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SAM Cloud-Ready подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако Cloud Migration Services Сервисы миграции в облако

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.04.2024 Антон Ведерников, Selectel: Информационная безопасность становится основным драйвером миграции в облако

шних облаках, предпочитая внутренние, в первую очередь по соображениям безопасности. Что происходит сейчас? Антон Ведерников: В последние годы информационная безопасность стала основным драйвером для миграции в облако. Для этого есть несколько причин. Во-первых, постепенно повышается доверие к провайдерам из-за роста зрелости их внутренних процессов, которая подтверждается независимыми ауди
16.01.2023 Сергей Михайлов, Гардиум: Мы снизили совокупные затраты на ИТ-инфраструктуру в 2-3 раза благодаря миграции в облако Selectel

ировать их на предмет сходства с объектами заказчиков. За последнее время мы добились высокой скорости обработки и периодичности обновления данных — это положительно сказывается на продажах продукта. Причины миграции в облако Market.CNews: Почему вы решили мигрировать в облако? В чем были сложности работы на собственных серверах? Сергей Михайлов: Выделю две основные проблемы — это масштабир
31.05.2022 Цифровая трансформация и миграция в облака: опыт крупных российских компаний на VK Cloud Conf

ть с большими данными в условиях нехватки ресурсов. Безопасность в облаках. Лучшие практики Передовые тенденции облачной безопасности и лучшие практики VK. Как повысить уровень безопасности в облаке? Мифы и страхи при миграции в облако. Вы можете зарегистрироваться на конференцию на сайте VK Cloud Solutions.
25.07.2019 Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако

crosoft представили новое решение, с помощью которого предприятия смогут ускорить и упростить миграцию в Microsoft Azure, сохранив при этом непрерывность бизнес-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным, обеспечивая плавный переход к действите
30.03.2017 «АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус»

«АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется
24.10.2016 «Алан-ИТ» проанализировала ИТ-инфраструктуру «Фортрент» на готовность к миграции в «облако»

щие тарифные планы Office 365 для разных категорий сотрудников», — рассказал Всеволод Ткаченко, директор по ИТ «Фортрент». На основании выявленных потребностей специалисты «Алан-ИТ» предложили проект SAM Cloud-Ready, так как он включает в себя не только полную инвентаризацию, но и подробный разбор облачных подписок. Сбор данных проводился в 13 подразделениях и охватывал все юридические лица
30.04.2015 Double-Take Cloud Migration Center обеспечит автоматизированную миграцию для серверов и приложений в «облако»

Компания Vision Solutions, поставщик решений и услуг для обеспечения высокой доступности, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила новый продукт Double-Take Cloud Migration Center. Решение обеспечивает автоматизированную миграцию для серверов и приложений в «облако» из частных и общедоступных облачных платформ, сообщили CNews в Vision Solutions. Do

Публикаций - 90, упоминаний - 99

SAM Cloud-Ready и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25851 25
9679 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 958 11
SAP SE 5626 10
Broadcom - VMware 2621 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 9
Softline - Софтлайн 3786 9
Selectel - Селектел 554 8
Amazon Inc - Amazon.com 3300 7
Oracle Corporation 7100 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 311 6
Yandex - Яндекс 9333 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 666 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3156 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 514 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5034 6
Google LLC 12771 5
Алан-ИТ - Алан-Информационные Технологии 29 5
NetApp - Network Appliance 668 4
Cisco Systems 5378 4
Salesforce 501 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 226 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 561 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5707 3
IBM - International Business Machines Corp 9717 3
ServiceNow 111 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 201 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 88 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 2
ALP Group - ALP ITSM 4 2
PolyService - Полисервис 4 2
ССТ - Специальные системы и технологии 29 2
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 62 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 434 2
Ростелеком 11025 2
Alibaba Group 480 2
Huawei 4704 2
Apple Inc 13259 2
Commvault 188 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 631 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 2
Ярославский бройлер 3 1
Talos Fund I LP 6 1
Трансюжстрой 3 1
Ингосстрах Инвестиции 22 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
ФМБА России - Гос.НИИ ОЧБ ГУП 2 1
Opoczno ZPC 1 1
Урал-Пресс - УралПресс 9 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 30 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 7 1
Leomax - Леомакс 11 1
Fortrent - Фортрент 3 1
UniSuper 3 1
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 8 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 1
ТОФС - Технологии ОФС 32 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Walgreens 16 1
Почта России ПАО 2388 1
Газпром ПАО 1498 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
ГПБ - Газпромбанк 1286 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 100 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5792 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13834 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5740 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
Федеральное казначейство России 1953 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 55 1
Региональная корпорация развития 6 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3082 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2893 1
МИК - Московский инновационный кластер 191 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 476 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
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Кунерус Александр 1 1
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Беларусь - Белоруссия 6336 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 3
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Азия - Азиатский регион 5947 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 1
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Сингапур - Республика 1961 1
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