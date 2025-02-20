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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иншаков Дмитрий



20.02.2025 В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 2
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
02.10.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: как выйти из кризиса» 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
20.02.2015 ИТ-стратегия 2015: все инструменты есть, настало время их использовать 1
04.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
21.11.2014 Мобильность в бизнесе: новые рубежи 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.04.2014 Круглый стол CNews «Офис будущего: от идеи к реализации» 1
02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 1
29.11.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
14.08.2013 Мобильный бизнес на CNews FORUM: список участников растет 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 50, упоминаний - 51

Иншаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 42
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 18
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 16
Citrix Systems 813 15
Белый Ветер Цифровой 256 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 14
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 13
Развитие Бизнеса / Ру 81 13
Microsoft Corporation 24667 12
8265 11
VK - Mail.ru Group 3458 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 10
Tonk - Тонк ГК 49 10
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 9
Инверсия - Инверсия НПФ 145 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 8
Ланит Интеграция 190 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 8
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 6
Oracle Corporation 6707 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
АйТи Бастион - IT Bastion 102 6
Такском - Taxcom 240 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 6
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 6
Schneider Electric 575 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 6
Ситилабс 44 6
Центр2М - Center2М 67 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 24
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 20
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 18
Citi - Citibank - Ситибанк 319 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 17
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 16
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 16
Газпром нефть 622 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 266 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 14
Роснефть НК - нефтяная компания 514 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 12
Mary Kay - Мэри Кэй 104 12
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 12
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 12
ПСБ - Промсвязьбанк 854 11
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 11
РЖД - Российские железные дороги 1911 10
Лента - Утконос 177 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 10
OR Group - Обувь России 29 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 10
KupiVip - Приват Трэйд 81 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 10
Новард УК - Novard 72 9
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 8
Альфа-Банк 1778 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 7
Наука НПО 25 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 7
Федеральное казначейство России 1783 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 7
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 4
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 4
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 23
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4423 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12096 11
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6701 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 8
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6630 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 7
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2028 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 528 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 6
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 6
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 538 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3325 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9433 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 6
1С:ERP Управление предприятием 558 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 6
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7105 3
Apple iPad 3866 3
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft Windows 15722 3
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 3
Google Android 14060 2
Apple iPhone 6 4862 2
Asus PadFone 25 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 2
Apple iOS 7842 1
Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
Intel x86 - архитектура процессора 1864 1
Apple - App Store 2899 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Azure 1411 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2765 1
Microsoft Office 365 944 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Microsoft Outlook 1393 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 1
Microsoft Exchange 1718 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
IBM PC DOS 37 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Шевченко Владимир 147 25
Пирогов Алексей 29 20
Громов Иван 102 19
Урьяс Вадим 98 18
Гуральников Сергей 164 18
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 18
Шадаев Максут 1015 17
Прохоров Фёдор 83 17
Коваленко Антон 28 17
Сыкулев Андрей 84 16
Ермолаев Артем 378 16
Козырь Сергей 32 16
Сафронов Юрий 67 15
Натрусов Артем 284 14
Богачев Игорь 180 14
Козырев Алексей 322 14
Меднов Сергей 124 14
Курило Андрей 38 14
Евраев Михаил 262 13
Фомичев Олег 138 13
Кравченко Константин 90 13
Козлов Михаил 174 13
Леушев Андрей 73 13
Широких Алексей 72 13
Строкович Антон 53 13
Реймер Денис 54 12
Мацоцкий Сергей 177 12
Адмиральский Сергей 39 12
Богданов Кирилл 112 11
Садовенко Илья 65 11
Халяпин Сергей 82 11
Стуров Дмитрий 33 11
Белоусов Максим 108 10
Соколов Михаил 29 10
Ушаков Михаил 33 10
Карпенко Дмитрий 31 10
Еремеев Сергей 25 10
Хрусталев Александр 33 10
Брагин Павел 23 10
Александрин Андрей 15 10
Россия - РФ - Российская федерация 145338 46
Европа Восточная 3080 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 14
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 8
Россия - ЦФО - Калужская область 986 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 7
Россия - ПФО - Пензенская область 595 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 758 6
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 825 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 692 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 615 4
Россия - УФО - Тюменская область 1159 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 3
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