«БФТ-Холдинг» представил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ»

«БФТ-Холдинг» сообщает о выходе новой версии программного продукта «БФТ.ЕНСИ». Система получила архитектурные и функциональные доработки в соответствии с актуальными требованиями пользователей. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«БФТ.ЕНСИ» – один из флагманских продуктов «БФТ-Холдинга» класса MDM (Master Data Management), который предназначен для ведения и управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией (НСИ).

Решения класса MDM уже стали неотъемлемой частью ИТ-архитектуры современных компаний и помогают формировать единую базу НСИ на основе данных из множества информационных систем и выстраивать сквозные бизнес-процессы, налаживать взаимодействие между подразделениями и формировать качественную отчетность. Для выполнения таких задач функционал системы «БФТ.ЕНСИ» «БФТ-Холдинга» получает регулярное развитие, в мае 2025 г. система получила обновление с важными улучшениями и новыми возможностями.

Ключевые архитектурные изменения и возможности кастомизации (LCNC)

В системе произошел ряд существенных архитектурных изменений в части перехода на новую версию low-code платформы «БФТ.Платформа», на базе которой разработана «БФТ.ЕНСИ», и перехода на сервис-ориентированную архитектуру с возможностью подключения внешних сервисов.

В обновленной версии расширены возможности кастомизации системы с применением LCNC подхода. Появилась настройка отображаемых и печатных форм записей, определение отображаемых форм для отдельных статусов записи и ролей пользователей, возможность добавления на формы настраиваемых действий над данными. Расширены возможности поиска и фильтрации при работе с записями объекта НСИ, в том числе для иерархических справочников. Реализована настройка доступа к данным и действиям над данными с использованием сегментов доступа.

Управление моделью данных и изменениями данных

В наборе функций управления моделью данных «БФТ.ЕНСИ» появились специальные объекты для управления мастер-данными с поддержкой версионности структур и данных. Добавилась возможность ведения иерархических сложносоставных классификаторов – объектов НСИ с иерархической структурой и разным атрибутным составом записей, а также настройки шаблонов классов и свойств атрибутов классов. На базе сложносоставных классификаторов разработаны конфигурации ведения справочников МТР, номенклатуры, продукции, услуг.

Для поддержки жизненного цикла записей объектов НСИ переработан функционал «Заявки» на изменение. Новый функционал позволяет согласовывать изменения в записях сразу нескольких объектов НСИ.

Появился функционал визуального проектирования в нотации BPMN бизнес-процессов и их исполнения для работы с данными, а также возможность замещения исполнителей при выполнении задач бизнес-процесса.

Интеграция, оповещения и пользовательский опыт

Пользовательский опыт работы с системой улучшен за счет расширенных опций настройки рабочих столов (отображение таблиц, виджетов, параметров и их компоновка, отображения пунктов меню системы с учетом различных ролей пользователей).

Расширена возможность мониторинга событий обработки данных и настройки уведомлений пользователям об изменениях в записях, назначенных задачах в рамках выполнения бизнес-процессов.

Интеграционная функциональность пополнилась функцией быстрой разработки и документирования API, встроенными настраиваемыми инструментами взаимодействия с брокером Kafka.

Работа с большими данными и загрузка данных из внешних источников

Появился мощный ETL-инструмент на основе Apache Spark с визуальной настройкой конвейера данных c собственным оркестровщиком выполнения ETL-задач и возможностью отладки, мониторинга исполнения задач обработки больших массивов данных (big data). Реализован набор преднастроенных операций с данными.

Также была переработана функциональность загрузки и преобразования справочных данных и реестров из внешних источников.

Качество данных и работа с эталонными записями

Кроме того, в новой версии была расширена функциональность проверки, стандартизации, обогащения, консолидации данных и управления идентификаторами. У пользователей появились новые возможности визуального проектирования и исполнения сценариев преобразования, очистки, обогащения и консолидации данных.

Расширена функциональность автоматического и ручного формирования эталонных записей с использованием алгоритмов поиска дублей.

Модернизирован сервис проверки качества данных, позволяющий настроить параметры нахождения отклонений в данных, выполнить контроль качества в ручном или автоматическом режиме с формированием инцидентов качества данных.

Гибридные технологии

Также в рамках «БФТ.ЕНСИ» создан облачный сервис предоставления данных из внешних источников (общероссийских классификаторов и других открытых данных) в информационные системы потребителей, реализующий гибридную технологию в решения класса MDM для хранения и использования данных внешних источников.

«Данные для бизнеса – это ценный ресурс, из которого компании стремятся извлечь максимальную прибыль. При этом реальную эффективность приносят только качественные и структурированные данные, поэтому спрос на автоматизированные решения для управления мастер-данными и НСИ продолжит расти. «БФТ.ЕНСИ» решает все актуальные для бизнеса и государственного сектора задачи управления мастер-данными и НСИ, предоставляя для этого новые возможности и инструменты работы с данными», – сказал директор Департамента систем управления данными «БФТ-Холдинга» Максим Зацепин.