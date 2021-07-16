Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Арсентьев Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 65
Арсентьев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперская Наталья 197 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Галицкий Александр 82 1
|Ляпунов Игорь 52 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Раевский Алексей 53 1
|Савельев Александр 29 1
|Бабичев Николай 2 1
|Ивашков Юрий 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Gevers Victor - Виктор Геверс 2 1
|Арсеньев Андрей 1 1
|NPD DisplaySearch 196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767595, в очереди разбора - 671280.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767595, в очереди разбора - 671280.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru