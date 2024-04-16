Антон Ведерников, Selectel: Информационная безопасность становится основным драйвером миграции в облако шних облаках, предпочитая внутренние, в первую очередь по соображениям безопасности. Что происходит сейчас? Антон Ведерников: В последние годы информационная безопасность стала основным драйвером для миграции в облако. Для этого есть несколько причин. Во-первых, постепенно повышается доверие к провайдерам из-за роста зрелости их внутренних процессов, которая подтверждается независимыми ауди

Сергей Михайлов, Гардиум: Мы снизили совокупные затраты на ИТ-инфраструктуру в 2-3 раза благодаря миграции в облако Selectel ировать их на предмет сходства с объектами заказчиков. За последнее время мы добились высокой скорости обработки и периодичности обновления данных — это положительно сказывается на продажах продукта. Причины миграции в облако Market.CNews: Почему вы решили мигрировать в облако? В чем были сложности работы на собственных серверах? Сергей Михайлов: Выделю две основные проблемы — это масштабир

Цифровая трансформация и миграция в облака: опыт крупных российских компаний на VK Cloud Conf ть с большими данными в условиях нехватки ресурсов. Безопасность в облаках. Лучшие практики Передовые тенденции облачной безопасности и лучшие практики VK. Как повысить уровень безопасности в облаке? Мифы и страхи при миграции в облако. Вы можете зарегистрироваться на конференцию на сайте VK Cloud Solutions.

Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако crosoft представили новое решение, с помощью которого предприятия смогут ускорить и упростить миграцию в Microsoft Azure, сохранив при этом непрерывность бизнес-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным, обеспечивая плавный переход к действите

«АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус» «АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется

«Алан-ИТ» проанализировала ИТ-инфраструктуру «Фортрент» на готовность к миграции в «облако» щие тарифные планы Office 365 для разных категорий сотрудников», — рассказал Всеволод Ткаченко, директор по ИТ «Фортрент». На основании выявленных потребностей специалисты «Алан-ИТ» предложили проект SAM Cloud-Ready, так как он включает в себя не только полную инвентаризацию, но и подробный разбор облачных подписок. Сбор данных проводился в 13 подразделениях и охватывал все юридические лица