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WPC Wireless Power Consortium Консорциум Беспроводной энергетики Консорциум беспроводной электромагнитной энергии стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм

WPC - Wireless Power Consortium - Консорциум Беспроводной энергетики - Консорциум беспроводной электромагнитной энергии - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.08.2025 Бренд Baseus представил портативные аккумуляторы с сертификацией Qi2.2 2
16.07.2025 Представлен первый в мире магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2: Ugreen MagFlow 25W 2
20.03.2025 iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C 2
25.08.2021 Как правильно выбрать беспроводную зарядку 1
24.12.2019 Беспроводные зарядные устройства Legrand для улучшения качества жизни современных пользователей 3
22.10.2018 Заряжаем смартфон без проводов: как работают беспроводные зарядные устройства 3
13.08.2018 Galaxy S9 не помог: Samsung закрывает фабрику флагманов из-за низкого спроса 1
10.08.2018 Флагман Samsung Galaxy Note 9 получил улучшенную батарею и огромную память. Цены в России 1
14.05.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy S9+. Заявка на чемпионство 2018 1
26.02.2018 Samsung выпустила флагманы Galaxy S9 и S9+. Цены 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
01.03.2017 Эксперты: iPhone 8 - это сборный клон разных флагманов Samsung 2
22.07.2016 5nine Software анонсировала 5nine Manager v9.2 для Nano Server 1
25.02.2016 Toshiba представила ИС передатчика мощностью 15 Вт для беспроводной передачи энергии 2
24.11.2015 Toshiba начала выпуск интегральных схем приемника беспроводного питания мощностью 15 Вт 2
19.08.2015 Toshiba представила ИС приемника беспроводной электромагнитной зарядки для мобильных устройств 2
02.03.2015 Чип MediaTek MT3188 с поддержой всех основных стандартов беспроводной зарядки запущен в серийное производство 2
09.12.2014 Новое решение сократит время беспроводной зарядки в разы 1
11.09.2014 Хромбуки: светлое будущее или большой провал? 1
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках 1
26.05.2014 В «черный список» Microsoft вошли Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе 1
28.04.2014 Новая Toyota Camry получит беспроводную зарядку 1
04.12.2013 Apple готовит беспроводную зарядку для всех устройств от iPhone до макбуков 1
09.07.2013 Жизнь с QI без проводов и припеваючи 1
03.12.2012 Apple придумала практичный способ беспроводной зарядки 1
04.09.2012 У нового флагмана Nokia будет беспроводной зарядник. ФОТО 1
10.05.2012 Samsung создает массовый беспроводной зарядник 1
11.02.2011 Hitachi выпустит беспроводную зарядку для iPhone 4 2
06.09.2010 Разработан стандарт для создания единой беспроводной зарядки 2
26.07.2010 Беспроводные зарядки стали намного ближе к покупателям 2
11.01.2010 Создание беспроводных зарядок завершат к лету 2
02.10.2009 Nokia займется разработкой беспроводных зарядок 1
25.07.2007 Windows 7: следующая версия ОС выйдет через три года 1

Публикаций - 35, упоминаний - 53

WPC и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11006 14
Apple Inc 13077 9
Microsoft Corporation 25700 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 5
Toshiba Corporation 2979 5
Google LLC 12613 5
Philips 2097 4
AKG 66 4
Fulton Innovation 5 3
Dell EMC 5169 3
Xiaomi 2192 3
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
Amazon Inc - Amazon.com 3255 2
Huawei 4503 2
Qualcomm Technologies 1967 2
Intel Corporation 12777 2
HP Inc. 5872 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9472 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 2
TI - Texas Instruments Incorporated 846 2
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 1
SoftPoint - Кластерные технологии Софтпоинт 11 1
Астерос Консалтинг 65 1
TDK 111 1
Grafitec - Графитек 98 1
Hitachi Maxell 30 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 911 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Baseus 44 1
Ugreen 45 1
Legrand - BTicino 10 1
Broadcom - VMware 2594 1
Nutanix 111 1
Cisco Systems 5352 1
X Corp - Twitter 2929 1
Lenovo Group 2427 1
Veeam Software 344 1
LG Electronics 3725 1
Резонанс НПП 405 2
Связной ГК 1400 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1052 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
KGI Securities 50 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
Автокомпонент 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2907 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1261 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 493 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
Ford 433 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 147 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 92 1
ВТБ Страхование 61 1
Starbucks 91 1
Деловые Линии ГК 91 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Связной Банк 113 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Ferrari NV 158 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 214 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10588 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26555 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 21
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2495 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14700 14
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 260 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15369 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2346 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28049 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29564 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8449 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13168 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 6
Аксессуары 4251 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13409 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27172 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1784 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2479 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2319 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2477 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4757 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11462 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17977 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1392 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 455 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5818 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5344 4
Dual Pixel 60 4
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 809 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13096 4
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 329 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8692 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2784 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7583 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 6
Microsoft Windows 16804 5
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 4
Samsung Galaxy 1026 4
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 4
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 73 3
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 3
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 368 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 471 3
Samsung Galaxy Note 701 3
Samsung Pay 296 3
Google Android 8 - Android Oreo 198 3
Samsung Knox 113 3
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 53 3
Apple MagSafe 106 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 368 2
Toshiba TC - интегральные схемы 3 2
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 2
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 2
Google Android 15166 2
Microsoft Windows 7 2006 2
Microsoft Office 4133 2
Microsoft Azure 1516 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 569 2
Microsoft Office 365 1036 2
Apple iPhone 8 187 2
Apple iPhone 5 783 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 2
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 24 2
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BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 283 2
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SoftPoint Data Cluster 3 1
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Microsoft Nano Server 11 1
Treffers Menno - Трефферс Менно 2 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
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DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
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Поляков Сергей 75 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 1
Gurman Mark - Гурман Марк 19 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 164761 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 9
Япония 13763 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 3
Южная Корея - Республика 7019 3
Европа 24907 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Китай - Гуандун - Хойчжоу 7 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5460 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 133 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1239 1
Индия - Bharat 5840 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3443 1
Канада 5059 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Франция - Французская Республика 8142 1
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1126 1
Германия - Берлин 731 1
США - Колумбия - Вашингтон 1478 1
Китай - Пекин - Beijing 1089 1
США - Техас 1044 1
США - Иллинойс - Чикаго 439 1
США - Торонто 273 1
Индия - Нью-Дели 88 1
Китай - Тяньцзинь 46 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
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США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4605 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6121 4
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5997 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3818 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53046 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 503 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21422 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27057 2
Трейд-ин - Trade-in 230 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10822 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3370 1
Blacklist - Чёрный список 701 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33424 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6138 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6680 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8771 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2553 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3317 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3070 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 869 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1639 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Металлы - Медь - Copper 856 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8445 1
Импортозамещение - параллельный импорт 613 1
Философия - Philosophy 527 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 329 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5626 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6666 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12213 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
Electronista 166 1
RCPmag 1 1
The Verge - Издание 613 1
Bloomberg 1611 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
SlashGear 134 1
Ars Technica 446 1
Inquirer 463 1
AppleInsider 399 1
Patently Apple 27 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
NPD Group 140 1
IMS Research 31 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Gartner - Гартнер 3650 1
Fortune Global 500 294 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
Microsoft WPC 2 1
Oracle OpenWorld 65 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
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