Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Румянцева Ольга
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Публикаций - 45, упоминаний - 46
Румянцева Ольга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богачев Игорь 172 16
|Мацоцкий Сергей 150 16
|Гуральников Сергей 161 16
|Филатов Андрей 99 15
|Елистратов Николай 90 15
|Хомич Игорь 30 15
|Ермолаев Артем 340 14
|Гаттаров Руслан 117 14
|Бетсис Павел 84 14
|Шадаев Максут 384 12
|Бойко Елена 151 11
|Потёмкин Роман 20 7
|Лысенко Эдуард 209 7
|Плешков Алексей 42 7
|Соколовский Александр 36 7
|Реймер Денис 49 7
|Рахтеенко Владимир 31 7
|Мельникова Алиса 29 7
|Халяпин Сергей 77 7
|Шевченко Владимир 135 7
|Малышев Александр 31 7
|Фридман Илья 41 7
|Солопов Вячеслав 14 7
|Смирнов Александр 44 7
|Стрелова Ольга 32 7
|Коротнев Константин 31 7
|Самойлов Михаил 8 7
|Подкопаев Олег 24 7
|Асратян Петр 35 7
|Пиляр Елена 21 7
|Кравченко Денис 24 7
|Прохоров Фёдор 78 7
|Шестаков Александр 35 7
|Михалев Павел 20 7
|Дегтярев Алексей 54 7
|Леушев Андрей 63 7
|Левиков Антон 68 7
|Рудаков Денис 31 7
|Патрин Максим 31 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Apps4All 25 3
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|Wired - Издание 120 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769928, в очереди разбора - 673611.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769928, в очереди разбора - 673611.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru