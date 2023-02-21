Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

InfoWatch: количество утечек данных в российском финансовом секторе выросло на 71%

Экспертно-аналитический центр ГК InfoWatch представил результаты глобального исследования утечек конфиденциальной информации в финансовых организациях по итогам 2022 г. Согласно выводам аналитиков, количество утечек в российских компаниях финансового сектора за прошлый год увеличилось в 1,7 раза на фоне более значительного общемирового роста числа инцидентов в 3,7 раза. Причем в 70% случаев причинами утечек становились действия персонала компаний, и данная особенность характерна как для российских финансовых организаций, так и для мировых. В общей сложности из российского финансового сектора за год утекло более 44 млн записей персональных данных и платежной информации, из мирового – более 627 млн записей.

По мнению аналитиков, одним из ключевых факторов, повлиявших на кибербезопасность финансового сектора, стало начало Специальной военной операции, после чего резко вырос уровень угроз во всем мире.

«В результате стремительных перемен начала 2022 г. финансовые организации столкнулись с мощнейшим давлением со стороны киберпреступности. Кроме того, в число злоумышленников все чаще стали входить сотрудники самих компаний, действуя в интересах организованной киберпреступности. В результате все чаще приходится говорить о гибридном векторе атак, когда в похищении данных участвуют внешние и внутренние злоумышленники. Еще тревожнее выглядит ситуация с количеством скомпрометированных записей ПДн и платежной информации, которое по сравнению с 2021 г. в России увеличилось в 32 раза – с 1,4 до 44,8 млн штук», – отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Как и в предыдущем году, около половины утечек в российском финансовом секторе пришлась на банки (47,8%), следом за ними идут кредитные и микрокредитные организации, в которых произошло 16,6% инцидентов данного типа. При этом наиболее заметное изменение в распределении утечек состоит в резком снижении доли страховых компаний с 10,7% до 2,1%, что может быть результатом укрепления служб информационной безопасности в данных организациях.

Специалисты ГК InfoWatch проанализировали ситуацию и с точки зрения характера актуальных угроз. Так, доля утечек данных в результате действий внешних злоумышленников (в первую очередь, хакеров) в России выросла с 21,4% до 75%, а в мире этот показатель достиг пика в 95%.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

«Однако в этом случае картина утечек данных могла быть искажена самими потерпевшими организациями – например, в стремлении снять с себя ответственность за внутреннюю утечку, либо по причине перегрузки собственной системы ИБ, которая была слишком занята отражением участившихся хакерских атак и пропустила действия собственного нелояльного сотрудника. Нельзя исключать и резкий рост «гибридных утечек», при которых хакеры могли действовать в сговоре с сотрудниками компаний. Кроме того, положительную роль, безусловно, играет эффект от внедрения DLP-систем, рынок которых значительно расширился в последние годы. Так, согласно результатам январского опроса InfoWatch, 86% российских финансовых компаний использует ПО для обнаружения и предотвращения утечек информации», – сказал Андрей Арсентьев.

Среди ключевых выводов исследования также можно отметить значительный рост доли утечек информации, содержащей коммерческую тайну российских компаний. Доля этого типа информации среди утечек из российских финансовых организаций составила 13,1%. Слив платежной информации происходил в 4,3% случаев, а все остальные инциденты приходились на кражу и случайную компрометацию персональных данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает

Российским хакерам предложили проверить «Госуслуги» на прочность. За это хорошо заплатят

В России арестован хакер, взламывавший банки. Ему светит четыре года за решеткой

Рядовая продажа списанных школьных ноутбуков превратилась в громкое дело о вымогательстве

Российского студента хотят посадить в тюрьму за взлом странички школьника и «непристойные картинки»

Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще