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Mary Kay
Мэри Кэй


29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 6
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 4
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 2
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 2
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 2
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 2
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 1
04.02.2020 Как выбрать облачного провайдера? [Ход мыслей конечного клиента] 4
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 3
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
15.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
21.12.2017 Mary Kay будет использовать аналитическую платформу Polymatica в Европе 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 3
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
03.06.2016 Главные ИТ-темы в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив 3

Публикаций - 82, упоминаний - 125

Mary Kay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 11
VK - Mail.ru Group 2484 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 7
Inventive Retail Group 63 6
Amazon Inc - Amazon.com 1471 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Selectel - Селектел 137 5
SUSE 167 5
Транснефть-Технологии 8 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Comindware - Колловэар 51 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 25 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Schneider Electric 408 3
Cinimex - Синимекс 160 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
IBM 3546 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
ICL Services 51 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
АйТи 752 3
Dell EMC 2411 2
3753 2
Ланит ГК 1158 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Rimini Street 38 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
X5 Group 599 21
X5 Group - Пятерочка 559 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 16
Открытие ФК 538 16
ПСБ - Промсвязьбанк 613 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Почта России ПАО 1574 14
Уралсиб Банк 390 12
ПГК - Первая грузовая компания 98 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 10
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 10
Мелстон ГК 11 10
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 10
Совкомбанк ПАО 147 10
АльфаСтрахование СГ 208 9
Май - Российская торговая компания 49 9
UBS AG 119 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Уралкалий ПАО 62 8
PepsiCo - Пепсико 95 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 8
A.T.Legal 10 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 8
Valtec 9 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
Альфа-Банк Казахстан 16 7
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 7
ОЗК - Объединенная зерновая компания 8 7
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Спортмастер 116 6
CarPrice - Карпрайс 31 6
Adidas 96 6
Нордеа Банк 49 6
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 6
Yves Rocher - Ив Роше 29 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 5
Правительство Москвы 653 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
Федеральное казначейство России 766 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2206 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 6
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Big Data - Большие данные 1136 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
Умные платформы 499 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
DevOps - Development и Operations 297 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Омниканальность - Omni channel 42 1
OpenStack 347 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
IBM Cognos BI 143 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Microsoft Azure 1171 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Zotzon 2 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Drupal - CMS-система 68 1
Biglion - Биглион 53 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
SAP Mobile Platform 28 1
VMware SDDC Validated Designs 1 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 1
SUSE CaaS Platform 5 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Microsoft Skype 1472 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 1
VMware vSphere 281 1
Booking.com 75 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Dell Technologies Cloud 5 1
Microsoft Office 365 769 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1942 1
Садовенко Илья 60 31
Быстров Константин 19 13
Емельченков Сергей 83 13
Козырь Сергей 30 12
Урьяс Вадим 76 11
Прохорова Алла 45 10
Абакумов Евгений 103 10
Дьяченко Валерий 66 10
Балякин Андрей 13 10
Гришина Дарья 15 10
Чикунов Андрей 16 10
Сотин Денис 102 10
Рыбаков Александр 24 10
Карпов Иван 41 10
Левиков Антон 68 10
Сергеев Сергей 63 10
Семенихин Игорь 37 10
Белоусов Максим 59 10
Нагаев Олег 30 9
Панферов Алексей 22 9
Строкович Антон 45 9
Михалев Евгений 40 9
Муравьев Владимир 29 9
Лигачев Глеб 60 9
Теличева Наталья 125 8
Гаврилов Юрий 11 8
Пегасов Сергей 52 8
Иванов Андрей 40 8
Васильченко Юрий 10 8
Четвернин Алексей 651 8
Емелин Дмитрий 14 8
Халматов Максим 45 8
Кутмириди Ян 9 8
Кучерова Ольга 9 8
Лысенко Эдуард 209 8
Комаров Илья 9 8
Мосягин Константин 19 8
Алифанов Кирилл 56 8
Зайцев Николай 28 7
Чаркин Евгений 182 7
Россия - Российская федерация - РФ 57483 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 17
Восточная Европа 1682 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Казахстан - Республика 2637 3
США - Бостон 98 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
США - Нью-Йорк 1096 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Турция - Турецкая республика 952 2
США - Вирджиния - Виргиния 61 2
Россия - Ростовская область 863 1
Европа 3766 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Франция - Французская Республика 2130 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Польша - Республика 831 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 55
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 9
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
Проектный офис 16 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Закон Мура - Moore's law 74 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2193 4
Juniper Research 278 1
Fortune Global 500 161 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Nielsen Holdings 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 19
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765043, в очереди разбора - 668730.
Создано именных указателей - 46354.
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