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Арсентьев Андрей


16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 2
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
01.09.2020 В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 1
07.07.2020 InfoWatch: число утечек в 2019 году в России выросло почти в полтора раза 1
19.03.2020 Infowatch: количество штрафов за утечки ПД и платежной информации увеличилось на 90% 1
28.01.2020 Infowatch: две трети дел об утечках информации рассматриваются в уголовной плоскости 1
20.01.2020 Infowatch: в мировом госсекторе каждая третья утечка носит умышленный характер 1
24.06.2019 Исследование Infowatch: уровень мошенничества с ПД в России втрое выше мирового 2
25.04.2019 Исследование Infowatch: число утечек через незащищенные облачные серверы выросло на 43% 2
11.04.2019 Число скомпрометированных пользовательских данных за год выросло в четыре раза 2
04.03.2019 Marriott: $28 млн на ликвидацию последствий утечки 1
13.02.2019 Infowatch: каждая шестая утечка данных из организаций в России зарегистрирована на предприятиях УФО 3
31.01.2019 Infowatch: общемировой объем штрафов за утечки персональных данных превысил $300 млн 2
27.12.2018 InfoWatch: главные утечки 2018 года 5
26.11.2018 Исследование Infowatch: 40% случаев утечек государственных секретов приходятся на внутренние нарушения 1
26.11.2014 ЕЦПиБ станут драйвером проекта УЭК 1
19.11.2014 OpenStack: как получить надежное облачное решение 1
13.11.2014 Технологические тренды нового времени: видение Microsoft 1
24.10.2014 Как наладить корпоративную почту за 4 часа 1
08.10.2014 ИТ для СМБ: Большие плюсы для малого бизнеса 1
17.09.2014 Электронные закупки нуждаются в защите от мошенников 1
21.08.2014 ПРО100 завоевывает рынок карт 1
17.06.2014 ПРО100 может стать основой Национальной платежной системы 1
15.04.2014 УЭК приобретает новые функции 1
10.04.2014 Банковская информатизация: фокус на клиентах 1
26.03.2014 Развитие ДБО побуждает банки оптимизировать отделения 1
17.03.2014 На базе 1С создана единая информационная система Клинического центра МГМУ имени И.М.Сеченова 1
07.03.2014 Рейтинг регионов по внедрению УЭК 1
25.02.2014 Моментальные сервисы: проблемы интеграции в ИТ-ландшафт 1
24.02.2014 Как снизить риск потерь от мошенничества в банках на 20–30% 1
24.01.2014 Через полгода в России будет выпущено уже 2–3 млн УЭК 1
18.12.2013 Регионы почувствовали преимущества сервисов УЭК 1
12.12.2013 Windows XP: настало время сказать «прощай!» 1
25.11.2013 Мобильные инновации: путь Nokia 1
20.11.2013 Правительство требует от регионов развития УЭК 1
11.11.2013 «Открытие»: как внедрить СЭД своими силами 1
25.10.2013 УЭК для регионов: как снизить затраты и повысить качество 1
10.10.2013 Российская медицина все чаще выбирает свободное ПО 1

Публикаций - 54, упоминаний - 65

Арсентьев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 613 17
Microsoft Corporation 11143 5
Facebook 3767 3
SAP SE 3218 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Samsung Electronics 5714 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
РТК ИБ - РТК Информационная безопасность 4 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Элвис-Плюс 69 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Google LLC 7168 1
InfoWatch - Инфовотч-Урал 2 1
EzWIM 2 1
Trustworks Global 3 1
VNG Corporation 1 1
IBM 3554 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Cambridge Analytica 43 1
Telenor 303 1
Zecurion - Зекурион 148 1
Yahoo! 1103 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Крок 1221 1
Acronis - Акронис 364 1
GitHub 412 1
Oracle Corporation 3360 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Cisco Systems 2054 1
Oracle Sun Microsystems 394 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Uber Technologies 258 2
Открытие ФК 538 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Marriott Hotels 17 2
Uber 257 2
LinkedIn 521 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
American Express 172 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Almaz Capital Partners 118 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Equifax 22 1
SF Holding - SF Express 2 1
Tesco Bank 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
OpenStack 347 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Excel 436 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
SQL - Язык программирования 434 1
Apache HTTP Server 223 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 8 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 1
CoinCheck 10 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Java - Язык программирования 1179 1
Acronis Cyber Platform 11 1
Microsoft Windows 7 1662 1
DeviceLock DLP 42 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Касперская Наталья 197 1
Белоусов Сергей 217 1
Оганесян Ашот 58 1
Галицкий Александр 82 1
Ляпунов Игорь 52 1
Хайрук Сергей 27 1
Раевский Алексей 53 1
Савельев Александр 29 1
Бабичев Николай 2 1
Ивашков Юрий 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Gevers Victor - Виктор Геверс 2 1
Арсеньев Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Сингапур - Республика 808 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Нидерланды 977 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Италия - Итальянская Республика 1399 2
Индия - Республика 2181 2
Украина 3389 1
Европа 3781 1
Европа Западная 618 1
США - Флорида 144 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Магнитогорск 151 1
США - Мичиган 42 1
Япония 2808 1
США - Северная Каролина 60 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
США - Калифорния 975 1
Испания - Королевство 1258 1
Ближний Восток 1478 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Канада 1309 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Дания - Королевство 371 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Медуза - Meduza 18 1
NPD DisplaySearch 196 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767595, в очереди разбора - 671280.
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