Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зацепин Максим
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|«БФТ-Холдинг» представил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» 1
|28.07.2022
|«БФТ-холдинг» представил обновленную концепцию Региональной системы управления данными 1
|03.07.2013
|Проект УЭК заинтересован в сотрудничестве с разработчиками 1
Зацепин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 344 1
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
|Нестеров Андрей 20 1
|Михайлов Максим 3 1
|Селезнев Игорь 3 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Дубинский Илья 6 1
|Глазков Борис 48 1
|Богачев Игорь 180 1
|Gartner - Гартнер 3572 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.