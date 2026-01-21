Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189368
ИКТ 14629
Организации 11342
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26555
Персоны 82105
География 3014
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Нестеров Андрей


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение 19
15.09.2025 В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8» 1
16.07.2025 IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки 1
06.06.2024 «Т1 Интеграция», «Группа Астра» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
28.06.2023 Аэропорт «Пулково» при участии «Рексофт» внедрил собственную систему управления мобильными ресурсами аэропорта 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 1
26.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 1
25.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 1
15.08.2017 «Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница» 1
29.05.2017 «Интерторг» подключился к облачному сервису «Корус | Управление запасами» 1
06.03.2014 Yota внедрила комплекс динамического управления трафиком с помощью «Инфосистемы Джет» 1
18.12.2013 Регионы почувствовали преимущества сервисов УЭК 1
28.11.2013 «УЭК» выпускает серию обучающих видеороликов об универсальной электронной карте 1
08.11.2013 В регионах России стартовала рекламно-информационная кампания УЭК 1
13.08.2013 Yota перевела CRM-систему в «облако» «Сервионики» 1
06.08.2013 Заработал новый сайт проекта «Универсальная электронная карта» 2
06.08.2013 У УЭК появилась единая информационная площадка 1
19.07.2013 ИТ-инфраструктура УЭК: начинка мега-проекта 1
03.07.2013 Проект УЭК заинтересован в сотрудничестве с разработчиками 1
18.03.2013 «Магазин будущего» не торопится в Россию 1
16.05.2012 «ЦентрОбувь» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью RFID-технологии от Avery Dennison 1
06.09.2011 МегаЦОД «Яндекса» начали охлаждать по-русски 1
15.08.2003 Liebert-Hiross и Компьютерный центр "Эксимер" стали партнерами 1

Публикаций - 23, упоминаний - 42

Нестеров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

9068 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1542 3
Yandex - Яндекс 8550 2
IBM - International Business Machines Corp 9562 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 2
Корус Консалтинг ГК 1354 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
Best Buy 218 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 48 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 133 1
Ростелеком 10379 1
SAP SE 5450 1
Cisco Systems 5230 1
Microsoft Corporation 25296 1
Intel Corporation 12566 1
Oracle Corporation 6890 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2549 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Directum - Директум 1178 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Schneider Electric 592 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 170 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 1
Рексофт - Reksoft 435 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 60 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 96 1
Т1 Сервионика - Servionica 271 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 7
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 77 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 227 5
Интерторг ТД 5 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 2
ЦентрОбувь ТД 28 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3014 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 471 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 358 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 38 1
Tesco 82 1
Belgee - Белджи 20 1
Вкусный дом 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2011 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Почта России ПАО 2258 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2725 1
Adidas - Адидас 167 1
НСПК - Национальная система платежных карт 903 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 874 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Альфа-Банк 1880 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Ингосстрах СПАО 453 1
Visa International 1976 1
X5 Group - Перекрёсток 608 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 324 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 1
Газпром нефть 675 1
Ак Барс Банк 275 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
Администрация Краснодарского края 63 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 717 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3558 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Мосгортранс ГУП 129 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12029 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
Cardreader - Кардридер - Картридер 725 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 2
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью 51 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
Мобильная версия - Mobile version 379 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 805 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 940 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1158 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2028 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 2
IBS EAM 2 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1536 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 2
Alibaba Group - AliPay 80 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 2
Корус Консалтинг - Корус Управление запасами 12 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Инфосистемы Джет - Jet Subscriber Manager (JSM) 5 1
УЭК онлайн 16 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Intel AIM - Intel Audience Impression Metric 3 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5887 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 568 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 275 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 149 1
Directum Ario 44 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Stafory - робот Вера 355 1
1С:Розница 106 1
Арсентьев Андрей 75 2
Чижикова Александра 2 2
Анкудинов Алексей 25 2
Попов Алексей 337 2
Яшин Андрей 12 1
Климов Андрей 88 1
Сорокин Константин 15 1
Щепилов Евгений 36 1
Федоров Иван 23 1
Селезнев Игорь 3 1
Балакин Василий 14 1
Клягин Максим 29 1
Гусельников Андрей 15 1
Сусов Михаил 29 1
Туров Алексей 10 1
Лобан Олег 7 1
Дубинский Илья 6 1
Нечушкин Андрей 2 1
Громов Евгений 2 1
Вахутинский Геннадий 1 1
Михайлов Максим 3 1
Зацепин Максим 3 1
McGee Ken - МакГи Кен 1 1
Глазков Борис 48 1
Аксаков Анатолий 160 1
Натрусов Артем 312 1
Греф Герман 467 1
Клепиков Алексей 121 1
Сергеев Сергей 161 1
Аитов Тимур 197 1
Богачев Игорь 182 1
Лигачев Глеб 105 1
Онищенко Владислав 98 1
Иванов Сергей 398 1
Пермяков Артем 18 1
Соловьев Алексей 93 1
Семенов Александр 165 1
Меньшов Кирилл 130 1
Шмаков Роман 17 1
Малышев Александр 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1364 4
Европа 24659 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2096 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 888 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 2
Земля - планета Солнечной системы 10683 2
Россия - УФО - Свердловская область 1773 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2226 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1704 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1001 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 753 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 84 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Казахстан - Республика 5823 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2434 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3298 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 1
Франция - Французская Республика 7987 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2930 1
Россия - СФО - Новосибирск 4684 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1632 1
Нидерланды 3639 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1243 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 606 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 697 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 441 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 557 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1762 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 228 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 157 2
Комсомольская правда ИД 75 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
Technavio 28 1
Tagline - Тэглайн 29 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner - Гартнер 3616 1
Сколтеха - Центр предпринимательства и инноваций 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 64 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще