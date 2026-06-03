Индексная книга (каталог) CNews*
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Арсентьев Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 79, упоминаний - 82
Арсентьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 339 10
|Оганесян Ашот 152 4
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Бедеров Игорь 103 3
|Орловский Виктор 408 3
|Ермолаев Артем 379 2
|Нестеров Андрей 23 2
|Грачев Андрей 18 2
|Кубарев Алексей 59 2
|Щепинов Вадим 8 2
|Солодовников Денис 108 1
|Ершов Андрей 52 1
|Делицын Леонид 137 1
|Иванов Сергей 405 1
|Прохоров Александр 102 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Романенко Андрей 94 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Голованов Сергей 77 1
|Верхошинский Владимир 19 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Калиновский Богдан 8 1
|Козлов Сергей 49 1
|Раевский Алексей 77 1
|Кузнецова Екатерина 6 1
|Алексеев Александр 40 1
|Дворянский Александр 22 1
|Солодовников Кирилл 4 1
|Павлов Алексей 26 1
|Бабичев Николай 3 1
|Царев Николай 3 1
|Емельянов Антон 63 1
|Ивашков Юрий 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Орлов Кирилл 6 1
|Gevers Victor - Виктор Геверс 2 1
|Контрабаев Артур 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.