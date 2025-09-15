Получите все материалы CNews по ключевому слову
IBS EAM
УПОМИНАНИЯ
|15.09.2025
|В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8» 2
|16.07.2025
|IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки 2
IBS EAM и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1676 2
|1С 8737 1
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 221 2
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2383 1
|SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
|Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19844 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6095 1
|Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1786 1
|Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5863 1
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 1
|Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
|Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6221 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
