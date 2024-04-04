Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198091
ИКТ 15293
Организации 11724
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27011
Персоны 86364
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Microsoft Cloud Microsoft CPS Microsoft Cloud Platform System Microsoft CloudOS Network

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.04.2024 Власти США: «Культура безопасности Microsoft неадекватна и требует капитального ремонта» 1
13.01.2022 Microsoft представила исследование Work Trend Index, новые функции Teams и Viva 1
15.12.2021 Konica Minolta стала партнером Axoft по программе Microsoft CSP 1
28.10.2021 Microsoft рассказала о планах в сфере устойчивого развития 1
03.08.2021 В России теперь можно взять Windows 11 в аренду. Цены ниже, чем в США 1
14.07.2021 Microsoft представила Windows 365, открывая пользователям новые возможности облачной ОС 1
14.07.2021 Microsoft представила облачную платформу по аналитике углеродных выбросов для бизнеса 1
29.12.2020 AppDynamics стала официальным APM-партнером Microsoft Cloud Adoption Framework для Azure 1
17.12.2020 МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей 1
19.02.2020 Veeam представила новую версию Availability Suite 1
13.09.2018 5nine Software представила Cloud Manager для управления гибридными облаками 1
04.06.2018 Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО 1
18.08.2017 Softline предоставила «Ресурстрансу» почтовый сервис в облаке 1
08.06.2017 Softline обследовала ИТ-инфраструктуру сети магазинов «Высшая Лига» 1
28.04.2017 Microsoft стал вдвое больше зарабатывать на Azure 1
15.03.2017 Microsoft Teams стал доступен пользователям Office 365 на 19 языках 1
30.01.2017 Comparex предлагает облачные сервисы с помесячной оплатой 1
28.07.2016 5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V 1
22.03.2016 ActiveCloud запустила в России «облако» на базе технологий Microsoft 4
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers 1
15.01.2016 Что хочет бизнес: как не думать о «железе» 1
14.12.2015 «Корус Консалтинг» помог перенести данные SATO в российский ЦОД 1
09.10.2015 Идеолог открытого ПО в Microsoft покидает компанию после 26 лет работы 1
17.09.2015 35% компаний готовы перейти на последние версии Windows Server или в «облако» Microsoft 1
15.09.2015 Gartner включила Dell в число визионеров в своем «Магическом квадранте» по сетевой инфраструктуре ЦОД 1
14.09.2015 «Ростелеком» разместил в своём облаке карьерный портал Сбербанка 1
10.08.2015 Softline перенесла почтовые сервисы Kagazy Recycling в «облако» 1
03.06.2015 DataLine запускает сервис AzureLine 2
25.05.2015 «Облакотека» запустила новую услугу корпоративной электронной почты «RusO 365» 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
21.04.2015 Из российских ЦОДов начали предоставляться первые сервисы на базе Windows Azure Pack 4
28.01.2015 Облачная инфраструктура Softline получит инвестиции от Microsoft 1
28.01.2015 Microsoft перевозит Windows Azure в российские ЦОДы 1
04.12.2014 Microsoft Convergence 2014: Бизнес-приложения берут курс на облако 1
05.09.2012 Microsoft выпустила Windows Server 2012 1

