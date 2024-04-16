Получите все материалы CNews по ключевому слову
SAM Cloud-Ready подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако Cloud Migration Services Сервисы миграции в облако
- IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга
облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|16.04.2024
|
Антон Ведерников, Selectel: Информационная безопасность становится основным драйвером миграции в облако
шних облаках, предпочитая внутренние, в первую очередь по соображениям безопасности. Что происходит сейчас? Антон Ведерников: В последние годы информационная безопасность стала основным драйвером для миграции в облако. Для этого есть несколько причин. Во-первых, постепенно повышается доверие к провайдерам из-за роста зрелости их внутренних процессов, которая подтверждается независимыми ауди
|16.01.2023
|
Сергей Михайлов, Гардиум: Мы снизили совокупные затраты на ИТ-инфраструктуру в 2-3 раза благодаря миграции в облако Selectel
ировать их на предмет сходства с объектами заказчиков. За последнее время мы добились высокой скорости обработки и периодичности обновления данных — это положительно сказывается на продажах продукта. Причины миграции в облако Market.CNews: Почему вы решили мигрировать в облако? В чем были сложности работы на собственных серверах? Сергей Михайлов: Выделю две основные проблемы — это масштабир
|31.05.2022
|
Цифровая трансформация и миграция в облака: опыт крупных российских компаний на VK Cloud Conf
ть с большими данными в условиях нехватки ресурсов. Безопасность в облаках. Лучшие практики Передовые тенденции облачной безопасности и лучшие практики VK. Как повысить уровень безопасности в облаке? Мифы и страхи при миграции в облако. Вы можете зарегистрироваться на конференцию на сайте VK Cloud Solutions.
|25.07.2019
|
Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако
crosoft представили новое решение, с помощью которого предприятия смогут ускорить и упростить миграцию в Microsoft Azure, сохранив при этом непрерывность бизнес-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным, обеспечивая плавный переход к действите
|30.03.2017
|
«АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус»
«АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется
|24.10.2016
|
«Алан-ИТ» проанализировала ИТ-инфраструктуру «Фортрент» на готовность к миграции в «облако»
щие тарифные планы Office 365 для разных категорий сотрудников», — рассказал Всеволод Ткаченко, директор по ИТ «Фортрент». На основании выявленных потребностей специалисты «Алан-ИТ» предложили проект SAM Cloud-Ready, так как он включает в себя не только полную инвентаризацию, но и подробный разбор облачных подписок. Сбор данных проводился в 13 подразделениях и охватывал все юридические лица
|30.04.2015
|
Double-Take Cloud Migration Center обеспечит автоматизированную миграцию для серверов и приложений в «облако»
Компания Vision Solutions, поставщик решений и услуг для обеспечения высокой доступности, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила новый продукт Double-Take Cloud Migration Center. Решение обеспечивает автоматизированную миграцию для серверов и приложений в «облако» из частных и общедоступных облачных платформ, сообщили CNews в Vision Solutions. Do
SAM Cloud-Ready и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазаренко Дмитрий 109 3
|Зарубинский Игорь 42 3
|Тутаев Михаил 57 2
|Джабиев Георгий 56 2
|Харитонов Дмитрий 79 2
|Осорин Максим 17 2
|Анисов Ян 36 2
|Ведерников Антон 17 2
|Толокнов Андрей 41 2
|Фогельсон Виктор 52 2
|Самусева Мария 2 2
|Шадаев Максут 1223 2
|Сергеев Сергей 179 2
|Зинкевич Сергей 79 2
|Панченко Иван 199 2
|Свидерский Евгений 83 2
|Чурсин Дмитрий 90 2
|Волков Михаил 72 2
|Кабаков Ярослав 67 2
|Пономаренко Сергей 17 2
|Боровиков Игорь 137 2
|Каськов Валентин 26 2
|Исаев Дмитрий 58 2
|Сологуб Денис 75 1
|Минаев Алексей 11 1
|Камко Алексей 4 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Алехин Алексей 5 1
|Шойтов Александр 117 1
|Елин Александр 7 1
|Павлов Александр 123 1
|Шаров Александр 3 1
|Волынский Александр 6 1
|Кунерус Александр 1 1
|Калинин Андрей 34 1
|Демидов Михаил 134 1
|Шицле Ярослав 30 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Огородников Василий 7 1
|Кондратьев Дмитрий 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.