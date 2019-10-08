Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 госчиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

Андрей Балякин, директор по ИТ, ГК «Мелстон»

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

Дмитрий Сергиенко, управляющий директор по развитию цифровых технологий, «Локотех»

Присутствие на секции «BI и большие данные» в этом году уже подтвердили директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; управляющий директор по развитию цифровых технологий «Локотех» Дмитрий Сергиенко; директор ДИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор центра стратегической аналитики и БД ИСИЭЗ, НИУ ВШЭ Илья Кузьминов; руководитель ДИТ ВДНХ Тамерлан Савлаев; Senior Digital Director, McDonald’s Андрей Байков; советник генерального директора по ИТ Ralf Ringer Алексей Картышев; ведущий архитектор по данным ВТБ Сергей Федечкин; руководитель направления Data Science, OZON Ксения Бокша.

Андрей Байков, Senior Digital Director, McDonald’s

Кроме того в CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор управления ИТ Мечела Валерий Дьяченко; врио ИТ-директора / директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор департамента ИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; заместитель директора ИТ ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор по ИТ Mary Kay Илья Садовенко; управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан Андрей Сабынин; директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова.

Алексей Картышев, советник генерального директора по ИТ, Ralf Ringer

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Ксения Бокша, руководитель направления Data Science, OZON

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.