
Аксаков Анатолий 155 4
Богданов Кирилл 112 4
Шипов Савва 101 4
Бойко Елена 152 4
Иванов Алексей 144 4
Нестеров Алексей 145 4
Онищенко Владислав 97 4
Горбунов Сергей 23 4
Евраев Михаил 262 4
Сергиенко Дмитрий 25 4
Мольский Александр 15 4
Фомичев Олег 138 4
Гимранов Ринат 123 4
Трапезин Владимир 30 4
Козырев Алексей 324 4
Ермолаев Артем 378 4
Попов Андрей 111 4
Сахаров Александр 79 4
Волков Никита 79 4
Картышев Алексей 6 4
Якушенкова Ирина 4 4
Савлаев Тамерлан 5 4
Гордиенко Ростислав 28 4
Россия - РФ - Российская федерация 150117 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17951 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7789 6
Европа Восточная 3110 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 3
Европа 24415 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
Ближний Восток 2990 1
Россия - СФО - Новосибирск 4460 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1184 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2067 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1624 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 174 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 140 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 422 1
Казахстан - Республика 5669 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
Европа Континентальная 39 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 13 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3027 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4539 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8017 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 417 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14258 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16799 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4096 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24934 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19383 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6893 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 172 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11317 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5783 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6041 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3104 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7451 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 949 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1756 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1412 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1278 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
VAD - Value Added Distribution 111 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 577 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 227 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2525 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10246 1
Комсомольская правда ИД 67 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 734 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1165 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 246 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 11
CNews AWARDS - награда 528 11
CNews Баттл 64 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще