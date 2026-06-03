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Индексная книга (каталог) CNews*
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Арсентьев Андрей

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Портрет нарушителя: чаще всего данные сливают увольняющиеся сотрудники 1
19.03.2026 InfoWatch: за 3 года в России утекло 4,5 млрд записей персональных данных 1
19.02.2026 Количество утечек данных в финансовой сфере в России выросло в 1,5 раза 1
29.01.2026 Штрафы за утечку персональных данных: Россия на восьмом месте в мире 2
15.12.2025 Мошенники отнимают у российских промышленных компаний до 5% выручки 1
19.11.2025 Случайности не случайны: большинство утечек по вине сотрудников в России умышленные 1
07.10.2025 Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках 2
11.09.2025 ТЭК адаптировался к угрозам: ситуация с утечками данных стабилизируется 1
01.09.2025 Количество утечек данных в сфере образования в России выросло 1
14.08.2025 Россия заняла второе место в мире по утечкам из медицинских организаций 1
19.03.2025 Россия заняла второе место по количеству утечек данных в мире 1
20.02.2025 Злоумышленники заинтересовались коммерческой тайной финансовых компаний 1
12.11.2024 ГК InfoWatch: каждая четвертая российская компания не считает утечки данных серьезной проблемой 1
15.10.2024 Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов 1
06.09.2024 В России в первом полугодии 2024 г. утекло почти 1 млрд персональных данных 1
16.08.2024 ГК InfoWatch: в российских финансовых организациях утечек стало меньше на 62% 1
17.04.2023 InfoWatch: объем утечек информации в России в 2022 году увеличился более чем в 2 раза 1
21.02.2023 InfoWatch: количество утечек данных в российском финансовом секторе выросло на 71% 1
20.02.2023 Хакеры-любители объединяются с профессиональными киберпреступниками для атаки на Россию 1
28.11.2022 Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону» 1
17.08.2022 InfoWatch: за полгода в сеть попало количество записей ПДн, превышающее население России 1
16.08.2022 Антироссийские хакеры переключились на коммерческие данные 1
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1
22.10.2021 Данные водителей столицы и Подмосковья выставлены на продажу в даркнете 1
16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 1
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
01.09.2020 В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 1
07.07.2020 InfoWatch: число утечек в 2019 году в России выросло почти в полтора раза 1
19.03.2020 Infowatch: количество штрафов за утечки ПД и платежной информации увеличилось на 90% 1
28.01.2020 Infowatch: две трети дел об утечках информации рассматриваются в уголовной плоскости 1
20.01.2020 Infowatch: в мировом госсекторе каждая третья утечка носит умышленный характер 1
24.06.2019 Исследование Infowatch: уровень мошенничества с ПД в России втрое выше мирового 1
25.04.2019 Исследование Infowatch: число утечек через незащищенные облачные серверы выросло на 43% 1
11.04.2019 Число скомпрометированных пользовательских данных за год выросло в четыре раза 1
04.03.2019 Marriott: $28 млн на ликвидацию последствий утечки 1
13.02.2019 Infowatch: каждая шестая утечка данных из организаций в России зарегистрирована на предприятиях УФО 1
31.01.2019 Infowatch: общемировой объем штрафов за утечки персональных данных превысил $300 млн 2
27.12.2018 InfoWatch: главные утечки 2018 года 1

Публикаций - 79, упоминаний - 82

Арсентьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1185 41
Ростелеком 10948 6
Microsoft Corporation 25775 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Google LLC 12690 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
9594 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
T.Hunter 74 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
SAP SE 5601 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Red Hat 1378 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 2
Yahoo! 3726 2
ХайТэк - Hi-Tech 237 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 28 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Телеком Биржа 66 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Visa International 1993 3
Ак Барс Банк 283 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Uber 357 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 7 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
SF Holding - SF Express 3 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Администрация Тулы 10 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Краснодарского края 64 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 7
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
Социальная карта - Social card 252 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Windows 16882 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft Outlook 1506 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Apple iPhone 6 4861 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
ЕПБ - Единый проездной билет 71 2
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 2
УЭК онлайн 16 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
Microsoft Office 365 1042 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Попов Алексей 339 10
Оганесян Ашот 152 4
Медведев Дмитрий 1665 3
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Грачев Андрей 18 2
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Раевский Алексей 77 1
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Алексеев Александр 40 1
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Павлов Алексей 26 1
Бабичев Николай 3 1
Царев Николай 3 1
Емельянов Антон 63 1
Ивашков Юрий 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Орлов Кирилл 6 1
Gevers Victor - Виктор Геверс 2 1
Контрабаев Артур 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 25
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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