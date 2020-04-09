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ПО «Acronis Инфраструктура» включено в Единый реестр российского ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Акронис Инфозащита» объявила о включении универсального решения «Acronis Инфраструктура», которое объединяет виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном продукте, в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России.

Теперь «Acronis Инфраструктура» доступна к закупкам организациями для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для целей импортозамещения в компаниях с государственным участием.

«Acronis Инфраструктура» разворачивается на стандартном отраслевом оборудовании, подходит под любой сценарий использования: для создания частной или публичной облачной инфраструктуры, как файловое хранилище, хранилище общего назначения, объектное хранилище S3, быстрое блочное хранилище для горячих данных и хранилище резервных копий для «Acronis Защита Данных».

«Зачастую ИТ-инфраструктуру предприятия приходится собирать из отдельных компонентов, это требует значительных усилий для обеспечения их совместной работы, встраивания в уже работающую ИТ-экосистему организации, а для государственных учреждений — нахождения всех компонентов в Едином реестре российского ПО, — сказал Андрей Крючков, директор по продуктовому маркетингу «Акронис Инфозащита». — В «Acronis Инфраструктура» мы объединили три основных компоненты: виртуализацию, программно определяемые сеть и хранилище и обеспечили легкую масштабируемость корпоративного класса. При этом управлять всей системой можно из единой консоли, что очень удобно для администратора».

Ранее в Реестр были включены два других продукта «Акронис Инфозащиты»: «Acronis Защита Данных» и «Acronis Защита Данных Расширенная». Совместное использование «Acronis Инфраструктура» и «Acronis Защита Данных» позволяет не просто развернуть надежную, удобную и экономичную инфраструктуру, но и защитить предприятие от потери критических данных.

Реестр российского ПО создан в соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его российского происхождения, а также в целях оказания правообладателям ПО мер государственной поддержки. В России действует нормативное регулирование, направленное на стимулирование перехода государственных органов и компаний с государственным участием на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

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