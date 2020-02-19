Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

Veeam представила новую версию Availability Suite

Интеграция Системное ПО Облака

Veeam Software объявила о выходе Veeam Availability Suite v10, решения нового поколения для защиты данных, повышающих их доступность, мобильность и масштабируемость. Veeam Availability Suite, впервые представленный в 2008 г. под названием Veeam Backup & Replication, — флагманский продукт компании Veeam. Новая версия обеспечивает современный уровень защиты файловых данных в сетевых хранилищах (NAS), мгновенное восстановление множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) для автоматического аварийного восстановления и значительно улучшенную защиту от вирусов-вымогателей. Повышенная масштабируемость платформы, возможность работы с данными компании через API и более 150 других серьезных обновлений делают продукт Veeam самым надежным в отрасли решением для полноценного управления и защиты данных в гибридных облаках.

По мере внедрения стратегий гибридного облака для ускорения цифровой трансформации данные приобретают критическое значение для успеха компаний. Однако, согласно исследованию Veeam Cloud Data Management Report 2019, 73% организаций не могут обеспечить бесперебойный доступ к приложениям и данным для своих клиентов. Многие компании берут на вооружение технологии управления данными в облаке для повышения уровня защиты и эффективности использования данных. Новое решение Veeam за счет расширенной поддержки платформ и усовершенствованной функциональности позволит организациям лучше управлять данными, необходимыми для реализации важнейших бизнес-требований.

«Veeam Availability Suite v10 — это самый масштабный релиз в истории Veeam. Новые возможности продукта выведут защиту данных на новый уровень, создав максимально простое, гибкое и надежное решение для гибридных облачных сред, ― сказал Дэнни Аллан, главный технический директор и старший вице-президент Veeam по продуктовой стратегии. ― Как лидер в управлении данными в облаке, мы фокусируемся на создании инновационных решений, идеально отвечающих потребностям клиентов. Veeam Availability Suite v10 призван помочь компаниям любого размера обеспечить постоянную доступность, мобильность и защиту данных в любых средах и платформах, чтобы организации могли рационально использовать данные в развитии бизнеса».

Veeam Availability Suite v10 защищает современные рабочие нагрузки в масштабе всей организации, используя расширенные возможности бэкапа. За счет интеграции с функциональностью S3 Object Lock резервные копии невозможно изменить – тем самым еще больше повышается защита данных. Решение расширяет возможности по интеграции экосистемы интерфейсов API, позволяя организациям экономить время, сокращать расходы и успешно решать задачи по восстановлению данных.

«Защита данных в облаке — все более актуальная задача для огромного числа организаций, как крупных, так и небольших. Все они находятся в процессе перехода к использованию облачных технологий, ― отметил Генри Бальтазар, вице-президент по исследованиям в 451 Research. ― Такие решения, как новый Veeam Availability Suite v10, обеспечивают организациям масштабирование, необходимое для текущих и будущих рабочих нагрузок и новые возможности по управлению данными в облаке: ускоренное автоматическое копирование в объектные хранилища и использование функции S3 Object Lock для защиты данных от различных угроз, таких как программы-вымогатели, внутренние угрозы и вредоносные действия администраторов».

С версией V10 компании могут: модернизировать и упростить защиту крупных файловых хранилищ и файл-серверов с помощью мощной системы резервного копирования в сетевые хранилища NAS; внедрить в бизнес-процессы новое поколение систем мгновенного восстановления множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) для аварийного восстановления в случае масштабных отключений дата-центров; упростить резервное копирование в хранилища на удаленных площадках и получить абсолютную защиту от вирусов-вымогателей и внутренних угроз благодаря интеграции с объектным хранилищем S3 и постоянному резервному копированию; использовать хранимые в бэкапе данные с пользой для бизнеса, упростить процесс интеграции стороннего ПО для анализа данных компании с помощью нового интерфейса Veeam Data Integration API; обеспечить более широкую поддержку платформ и экосистем, включая новые, расширенные возможности для работы в Linux, HPE Primera, HPE StoreOnce, Nutanix AHV, PostgreSQL, MySQL и т. д.

«Мы в HPE кардинально меняем подход к организации систем хранения данных для наших клиентов, и нам нужны партнеры, которые понимают, что в основе цифровой трансформации лежат данные и аналитика, — сказал Джим Джексон, директор по маркетингу Hewlett Packard Enterprise. — С технологиями Veeam мы можем гарантировать, что критически важные данные, необходимые для развития и ускорения бизнеса, находятся в надежном и защищенном хранилище и легко доступны для клиентов в любое время. Мы очень рады, что продукт Veeam теперь поддерживает платформу HPE Primera и предлагает расширение функциональности нашей интеллектуальной системы хранения HPE StoreOnce, гарантируя клиентам полную доступность, восстанавливаемость и защищенность данных».

В новом релизе Veeam полностью сохраняется поддержка облачных платформ Microsoft Cloud, включая интеграцию с Veeam Availability Suite, Veeam Backup для Office 365 и Veeam Backup для Azure.

«Поддержка режима копирования в Azure Blob storage, реализованная в Veeam Availability Suite v10, позволяет клиентам не беспокоиться о локальном хранении данных, сократить расходы и быстрее выполнить правило резервного копирования "3-2-1", мгновенно сохраняя данные в хранилище на удаленной площадке Azure», ― отметил Тед Броквей, вице-президент Microsoft, подразделение Azure Storage, Media and Edge.

Другие материалы рубрики

Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне

ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo

Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России

Во всех Windows последних 20 лет найдена опасная «дыра»

Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux

Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы

7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM
Показать еще
Точки роста

На какие проекты расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет

Игорь Никитин

министр ИТ Пермского края

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника