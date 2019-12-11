Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями

Приобретение 5nine Software

Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного управления и обеспечения безопасности виртуализованных систем на базе Microsoft Hyper-V и Azure. Об этом CNews сообщил представитель Acronis.

Согласно условиям сделки, Acronis купит 100% акций 5nine Software. Американская компания станет дочерним предприятием Acronis, полностью ему принадлежащим. В течение переходного периода, который продлится около года, 5nine Software будет отдельной структурой. Сумму сделки Acronis не раскрывает.

По словам представителя Acronis, приобретение 5nine Software позволит Acronis интегрировать ее технологии в собственную платформу Acronis Cyber Platform, предоставляя новые услуги через портал решений Acronis Cyber Cloud. Вместе с 5nine Software Acronis собирается предложить клиентам и партнерам более простой способ переноса рабочих нагрузок из их физической или виртуальной инфраструктуры в киберинфраструктуру Acronis или Microsoft Azure. Также в Acronis рассчитывают на получение дополнительного дохода от 5nine Software и возможностей перекрестных продаж всего спектра продуктов всем клиентам.

Acronis купил американского разработчика решений для защиты облаков

Acronis намерен инвестировать в развитие разработанных 5nine Software технологических решений Cloud Management, Cloud Migration и Security Platform, говорится в сообщении Acronis, опубликованном на официальном сайте компании.

«Благодаря объединению с Acronis мы сможем ускорить инновационное развитие продуктов, расширить наш канал сбыта и использовать наши существующие технологии для удовлетворения потребностей клиентов», – считает генеральный директор (CEO) 5nine Software Карен Армор (Karen Armor).

Чем занимается 5nine Software

Компания 5nine Software была зарегистрирована в 2009 г. в городе Уэст-Палм-Бич (Флорида, США). Она также располагает офисами в Москве и Санкт-Петербурге.

5nine Software специализируется в области защиты и управления виртуализацией. Компания предлагает безагентное решение для обеспечения безопасности и управления Microsoft Hyper-V и Azure.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, ее сооснователем и действующим техническим директором (CTO) является Константин Малков – один из основателей кафедры нелинейных динамических систем и управления в МГУ, в 1991 г. перебравшийся из России в США.

По оценке Crunchbase, годовая выручка 5nine Software составляет около $21,7 млн.

Acronis: инвестиции и приобретения

В сентябре 2019 г. Acronis провел инвестиционный раунд, в ходе которого привлек $147 млн. Главным инвестором выступил крупный американский банк Goldman Sachs. По итогам финансовой сделки компанию оценили более чем в $1 млрд.Полученные средства Acronis планировал направить на развитие бизнеса, открытие новых представительств и поглощение компаний-разработчиков программного обеспечения. Как отмечают в Acronis, именно эти средства позволили компании приобрести 5nine Software.

В августе 2018 г. CNews сообщал, что Acronis поглотил болгарскую компанию T-Soft, занимавшуюся разработкой ПО. В результате сделки T-Soft была переименована в Acronis Bulgaria. Покупка T-Soft стала частью плана Acronis по расширению штата исследовательского центра в Болгарии до 300 инженеров. Она инвестирует в него $50 млн в течение ближайших трех лет, чтобы создать ключевой центр исследований и разработок в Европе, который будет полностью ориентирован на разработки в области киберзащиты.

В сентябре 2012 г. Acronis поглотил американского разработчика ПО Grouplogic. Финансовые условия сделки тогда тоже не были раскрыты.

В сентябре 2014 г., Acronis купил американского разработчика решений для восстановления данных из облака, компанию nScaled. Как и в случае с Grouplogic, стороны не стали раскрывать финансовую сторону соглашения.

Кроме того, в 2014 г. сообащлось о приобретении разработчика решения для облачного резервного хранения данных Backupagent. Сумма соглашения тогда также не стала достоянием общественности.

Краткая история Acronis

Компания Acronis была основана в 2003 г. в Сингапуре Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, а спустя пять лет, в 2008 г., ее зарегистрировали в Швейцарии. По состоянию на сентябрь 2019 г. компания имеет представительства в США, Болгарии, России и ряде других стран, общее число которых достигло 18. Сергей Белоусов и Илья Зубарев остаются ее основными владельцами. Штат Acronis составляет свыше 1,4 тыс. сотрудников с учетом ее представительств по всему миру.

Acronis занимается разработкой программного обеспечения по работе с жесткими дисками, создает ПО для резервного копирования информации и ряд других системных программ. В число его продуктов входят Acronis Backup, True Image, Disk Director, Recovery, Drive Cleanser.

Финансовые результаты своей деятельности компания Acronis не раскрывает. Как в сентябре 2019 г. писал РБК со ссылкой на президента Acronis по развитию бизнеса Эзекиля Штайнера (Ezequiel Steiner), основной бизнес компания делает в США, Германии и Японии. По словам Сергея Белоусова, в 2018 г. его компании удалось добиться роста бизнеса на 20%. По итогам 2019 г. Acronis планировал вырасти еще на 30%.