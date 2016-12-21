Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гаттаров Руслан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 117, упоминаний - 188
Гаттаров Руслан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
|Елистратов Николай 90 21
|Румянцева Ольга 45 14
|Леоничев Алексей 14 12
|Козырев Алексей 270 12
|Кравченко Денис 24 11
|Козлов Александр 54 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Мухин Максим 18 11
|Патрин Максим 31 11
|Базалей Наталья 14 11
|Сафронов Юрий 61 11
|Потёмкин Роман 20 11
|Хрусталев Александр 31 10
|Муравлев Александр 15 10
|Грибанов Юрий 24 10
|Тищенко Юрий 14 10
|Чекель Павел 15 10
|Скородумов Олег 17 10
|Сапельников Сергей 100 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Пшиченко Дмитрий 19 7
|Бетсис Павел 84 7
|Клеев Владимир 9 6
|Смирнов Александр 44 6
|Атанесов Саргис 13 6
|Воробьев Артем 14 6
|Шалимов Александр 9 6
|Игнатов Виктор 12 5
|Разгуляев Валерий 18 5
|Сергеев Александр 21 5
|Алябьев Андрей 27 5
|Герасимов Александр 40 5
|Николаев Евгений 13 5
|Тихонов Андрей 33 5
|Шмид Александр 18 4
|Серебряков Виктор 42 4
|Щербаков Сергей 14 4
|Гуральников Сергей 161 4
|Мехришвили Александр 11 3
|Спиридонов Александр 35 3
|CNews Analytics 1988 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Gartner 2190 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761160, в очереди разбора - 664849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761160, в очереди разбора - 664849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru