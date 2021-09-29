Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mary Kay
Мэри Кэй
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 125
Mary Kay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 6
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Садовенко Илья 60 31
|Быстров Константин 19 13
|Емельченков Сергей 83 13
|Козырь Сергей 30 12
|Урьяс Вадим 76 11
|Прохорова Алла 45 10
|Абакумов Евгений 103 10
|Дьяченко Валерий 66 10
|Балякин Андрей 13 10
|Гришина Дарья 15 10
|Чикунов Андрей 16 10
|Сотин Денис 102 10
|Рыбаков Александр 24 10
|Карпов Иван 41 10
|Левиков Антон 68 10
|Сергеев Сергей 63 10
|Семенихин Игорь 37 10
|Белоусов Максим 59 10
|Нагаев Олег 30 9
|Панферов Алексей 22 9
|Строкович Антон 45 9
|Михалев Евгений 40 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Лигачев Глеб 60 9
|Теличева Наталья 125 8
|Гаврилов Юрий 11 8
|Пегасов Сергей 52 8
|Иванов Андрей 40 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Халматов Максим 45 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Кучерова Ольга 9 8
|Лысенко Эдуард 209 8
|Комаров Илья 9 8
|Мосягин Константин 19 8
|Алифанов Кирилл 56 8
|Зайцев Николай 28 7
|Чаркин Евгений 182 7
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2193 4
|Juniper Research 278 1
|Fortune Global 500 161 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|Nielsen Holdings 79 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765043, в очереди разбора - 668730.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765043, в очереди разбора - 668730.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru