Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 115513
ИКТ 9383
Организации 7355
Ведомства 1379
Ассоциации 743
Технологии 3087
Системы 19680
Персоны 45547
География 1816
Статьи 1326
Пресса 949
ИАА 600
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1833
Мероприятия 819

5nine Software

5nine Software


13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G
27.12.2022 Samsung до предела ухудшит свои дешевые смартфоны ради бесполезной в России функции
16.12.2022 Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям
05.12.2022 «Сколтех» и «Сколково» подключили беспилотники к 5G
24.11.2022 Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях
03.11.2022 Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник
01.11.2022 «Ростех» может избавиться от разработки 4G и 5G
18.10.2022 В России запретят строить 5G на иностранном софте и «железе»
11.10.2022 Realme представила смартфон с Snapdragon 695 5G — Realme 9 5G
06.10.2022 Huawei придумал, как обмануть Америку. 5G-смартфоны будут выпускаться, несмотря на санкции США
04.10.2022 МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений
27.09.2022 На рынок выходит ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G. Китай и Корея ни при чем
21.09.2022 Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G
09.09.2022 Евгений Ройтман: Основным «выгодоприобретателем» сетей 5G будут не люди, а высокотехнологичные устройства
07.09.2022 Операторы связи и Сколтех провели совместное лабораторное тестирование решения 5G Open RAN
22.08.2022 Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет
17.08.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет на ВДНХ до скорости 5G
14.07.2022 Россия осталась без 5G на долгие годы
12.07.2022 МТС запустила технологическую лабораторию в Новосибирске
09.06.2022 Создан макет отечественной базовой станции 5G с радиофотонным модулем
02.06.2022 Увидел свет дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью, как у флагманов. Цена
02.06.2022 Госденьги на развитие в России не взлетевшей связи 5G решили вложить в «железо» для 4G
24.05.2022 Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России
17.05.2022 Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США
12.05.2022 «Ростех» разработает 5G-оборудование на российском «железе» и открытом интерфейсе
14.04.2022 На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от «Мегафона»
06.04.2022 МТУСИ разработает 5G-решения для «Спектра»
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения
15.03.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G
10.03.2022 Привлекательность 5G mmWave для бизнеса
10.03.2022 Tele2 подвела итоги технологического развития сети в 2021 году
02.03.2022 ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB
01.03.2022 MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40
24.02.2022 Экономика 5G mmWave

