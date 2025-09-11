«Нова-Инжиниринг» и группа «Борлас» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений

Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и «Нова-Инжиниринг», инжиниринговая компания, специализирующаяся на внедрении инженерного ПО и реализации проектов с использованием технологий цифрового моделирования и IoT, объявили о заключении стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

CAE Fidesys – адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решения задач динамики, прочности и теплопроводности. CAE Fidesys является CAD-независимым инструментом инженерного анализа и работает со всеми имеющимися на рынке CAD-системами отечественных и зарубежных разработчиков.

В рамках сотрудничества с группой «Борлас» «Нова-Инжиниринг» получает статус официального партнера по внедрению, продвижению и техническому сопровождению решений CAE Fidesys. Это позволит компаниям ускорить интеграцию современных инструментов моделирования и анализа в производственные процессы предприятий различных отраслей машиностроения.

«Нова-Инжиниринг» – динамично развивающаяся компания, нацеленная на решение сложных задач инженерного анализа в машиностроении. Опыт и компетенции специалистов помогают российским предприятиям правильно формировать стратегию и тактику обеспечения технологического суверенитета и замещения иностранного ПО. Группа «Борлас» как мастер-дистрибьютор CAE Fidesys обладает высокой экспертизой в области внедрения программного комплекса, его применения и адаптации под задачи различных предприятий. Объединение экспертиз позволит нашим компаниям разработать специализированные отраслевые методики и комплексные решения для авиационной, автомобильной, оборонной промышленности и других отраслей машиностроения», – отметил директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас» Александр Рыбаков.

«Партнерство с группой «Борлас» — это важный шаг в развитии отечественных CAE-решений. CAE Fidesys зарекомендовал себя на российском рынке как передовое ПО в области прочностных расчетов. Особое внимание мы уделяем работе с ВУЗами: CAE Fidesys успешно используется многими участниками программ «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы (ПИШ)» для обучения студентов и выполнения комплексных НИОКРов для крупных индустриальных партнеров, в числе которых «СТМ», «КАМАЗ», «УЗГА». Мы рады, что развитие CAE Fidesys будет реализовываться вместе с такой динамичной и сильной командой, как группа «Борлас». Благодаря синергии нашего взаимодействия мы можем предложить рынку еще более сильные решения и компетенции», — сказал Андрей Подшивалов, генеральный директор «Нова-Инжиниринг».