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Гаттаров Руслан


21.12.2016 «Мегафон» проводит мобильный интернет в уральскую глубинку 3
03.10.2016 Николаю Никифорову готовят замену: кто будет новым министром связи 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
20.07.2016 В Челябинской области ведется работа по размещению регионального представительства инновационного центра «Сколково» 2
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
02.06.2016 «Ланит-Урал» в составе консорциума «Цифровое предприятие» представил импортонезависимую интеграционную платформу для ОПК 1
06.04.2016 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2016 года 1
27.11.2015 «Сколково» профинансирует ИТ-стартапы под конкретные требования бизнес-заказчиков 1
26.11.2015 Создание новой АИС Пенсионного фонда «выходит на финишную прямую» 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
24.11.2015 IBS: ИТ-гиганты вроде HP, Cisco, EMC, Oracle — «ходячие мертвецы»? 1
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система 2
20.11.2015 Московская область переведет 1,5 тыс. чиновников на Linux 1
19.11.2015 Минздрав создаст ГИС мониторинга оборота лекарств в 2016 году 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
18.11.2015 Модернизация сети ПФР признана «проектом года». Подробности 1
17.11.2015 ИТ-директор Казначейства объяснил, как изменится система госзакупок с 2016 года 1
16.11.2015 К 2018 г. Москва объединит сервисы, большие данные и персональные коммуникации 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
22.10.2015 «Ланит» поможет «Ростелекому» заработать на водительских штрафах 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 2
23.09.2015 Замгубернатора Челябинской области: Глобальные ИТ-компании пытаются реализовать утопию мирового правительства 32
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.05.2015 Слухи о сокращении ИКТ-расходов в госсекторе сильно преувеличены 1
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 2
15.04.2015 У Службы судебных приставов не хватает денег на GosLinux 1
09.04.2015 Челябинская область планирует зарабатывать на своих ИТ-системах 2
30.03.2015 Казначейство пытается сэкономить на серверах 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1

Публикаций - 117, упоминаний - 188

Гаттаров Руслан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 37
Microsoft Corporation 11077 28
IBM 3539 21
Ланит ГК 1156 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
АйТи 751 8
Instabank - Инстабанк 12 8
Samsung Electronics 5666 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Brocade Communications Systems 141 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 3
Google LLC 7148 3
Ланит Урал 18 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Прогноз 195 2
Астерос - Asteros 531 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Facebook 3765 2
Abbyy 793 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Atrinity - Атринити 21 1
Odin 20 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Parallels Holdings 470 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Acronis - Акронис 364 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Cisco Systems 2040 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
ВТБ Банк Москвы 371 12
МДМ Банк 150 11
Пробизнесбанк АКБ 109 11
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 11
Новард Управляющая компания - Novard 67 10
Башнефть ПАО АНК 90 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Открытие ФК 538 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
ВТБ24 583 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
Uber 257 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Uber Technologies 258 2
ЕС-лизинг 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
Airbnb 62 1
AliExpress 275 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Аэрофлот 493 1
Уралсиб Банк 389 1
eBay Inc 529 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 29
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Федеральное казначейство России 766 3
Правительство РФ 2203 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Правительство Москвы 653 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 32 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Безопасный город 347 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Office 365 769 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Apache ActiveMQ 21 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Brocade ADX 1 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Dynamics CRM 387 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Abbyy Compreno 20 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Microsoft SQL Server 793 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
IBM Watson 105 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Office 1939 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Microsoft Skype 1467 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Microsoft Lync 272 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 1
Microsoft Exchange 681 1
Елистратов Николай 90 21
Румянцева Ольга 45 14
Леоничев Алексей 14 12
Козырев Алексей 270 12
Кравченко Денис 24 11
Козлов Александр 54 11
Свердлов Михаил 29 11
Мухин Максим 18 11
Патрин Максим 31 11
Базалей Наталья 14 11
Сафронов Юрий 61 11
Потёмкин Роман 20 11
Хрусталев Александр 31 10
Муравлев Александр 15 10
Грибанов Юрий 24 10
Тищенко Юрий 14 10
Чекель Павел 15 10
Скородумов Олег 17 10
Сапельников Сергей 100 9
Калюжный Игорь 24 9
Пшиченко Дмитрий 19 7
Бетсис Павел 84 7
Клеев Владимир 9 6
Смирнов Александр 44 6
Атанесов Саргис 13 6
Воробьев Артем 14 6
Шалимов Александр 9 6
Игнатов Виктор 12 5
Разгуляев Валерий 18 5
Сергеев Александр 21 5
Алябьев Андрей 27 5
Герасимов Александр 40 5
Николаев Евгений 13 5
Тихонов Андрей 33 5
Шмид Александр 18 4
Серебряков Виктор 42 4
Щербаков Сергей 14 4
Гуральников Сергей 161 4
Мехришвили Александр 11 3
Спиридонов Александр 35 3
Россия - Российская федерация - РФ 57350 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 10
Россия - Ростовская область 862 6
Казахстан - Республика 2629 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - Челябинская область 658 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - Республика Мордовия 387 4
Европа Западная 613 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Европа 3752 2
Россия - Пятигорск 76 2
Украина 3365 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Белгородская область 367 1
Япония 2780 1
Россия - Белгород 240 1
Нидерланды 973 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Россия - Архангельск 205 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Южный Урал 89 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Apps4All 25 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
IDC - International Data Corporation 2718 1
Gartner 2190 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 28
CNews AWARDS 291 26
CNews APPWards 36 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761160, в очереди разбора - 664849.
Создано именных указателей - 46354.
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