Публикаций - 1809, упоминаний - 1809

5nine Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3548 370
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9665 279
Samsung Electronics 9787 247
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 239
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10188 224
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7083 208
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 192
Apple Inc 11296 176
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8124 166
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2549 134
Qualcomm Technologies 1717 128
Intel Corporation 11711 119
Google LLC 11045 116
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2834 112
Xiaomi 1341 99
ZTE Corporation 726 92
Microsoft Corporation 23641 88
BBK OPPO Electronics 334 56
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6342 50
Cisco Systems 4902 47
China Mobile 398 45
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 541 44
MediaTek 460 43
4A Games 752 42
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 248 41
Lenovo Group 2185 40
Amazon Inc - Amazon.com 2821 37
Nvidia Corp 3232 36
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 709 35
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 230 34
Yandex - Яндекс 5833 33
Vodafone Group 1343 32
LG Electronics 3546 31
AMD - Advanced Micro Devices 3890 30
BBK OnePlus 180 30
AT&T Inc 1662 28
Sony 6491 28
Dell EMC 4940 27
Lenovo Motorola 3505 27
Twitter 2740 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6261 81
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6672 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5951 47
Россети Ленэнерго 2369 27
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 26
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 23
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1876 22
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2533 21
РЖД - Российские железные дороги 1652 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2448 17
НТИ - Национальная технологическая инициатива 254 14
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 14
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 189 12
SoftBank Group 250 12
Почта России ПАО 2024 11
Газпром ПАО 1172 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 333 10
Связной ГК 1343 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 391 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 337 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 9
Tesla Motors 349 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 929 8
Carl Zeiss AG 299 8
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 8
Boeing 988 7
Лента - Сеть розничной торговли 1739 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 242 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 251 7
Газпром нефть 514 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 368 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 134 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 6
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 6
РВК - Российская венчурная компания 538 6
О2О Холдинг 49 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9352 175
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18283 152
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10505 106
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 619 89
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3790 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2456 68
Президент Российской Федерации 3773 66
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 53
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1897 50
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2381 49
Правительство Москвы 2068 47
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2851 47
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1440 46
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 38
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 550 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2041 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2454 26
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1758 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1582 23
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 561 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 23
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 885 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3027 21
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 366 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1688 14
Администрация Президента РФ 984 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2967 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 11
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 359 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 245 10
Федеральное собрание Российской Федерации 286 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2470 9
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 206 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 9
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 114
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 100
4CIO 719 42
8K Association - Ассоциация 8K 163 39
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 25
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 258 17
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 25 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 158 7
Международная академия связи - МАС 37 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 450 6
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 5
ONF - Open Networking Foundation 25 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 215 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 3
Коммунизм - Коммунистические партии 75 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 561 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2588 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
Открытые Сетевые Технологии - ассоциация 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1839 1798
5G - пятое поколение мобильной связи 3491 1798
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54312 834
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39904 680
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79911 665
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6777 662
Gen V - кибератаки пятого поколения 1077 584
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25614 572
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21648 570
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17816 565
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4387 525
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17601 393
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15184 391
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8447 386
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19369 311
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9485 302
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10354 293
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11646 281
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12695 249
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26374 241
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13416 225
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9645 223
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13689 222
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2464 222
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12481 210
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6110 203
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11954 186
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7893 184
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6465 181
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1270 174
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22496 173
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5593 173
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8759 173
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11073 173
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2517 173
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6191 171
Сеть передачи данных 3375 168
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26208 166
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17710 163
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9899 161
Google Android 12730 129
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 125
Apple iPhone 6 6236 108
Apple iPhone - серия смартфонов 6672 101
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 770 101
Huawei Mate - серия смартфонов 300 52
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 51
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 388 51
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 406 49
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 46
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 44
Microsoft Windows 14574 44
Samsung Galaxy 1063 43
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 703 42
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 41
Microsoft Windows 2000 12756 41
Apple iPhone 12 177 39
Qualcomm Snapdragon X 68 38
Samsung Galaxy Note 686 38
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 285 37
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 563 36
Apple iOS 6912 35
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 35
Ericsson Radio System - ERS 72 34
Samsung Galaxy S10 - смартфон 183 33
Apple iPhone 11 203 33
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 183 32
Intel Core - Семейство процессоров 1762 31
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 177 31
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 115 31
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 203 30
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 225 29
Linux OS 8390 29
Nokia AirScale Radio Access 29 28
Samsung Galaxy S20 - смартфон 94 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4204 27
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 894 27
Depositphotos - фотобанк 433 26
Microsoft Azure 1326 26
Intel x86 - архитектура процессора 1626 25
Путин Владимир 2769 52
Осеевский Михаил 277 41
Trump Donald J. - Трамп Дональд 373 32
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 28
Чернышенко Дмитрий 459 23
Иванов Олег 137 22
Акимов Максим 178 20
Шадаев Максут 665 20
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 20
Ушацкий Андрей 104 19