Публикаций - 36, упоминаний - 44

Microsoft Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25741 32
Softline - Софтлайн 3714 6
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
Ростелеком 10915 3
SAP SE 5590 3
Amazon Inc - Amazon.com 3264 3
9560 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 3
Google LLC 12648 3
Офис24 8 2
Cisco Systems 5364 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 2
Microsoft Corporation - GitHub 1067 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 2
Крок - Croc 1961 2
5nine Software 11 2
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group 21 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Microsoft Media and Edge 3 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Открытые технологии 732 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
SATO 9 1
Box inc - box.com - box.net 374 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
ЕС-лизинг 22 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 64 1
WorkDay 33 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Cornerstone OnDemand - Корнерстоун 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2670 1
Zebra Technologies - Reflexis Systems 2 1
IP Infusion 2 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
Nvidia - Cumulus Networks 10 1
Broadcom - VMware 2603 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 1
Alaska Airlines 14 1
Новая поликлиника 3 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
Юмакс 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Альфа-Банк 1971 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1201 1
РесурсТранс 16 1
Expedia Group 136 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3676 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 190 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 304 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 550 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Linux Foundation - Free Standards Group 205 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7165 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3179 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7652 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13668 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1254 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9377 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 4
Virtual office - Виртуальный офис 218 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9232 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9972 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8213 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5850 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12793 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 839 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 909 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1270 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 604 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 512 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12138 2
Стандартизация - Standardization 2332 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2048 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5161 2
Microsoft Azure 1523 18
Microsoft Windows 16852 13
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 9
Microsoft Office 365 1039 8
Microsoft Azure Pack 17 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1513 5
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 4
Google Android 15202 4
Apple iOS 8556 4
Microsoft Windows 10 1936 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 684 4
Microsoft Dynamics CRM 564 4
Microsoft Dynamics 1197 4
Microsoft Windows Server 2012 203 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 238 3
Linux Cloud OS 20 3
Облакотека - RusO 365 4 3
Linux OS 11489 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1789 3
Microsoft Teams - MS Teams 668 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Microsoft Windows 365 22 2
Microsoft Windows 11 819 2
Microsoft Cloud for Sustainability 2 2
Softline - ActiveCloud - ActivePlatform 4 2
Облакотека - Azurus 6 2
Microsoft Surface - Планшет 449 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 848 2
Microsoft Outlook 1506 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 2
Microsoft Visual Studio 429 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 14 1
Microsoft Cloud PC 6 1
Intel Evo 120 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 224 5
Галушкин Олег 182 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Засыпкин Дмитрий 6 2
Шмид Александр 17 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Переверзев Михаил 19 2
Мякишев Антон 11 2
Тимофеев Павел 2 2
Халин Дмитрий 56 2
Захаров Павел 60 2
Аникин Леонид 61 2
Гайдуков Алексей 23 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 2
Орлов Геннадий 16 2
Jackson Jim - Джексон Джим 1 1
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 6 1
Hood Amy - Гуд Эми 17 1
Avalos Julio - Авалос Хулио 2 1
Полещук Александр 8 1
Пастухов Борис 5 1
Канаметова Залина 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Бетсис Павел 101 1
Румянцева Ольга 62 1
Заединов Руслан 47 1
Корман Игорь 21 1
Бессольцев Михаил 11 1
Смолин Сергей 6 1
Лыков Вениамин 5 1
Крутилин Сергей 3 1
Исмоилов Андрей 2 1
Янченко Андрей 2 1
Очаковский Сергей 2 1
Сапронов Денис 3 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Кашкаров Юрий 4 1
Кузьменко Евгений 2 1
Hachamovitch Dean - Хакамович Дин - Хачамович Дин 12 1
Williams Emma - Уильямс Эмма 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 2
Европа 24933 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 2
Германия - Федеративная Республика 13186 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Казахстан - Республика 6020 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Индия - Bharat 5859 1
Европа Восточная 3138 1
Израиль 2851 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3167 1
Россия - ПФО - Самарская область 1563 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 532 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2261 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1680 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1087 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1660 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 968 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12264 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 5
Аренда 2675 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6143 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2173 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5673 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 3
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3055 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8799 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8465 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10279 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7002 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6490 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2667 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2303 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6069 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 828 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3560 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11671 1
Латинский алфавит 197 1
HRM - HR брендинг 135 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 759 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 15 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5091 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8791 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6632 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6537 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7378 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 97 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1115 1
Chicago Sun-Times 10 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
TAdviser - Центр выбора технологий 466 1
Bloomberg 1618 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1337 1
Ведомости 1452 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 3
R2G - Research2Guidance 6 2
Microsoft Worktrend Index 8 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
IDC - International Data Corporation 4971 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 1
Gartner - Гартнер 3654 1
Markets&Markets Research 113 1
Research and Markets 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще