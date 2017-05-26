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Румянцева Ольга


26.05.2017 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 1
18.04.2017 «Ростелеком» запустил платформу информационно-библиотечных центров 1
10.02.2017 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году 1
21.12.2016 Глава «1С» предлагает Путину учить студентов российским ИТ-продуктам за госсчет 1
19.09.2016 «Ростелеком» подвел итоги работы систем видеонаблюдения в единый день голосования 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.06.2016 Более 2,24 млн часов видеотрансляций с 118 тыс. видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ 2016 1
27.05.2016 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2016 1
25.04.2016 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн трансляцию в период досрочного ЕГЭ-2016 1
06.04.2016 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2016 года 1
16.03.2016 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2016 г. 1
27.11.2015 «Сколково» профинансирует ИТ-стартапы под конкретные требования бизнес-заказчиков 1
26.11.2015 Создание новой АИС Пенсионного фонда «выходит на финишную прямую» 1
24.11.2015 IBS: ИТ-гиганты вроде HP, Cisco, EMC, Oracle — «ходячие мертвецы»? 1
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система 1
20.11.2015 Московская область переведет 1,5 тыс. чиновников на Linux 1
19.11.2015 Минздрав создаст ГИС мониторинга оборота лекарств в 2016 году 1
18.11.2015 Модернизация сети ПФР признана «проектом года». Подробности 1
17.11.2015 ИТ-директор Казначейства объяснил, как изменится система госзакупок с 2016 года 1
16.11.2015 К 2018 г. Москва объединит сервисы, большие данные и персональные коммуникации 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
14.09.2015 «Ростелеком» разместил в своём облаке карьерный портал Сбербанка 1
07.09.2015 «Ростелеком» сманил бывшего второго человека «Мегафона» 1
07.09.2015 Валерий Ермаков назначен вице-президентом по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» 1
30.06.2015 «АйТи» запустила новый «Виртуальный офис» для «Ростелекома» 1
31.10.2014 «Ростелеком» обеспечил хранение данных видеонаблюдения за проведением ЕГЭ 2014 1
28.07.2014 «Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию услугу «Защищенный доступ в интернет из виртуальной частной сети» 1
02.09.2013 «Ростелеком» обеспечит интернет-трансляцию выборов в единый день голосования в 5 регионах 1
23.08.2013 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть для «СУЭК» 1
07.08.2013 «Ростелеком» построил сеть CDN с узлами доступа в 30 крупнейших городах России 1
25.04.2013 «Ростелеком» начал продажи облачных услуг для СМБ 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил к интернету первые 100 точек присутствия торговой сети «Монетка» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

Румянцева Ольга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 45
Microsoft Corporation 11168 20
IBM 3557 19
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 16
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 15
CleverDATA 54 7
Custis 73 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Консист Бизнес Групп 58 7
Инфокомпас 14 7
Polycom - Поликом Раша 301 7
Webmoney 333 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 7
Cinimex - Синимекс 160 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 7
Citrix Systems 571 7
Ланит ГК 1160 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 7
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 7
Instabank - Инстабанк 12 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 5
Samsung Electronics 5730 3
Abbyy 797 2
Oracle Corporation 3363 2
Google LLC 7177 2
Transas - Транзас ГК 60 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Odin 20 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Новый диск 519 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Ланит Урал 18 1
Национальный банк Траст 96 7
Пробизнесбанк АКБ 109 7
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 7
Сетелем Банк 25 7
Bayer AG - Байер 37 7
ВТБ Банк Москвы 372 7
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 7
Бинбанк 184 7
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 7
Новард Управляющая компания - Novard 67 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 7
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
МДМ Банк 150 7
Уралсиб Банк 390 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 7
Спортмастер 116 7
Visa International 1346 7
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 7
ВкусВилл 48 6
En+ Group 17 5
Jones Day 15 5
Башнефть ПАО АНК 90 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
ВТБ24 583 3
Открытие ФК 538 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
Citibank - Ситибанк 170 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Uber 257 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Airbnb 62 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 16
Федеральное казначейство России 766 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Счётная палата РФ 461 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Сбербанк Талантов 1 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Электронный дневник 26 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Linux OS 4276 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Богачев Игорь 172 16
Мацоцкий Сергей 150 16
Гуральников Сергей 161 16
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Елистратов Николай 90 15
Хомич Игорь 30 15
Ермолаев Артем 340 14
Гаттаров Руслан 117 14
Бетсис Павел 84 14
Шадаев Максут 384 12
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Лысенко Эдуард 209 7
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Реймер Денис 49 7
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Малышев Александр 31 7
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Смирнов Александр 44 7
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Подкопаев Олег 24 7
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Пиляр Елена 21 7
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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