Новард УК - Novard

СОБЫТИЯ

19.12.2025 Началась ликвидация российской «дочки» Oracle 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 2
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 2
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 2
01.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 7 сентября 2017 г. в Москве 2
11.07.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 2
05.07.2017 CNews соберет экспертов по оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру 2
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 1
07.02.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 2
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 2
10.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 2
05.12.2016 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 2
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 2
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 2
26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 2
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 2
06.04.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 2
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 2
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 2
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 2
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 2
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 3
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 2
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 2
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 2
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 2
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 2
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 2
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 2
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 2
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 2
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 2
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 2
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 2
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
13.03.2015 ИКТ в ритейле: фокус на управлении персоналом и снижение издержек 1

ABB Group - Asea Brown Boveri 325 30
Citrix Systems 840 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Instabank - Инстабанк 23 12
Webmoney - Вебмани.Ру 545 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 701 11
МегаФон 9937 10
Microsoft Corporation 25253 10
9018 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 648 9
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
НИТ - Национальные информационные технологии 34 7
Ростелеком 10325 7
IBM - International Business Machines Corp 9553 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 7
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 7
Инфокомпас 14 7
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 7
Biocad - Биокад 85 7
Amazon Inc - Amazon.com 3141 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 6
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 6
Softline - Софтлайн 3278 6
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 25
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 22
Спортмастер - Sportmaster 192 20
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 19
Mary Kay - Мэри Кэй 104 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1379 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 16
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 14
Пробизнесбанк АКБ 134 14
ПСБ - Промсвязьбанк 903 13
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 13
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 13
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 12
Visa International 1974 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 12
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 12
Газпром нефть 670 11
АльфаСтрахование СГ 356 11
Альфа-Банк 1872 11
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 11
ГПБ - Газпромбанк 1179 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 10
ВкусВилл - Избёнка 187 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 10
Yves Rocher - Ив Роше 34 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 10
РЖД - Российские железные дороги 2007 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 9
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 8
Bayer AG - Байер 85 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 13
Федеральное казначейство России 1879 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 31
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 28
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 15
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 14
Стандартизация - Standardization 2243 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4460 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7628 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4917 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2112 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 505 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 8
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1378 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 272 8
Google Android 14716 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 3
Microsoft Dynamics 1186 3
1С:ERP Управление предприятием 719 2
Apple iOS 8263 2
1С:CRM 73 2
Apple iPad 3942 2
Microsoft Azure 1462 2
Diasoft Flextera 57 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
1С:Розница 106 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
OmniNet - Omnitracker 64 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
1С-Рарус Бонусный сервис 1 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Такском Файлер 10 1
Asus VivoTab 9 1
Google Trends 23 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 6 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 1
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 253 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех - ART-Bank Digital Banking Platform 3 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
ВТБ - Первый ОФД - Агент 1-ОФД 3 1
IBS HR-решения - IBS HR-консалтинг 8 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Microsoft Office 3963 1
Левиков Антон 69 69
Шевченко Владимир 150 30
Асратян Петр 36 21
Садовенко Илья 65 18
Натрусов Артем 312 17
Коротнев Константин 34 15
Сафронов Юрий 68 14
Зайцев Николай 32 14
Чекель Павел 15 13
Муравлев Александр 15 13
Прохоров Фёдор 83 13
Хрусталев Александр 33 12
Скородумов Олег 17 12
Леоничев Алексей 14 12
Тищенко Юрий 15 12
Базалей Наталья 15 12
Кравченко Денис 28 12
Мухин Максим 18 12
Халяпин Сергей 88 12
Козлов Михаил 175 12
Подкопаев Олег 30 12
Пиляр Елена 22 12
Шестаков Александр 39 12
Михалев Павел 20 12
Дегтярев Алексей 58 12
Леушев Андрей 75 12
Гуральников Сергей 164 12
Патрин Максим 32 12
Свердлов Михаил 33 12
Грибанов Юрий 30 12
Потёмкин Роман 21 12
Фридман Илья 42 11
Разумовский Дмитрий 124 11
Гаттаров Руслан 144 11
Разгуляев Валерий 18 10
Староверов Денис 14 10
Хохлов Игорь 25 10
Цыганов Вячеслав 76 10
Лысенко Эдуард 312 10
Урьяс Вадим 98 10
Россия - РФ - Российская федерация 157223 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 18
Россия - ЦФО - Ярославская область 918 15
Европа 24649 12
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 11
Россия - УФО - Челябинская область 1393 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 8
Казахстан - Республика 5805 7
Европа Восточная 3122 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 5
Франция - Французская Республика 7980 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 803 3
Россия - УФО - Тюменская область 1258 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 989 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Япония 13556 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2666 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Нидерланды 3635 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 686 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 32
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 13
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 10
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 10
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 10
Черкизон - Черкизовский рынок 165 10
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 6
Аренда 2584 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 29
InfoWorld 55 1
Forbes - Форбс 914 1
РИА Новости 986 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 43
IDC - International Data Corporation 4943 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 4
Gartner - Гартнер 3613 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Fortune Global 500 287 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Coleman Parkes 11 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1269 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 40
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 18
CNews AWARDS - награда 556 14
CNews APPWards 36 12
CNews ИТ-стратегия 32 7
Intranet Russia 8 1
Intranet Benchmarking Russia 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

