Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
WPC Wireless Power Consortium Консорциум Беспроводной энергетики Консорциум беспроводной электромагнитной энергии стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 53
WPC и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1864 2
|Electronista 166 1
|RCPmag 1 1
|The Verge - Издание 613 1
|Bloomberg 1611 1
|ZDnet 663 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 446 1
|Inquirer 463 1
|AppleInsider 399 1
|Patently Apple 27 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|NPD Group 140 1
|IMS Research 31 1
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|Gartner - Гартнер 3650 1
|Fortune Global 500 294 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.