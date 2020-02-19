Veeam представила новую версию Availability Suite

Veeam Software объявила о выходе Veeam Availability Suite v10, решения нового поколения для защиты данных, повышающих их доступность, мобильность и масштабируемость. Veeam Availability Suite, впервые представленный в 2008 г. под названием Veeam Backup & Replication, — флагманский продукт компании Veeam. Новая версия обеспечивает современный уровень защиты файловых данных в сетевых хранилищах (NAS), мгновенное восстановление множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) для автоматического аварийного восстановления и значительно улучшенную защиту от вирусов-вымогателей. Повышенная масштабируемость платформы, возможность работы с данными компании через API и более 150 других серьезных обновлений делают продукт Veeam самым надежным в отрасли решением для полноценного управления и защиты данных в гибридных облаках.

По мере внедрения стратегий гибридного облака для ускорения цифровой трансформации данные приобретают критическое значение для успеха компаний. Однако, согласно исследованию Veeam Cloud Data Management Report 2019, 73% организаций не могут обеспечить бесперебойный доступ к приложениям и данным для своих клиентов. Многие компании берут на вооружение технологии управления данными в облаке для повышения уровня защиты и эффективности использования данных. Новое решение Veeam за счет расширенной поддержки платформ и усовершенствованной функциональности позволит организациям лучше управлять данными, необходимыми для реализации важнейших бизнес-требований.

«Veeam Availability Suite v10 — это самый масштабный релиз в истории Veeam. Новые возможности продукта выведут защиту данных на новый уровень, создав максимально простое, гибкое и надежное решение для гибридных облачных сред, ― сказал Дэнни Аллан, главный технический директор и старший вице-президент Veeam по продуктовой стратегии. ― Как лидер в управлении данными в облаке, мы фокусируемся на создании инновационных решений, идеально отвечающих потребностям клиентов. Veeam Availability Suite v10 призван помочь компаниям любого размера обеспечить постоянную доступность, мобильность и защиту данных в любых средах и платформах, чтобы организации могли рационально использовать данные в развитии бизнеса».

Veeam Availability Suite v10 защищает современные рабочие нагрузки в масштабе всей организации, используя расширенные возможности бэкапа. За счет интеграции с функциональностью S3 Object Lock резервные копии невозможно изменить – тем самым еще больше повышается защита данных. Решение расширяет возможности по интеграции экосистемы интерфейсов API, позволяя организациям экономить время, сокращать расходы и успешно решать задачи по восстановлению данных.

«Защита данных в облаке — все более актуальная задача для огромного числа организаций, как крупных, так и небольших. Все они находятся в процессе перехода к использованию облачных технологий, ― отметил Генри Бальтазар, вице-президент по исследованиям в 451 Research. ― Такие решения, как новый Veeam Availability Suite v10, обеспечивают организациям масштабирование, необходимое для текущих и будущих рабочих нагрузок и новые возможности по управлению данными в облаке: ускоренное автоматическое копирование в объектные хранилища и использование функции S3 Object Lock для защиты данных от различных угроз, таких как программы-вымогатели, внутренние угрозы и вредоносные действия администраторов».

С версией V10 компании могут: модернизировать и упростить защиту крупных файловых хранилищ и файл-серверов с помощью мощной системы резервного копирования в сетевые хранилища NAS; внедрить в бизнес-процессы новое поколение систем мгновенного восстановления множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) для аварийного восстановления в случае масштабных отключений дата-центров; упростить резервное копирование в хранилища на удаленных площадках и получить абсолютную защиту от вирусов-вымогателей и внутренних угроз благодаря интеграции с объектным хранилищем S3 и постоянному резервному копированию; использовать хранимые в бэкапе данные с пользой для бизнеса, упростить процесс интеграции стороннего ПО для анализа данных компании с помощью нового интерфейса Veeam Data Integration API; обеспечить более широкую поддержку платформ и экосистем, включая новые, расширенные возможности для работы в Linux, HPE Primera, HPE StoreOnce, Nutanix AHV, PostgreSQL, MySQL и т. д.

«Мы в HPE кардинально меняем подход к организации систем хранения данных для наших клиентов, и нам нужны партнеры, которые понимают, что в основе цифровой трансформации лежат данные и аналитика, — сказал Джим Джексон, директор по маркетингу Hewlett Packard Enterprise. — С технологиями Veeam мы можем гарантировать, что критически важные данные, необходимые для развития и ускорения бизнеса, находятся в надежном и защищенном хранилище и легко доступны для клиентов в любое время. Мы очень рады, что продукт Veeam теперь поддерживает платформу HPE Primera и предлагает расширение функциональности нашей интеллектуальной системы хранения HPE StoreOnce, гарантируя клиентам полную доступность, восстанавливаемость и защищенность данных».

В новом релизе Veeam полностью сохраняется поддержка облачных платформ Microsoft Cloud, включая интеграцию с Veeam Availability Suite, Veeam Backup для Office 365 и Veeam Backup для Azure.

«Поддержка режима копирования в Azure Blob storage, реализованная в Veeam Availability Suite v10, позволяет клиентам не беспокоиться о локальном хранении данных, сократить расходы и быстрее выполнить правило резервного копирования "3-2-1", мгновенно сохраняя данные в хранилище на удаленной площадке Azure», ― отметил Тед Броквей, вице-президент Microsoft, подразделение Azure Storage, Media and Edge.