Эмдин Сергей 68 18
Никифоров Николай 1172 17
Медведев Дмитрий 1634 15
Лацанич Василь 105 14
Глазков Борис 43 14
Лысенко Эдуард 278 14
Ekholm Börje - Экхольм Берье 15 13
Белов Виктор 41 13
Мишустин Михаил 500 13
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 13
Телков Алексей 23 12
Клебанова Юлия 19 12
Tommi Juhani Uitto 11 11
Носков Константин 231 10
Корня Алексей 76 10
Горбатько Александр 104 10
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 18 10
Чемезов Сергей 137 10
Белоусов Андрей 93 9
Егоров Игорь 42 9
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 9
Курин Дмитрий 18 9
Бровко Василий 52 9
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 9
Смирнов Павел 41 9
Вермишян Геворк 62 8
Wu Aiden - У Эйден 22 8
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 30 8
Паршин Максим 283 8
Фредерик Ваносчуйзе 25 8
Россия - РФ - Российская федерация 124746 1039
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15274 409
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39799 352
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50439 345
Европа 21447 225
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17207 210
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15349 156
Южная Корея - Республика 6316 136
Япония 13012 122
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 86
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6379 73
Германия - Федеративная Республика 12133 72
Индия - Республика 5109 69
Швеция - Королевство 3542 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13265 68
Европа Восточная 3004 64
Китай - Тайвань 3781 58
Америка Северная 3116 54
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2409 53
Азия - Азиатский регион 5078 52
Финляндия - Финляндская Республика 3485 51
Земля - планета Солнечной системы 9826 47
Африка - Африканский регион 3293 39
Испания - Каталония - Барселона 718 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2352 36
Франция - Французская Республика 7104 34
Испания - Королевство 3615 32
Италия - Итальянская Республика 4237 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3435 31
Канада 4718 31
Ближний Восток 2671 30
Евразия 611 30
Казахстан - Республика 4941 28
Россия - УФО - Екатеринбург 3364 28
Украина 7326 27
Россия - СФО - Новосибирск 3760 27
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 430 26
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2049 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2541 25
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1629 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42491 379
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15335 317
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24599 214
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42679 201
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3220 200
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10694 190
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20982 177
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3272 142
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14292 133
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5347 113
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8952 112
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4253 96
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4472 94
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4331 93
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8417 87
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6194 69
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5492 69
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3973 68
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6923 67
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3085 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10961 64
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4904 63
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4251 59
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3868 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9405 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4319 57
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5312 57
Энергетика - Energy - Energetically 4471 57
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5786 52
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4297 52
Абонентская база - Абонентская плата 5326 50
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6506 47
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3307 46
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3523 43
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2740 42
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2615 41
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2062 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4999 40
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1674 38
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4590 38
Thomson Reuters - Рейтер 5784 28
Коммерсантъ - Издательский дом 1289 27
91Mobiles 1717 26
Ведомости 590 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 18
CNews - ZOOM.CNews 1759 16
Bloomberg 1125 16
GizChina - Издание 57 15
GizmoChina 102 15
The Verge - Издание 507 12
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 680 11
9to5Mac 150 11
Forbes - Форбс 645 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 72 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 9
GSM Arena 67 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 814 7
9to5Google 86 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 576 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 7
DigiTimes - Издание 1296 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 172 5
Global Times 14 5
Silicon 511 5
ZDnet 596 5
NYT - The New York Times 1003 4
FT - Financial Times 1175 4
SlashGear 134 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 29 4
За Телеком - telegram-канал 42 4
IDG - International Data Group 99 4
AnandTech 72 4
Liliputing 40 4
Engadget - Блог о технологиях 420 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 4
MacRumors 131 3
The Register 1421 3
ITHome 22 3
EE Times 158 3
IDC - International Data Corporation 4857 80
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7509 65
Gartner - Гартнер 3488 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2334 21
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 17
Counterpoint Research 76 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 269 14
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 13
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 93 13
Markets&Markets Research 105 10
GSMA Intelligence 10 9
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 58 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 8
ABI Research 233 8
Juniper Research 505 7
TrendForce 79 7
Omdia 20 6
IHS Markit 21 6
IDC Russia - IDC Россия 161 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 5
Frost & Sullivan 202 5
Analysys Mason 26 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 4
ACG Research 8 4
IDC EMEA 22 4
Fortune Global 500 283 4
CCS Insight 21 4
Forrester Research 814 4
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 4
Grand View Research 16 4
WitsView Technology Coperation 6 3
Synergy Research Group 40 3
IBM Research 107 3
Strategy Analytics 283 3
Cisco Annual Internet Report 3 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 32 2
Pen Test Partners 6 2
BCG - Boston Consulting Group 100 2
Samsung Research 17 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 45
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 227 28
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 14
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 212 11
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 590 7
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 675 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 303 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1301 7
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 731 5
Академгородок Новосибирск 104 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 168 5
РАН - Российская академия наук 1810 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 146 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 4
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 4
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 18 4
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 94 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 491 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 3
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 3
ТГУ - Томский государственный университет 129 3
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 254 2
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 17 2
ИРИ - Институт развития интернета 115 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 137 2
TED Talks 37 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 90 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 113 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 60 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11751 91
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 83
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 48
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 32
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1028 16
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 82 10
Samsung Unpacked 26 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 9
Международный женский день - 8 марта 282 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 879 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1814 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 6
CNews AWARDS - награда 416 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 5
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 227 4
День молодёжи - 27 июня 696 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 3
Fortinet Security Day 9 3
Индустрия 4.5G Саммит 3 3
Технопром - форум технологического развития 9 3
GSMA Mobile 360 Series 4 3
Samsung Galaxy Unpacked 6 3
Правительство РФ - Премии 19 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2104 2
Honor Cup 14 2
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 2
GSMA Thrive Eurasia 2 2
CNews FORUM Кейсы 101 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 2
CeBIT 461 2
CSTB Telecom & Media 59 2
Microsoft Ignite 38 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 1
IT World Awards 2 1
Satcomrus 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще