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Зацепин Максим


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «БФТ-Холдинг» представил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» 1
28.07.2022 «БФТ-холдинг» представил обновленную концепцию Региональной системы управления данными 1
03.07.2013 Проект УЭК заинтересован в сотрудничестве с разработчиками 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зацепин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 344 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
Трансфер технологий 152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2974 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2220 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 122 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2250 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2228 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 370 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 15 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ПИВ 6 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 17 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 7 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148697 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10166 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6342 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 1
Gartner - Гартнер 3572 1
Сколтеха - Центр предпринимательства и инноваций 1 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 362 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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