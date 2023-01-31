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«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечественными системами класса CAD и PDM.

В рамках академической программы партнеры организуют цикл тренингов для профильных специалистов в российских вузах.

Компания «Фидесис» разрабатывает и внедряет комплексный программный продукт семейства CAE (Computer-Aided Engineering), позволяющий решать задачи механики деформируемого твердого тела с учетом геометрической и физической нелинейностей, контактного взаимодействия. Разработки компании используются также в решении задач динамики, теплообмена, геомеханики и сейсмики, 3D-печати и расчета изделий из композитных материалов.

«Отечественный комплекс CAE Fidesys постоянно развивается, функционал пакета совершенствуется в соответствии с задачами, которые формулируют предприятия – пользователи комплекса. Группа «Борлас» обладает огромной экспертизой в ряде отраслей, собственным штатом инженеров технического сопровождения CAE Fidesys, возможностями для обучения и другими компетенциями, которые делают её важным участником импортозамещения CAE-решений», – сказал Алексей Сбойчаков, заместитель генерального директора по развитию компании «Фидесис».

Заказчикам «Борлас» будет доступен полный спектр услуг по внедрению и сопровождению системы, включая проекты интеграции CAE Fidesys в существующие информационные ландшафты предприятий. В рамках технической поддержки для пользователей системы будут организованы тренинги и консультационные семинары.

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«Мы рады, что к числу наших стратегических партнеров присоединился «Борлас» – компания, обладающая серьезным опытом работы с мировыми лидерами-разработчиками CAE-решений. Я убежден, что сочетание экспертизы специалистов «Борлас» и технологий компании Fidesys принесет заказчикам наших совместных проектов дополнительное повышение эффективности работы и качества разрабатываемых изделий», – отметил Константин Черных, генеральный директор компании «Фидесис».

«CAE Fidesys – это набор мощных инструментов и решателей, который можно поставить в один ряд с лучшими в мире программными продуктами для решения задач прочностного, теплового, динамического и других видов анализа конструкций и материалов. Мы убедились в этом на практике и считаем Fidesys одним из ключевых компонентов общей архитектуры PLM-решений на базе отечественного ПО, которую мы сейчас предлагаем нашим заказчикам», – сказал Александр Рыбаков, директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас».

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