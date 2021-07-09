Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis

Бразды правления в опытные руки

Сергей Белоусов, сооснователь сингапурско-швейцарской (с прочными российскими корнями) ИТ-компании Acronis, которая специализируется на решениях для защиты данных, уступил кресло гендиректора Патрику Пульвермюллеру (Patrick Pulvermueller). Информация о назначении опубликована в блоге на официальном сайте компании.

Белоусов, основавший компанию вместе с партнером Ильей Зубаревым в Сингапуре в 2003 г., возглавлял Acronis начиная с 2013 г. После ухода с поста CEO он останется членом совета директоров и собирается продолжить активную работу в компании, сосредоточившись на разработке R&D стратегии и перспективных технологий в должности главного директора Acronis по исследованиям. В его обязанности, в частности, войдут вопросы дальнейшего развития решений Acronis Cyber Network и Acronis Cyber Platform.

CNews находится в ожидании ответа от Acronis о причинах ухода Сергея Белоусова с поста гендиректора компании.

В преддверии IPO?

В ближайшее время компания намерена выйти на публичное размещение акций на бирже, пишет Forbes со ссылкой на отраслевые источники. Белоусов в бытность CEO компании также не исключал выход компании на биржу «в ближайшие два года», и подчеркивал, что что Acronis рассматривает любые варианты, включая M&A (слияние и поглощение), SPAC (Special-Purpose Acquisition Company) и IPO, отмечает издание.

Соооснователь Acronis Сергей Белоусов покинул пост CEO компании

В мае 2021 г. компания получила $250 млн от CVC Capital Partners VII и других инвесторов, при этом стоимость Acronis в этом «пред-IPO» раунде была оценена более чем в $2,5 млрд. В ходе предыдущего раунда инвестиций, как сообщал CNews в декабре 2019 г., компания привлекла $147 млн от Goldman Sachs и его партнеров. В рамках раунда оценка компании преодолела отметку в $1 млрд.

В настоящее время список инвесторов компании включает инвестиционный банк Goldman Sachs, фонды Insight Partners, Almaz Capital и Runa Capital. По данным Forbes, сооснователям Белоусову и Зубареву принадлежит около 50% акций компании, другим участникам команды Acronis – порядка 10-15% акций. По словам Белоусова, CVC Capital и «ее друзья» теперь совместно владеют 10% компании.

Планы компании под новым управлением

Новый CEO Acronis Патрик Пульвермюллер ранее занимал пост старшего вице-президента компании-регистратора доменных имен GoDaddy, где курировал работу с сетью партнеров. Помимо этого, он также занимал пост CEO провайдеров веб-хостинга Host Europe GmbH и Host Europe Group (HEG). Назначение Пульвермюллера на должность CEO связано с его опытом разработки успешных стратегий по выводу облачных решений на рынок, в том числе, через каналы продаж и провайдеров услуг, говорится в сообщении компании.

Новый CEO Acronis Патрик Пульвермюллер (Patrick Pulvermueller)

«Acronis намерена изменить рынок решений для защиты данных и кибербезопасности, переопределив поставщики способы использования услуг удаленного мониторинга и управления (RMM), а также автоматизации профессиональных услуг (PSA), – заявил Пульвермюллер. – Я с нетерпением жду возможности поделиться своими знаниями и опытом в сфере предоставления услуг, чтобы мы могли в полной мере воспользоваться этой возможностью».

После смены руководства Acronis планирует расширить свое рыночное влияние и увеличить партнерскую сеть за счет новых поставщиков управляемых услуг (MSP), поставщиков управляемых услуг безопасности (MSSP), партнеров по хостингу, облачных дистрибьюторов и агрегаторов, поставщиков сетевых услуг и других партнеров Acronis Cyber Protection Solutions, говорится в заявлении компании.

Acronis: история M&A

Компания Acronis была основана в 2003 г. в Сингапуре выходцами из Ленинграда Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, которые вместе учились в МФТИ в г. Долгопрудном. Спустя пять лет, в 2008 г., Acronis была зарегистрирована в Швейцарии и сейчас идентифицируется как сингапурско-швейцарская компания.

Acronis занимается разработкой ПО для киберзащиты данных, приложений и систем от вирусов, а также для резервного копирования и аварийного восстановления. В число ее продуктов входят Acronis Backup, True Image, Disk Director, Recovery, Drive Cleanser и др. Финансовые результаты своей деятельности компания Acronis не раскрывает. Основной бизнес компании завязан на рынки США, Германии и Японии. В настоящее время, по данным сайта компании, Acronis насчитывает более 50 тыс. партнеров, более 5,5 млн потребителей своих продуктов. Более 500 тыс. компаний используют решения Acronis в более чем 150 странах планеты.

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В России продвижением технологий Acronis занимается в частности компания-партнер «Акронис инфозащита», ее решения – такие как «Acronis Инфраструктура», которое объединяет виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном продукте, а также «Acronis Защита Данных» и «Acronis Защита Данных Расширенная», включены в Единый реестр российских программ Минцифры России.

Первую сделку по поглощению Acronis совершила в сентябре 2012 г., купив американского разработчика ПО GroupLogic. Сумма сделки раскрыта не была. В сентябре 2014 г., Acronis купила американского разработчика решений для восстановления данных из облака, компанию nScaled. Как и в случае с Grouplogic, стороны не стали раскрывать финансовую сторону соглашения.

В 2014 г. также сообщалось о приобретении компанией Acronis разработчика решения для облачного резервного хранения данных Backupagent. Сумма соглашения тогда также не стала достоянием общественности.

В августе 2018 г. CNews сообщил о том, что Acronis поглотила болгарскую компанию T-Soft, которая занималась разработкой ПО. В результате сделки T-Soft была переименована в Acronis Bulgaria.

В сентябре 2019 г. CNews сообщил о том, что после проведения инвестиционного раунда, в ходе которого Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs и его партнеров, компания приобрела 100% акций американской компании 5nine Software, разработчика решений для облачного управления и обеспечения безопасности виртуализованных систем на базе Microsoft Hyper-V и Azure. Компания стала дочерним предприятием Acronis. Сумму сделки Acronis не раскрыла.

В июле 2020 г. CNews рассказал о том, что Acronis приобрела американского разработчика DLP-систем Devicelock. DLP-система Devicelock была впервые создана в 1996 г. российской компанией «Смарт лайн», после чего компания вышла на международный уровень под названием Devicelock. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии, офисы имеются в Италии, Канаде и Великобритании. Сооснователями компании являются выпускник Московского государственного университета электроники и математики Ашот Оганесян и выпускник Московского технического университета телекоммуникаций и информатики Виталий Шипицин.

В марте 2021 г. Acronis объявила о приобретении компании Synapsys – своего дистрибутора из Южно-Африканской республики, за неназванную сумму. В Acronis объяснили поглощение желанием усилить свое присутствие в странах Африки. Клиенты Synapsys, по утверждению Acronis, теперь смогут воспользоваться поддержкой необходимых им продуктов без посредников.

В октябре 2020 г. Acronis также обнародовала планы по расширению своей глобальной сети облачных дата-центров, включая центры в Канаде, Новой Зеландии и Бутане. Новые центры позволят обеспечить доступность полного спектра решений Acronis в области киберзащиты для партнеров и организаций по всему миру. Также было объявлено о планах по созданию дополнительных 100 компактных-ЦОД Acronis, которые будут подключены к глобальной сети, уже включающей в себя ЦОДы в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, Японии, Австралии и Сингапуре.