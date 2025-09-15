Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8»

Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к технологической независимости от зарубежных вендоров. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Ранее для управления основными бизнес-процессами аэропорта использовалась зарубежная информационная система. В целях снижения зависимости от иностранного программного обеспечения и дальнейшего развития корпоративных систем компания решила перейти на отечественную ERP-платформу, а также внедрить специализированный модуль для автоматизации процессов техобслуживания и ремонта оборудования (ТОиР). Для решения поставленных задач была выбрана система «:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стала компания IBS.

Полная замена зарубежной системы на отечественное решение была выполнена в рекордные для отрасли сроки — всего за год. Проект стартовал в октябре 2023 г., а уже с 1 января 2025 г. новое решение запущено в промышленную эксплуатацию.

В состав внедренной информационной системы на базе «1С» вошли следующие функциональные подсистемы: управление финансами, управление договорами, управление недвижимостью, учет продаж, логистика, ТОиР.

Для управления ТОиР используется собственное решение IBS, реализованное на платформе «1С:Предприятие 8», — «Система управления промышленными активами (EAM) на платформе 1С:Предприятие 8» (Модуль IBS EAM). Доработанное в ходе проекта решение учитывает специфику оборудования разных служб аэропорта. Для обеспечения более полного учета и анализа данных модуль интегрирован с существующими информационными системами компании. Отказоустойчивость инструментов для ведения учета в области управления авиационной техникой и ТОиР обеспечивается за счет разделения на оперативный и финансовый контуры.

Ключевые итоги проекта

Внедренная ERP-система охватывает более 70 подразделений аэропорта, оптимизирует процессы финансового и бухгалтерского учета, планирования ресурсов, управления недвижимостью, ТОиР спецтехники и оборудования, а также упрощает работу с арендаторами и авиакомпаниями.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Модуль IBS EAM позволяет получать точные данные о состоянии техники, автотранспорта, оборудования, зданий и сооружений, планировать обслуживание и ремонты, обосновывать потребность в ресурсах для ТОиР в соответствии с прогнозом, резервировать материалы и запчасти под конкретные работы, а также отслеживать фактические данные по выполненным работам с последующей передачей в финансовый блок для отражения затрат.

Новая система не только позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы, но и закладывает основу для формирования более гибких тарифов и новых услуг.

Благодаря реализации проекта Пулково стал полностью импортозамещенным аэропортом.

Директор по ИТ ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Андрей Нестеров: «В условиях растущего пассажиропотока первоочередная задача для нас — повышение безопасности и качества сервиса. Мы решили полностью перейти на ERP-систему со специализированным модулем на платформе «1С:Предприятие». Отметим, что интерфейс позволяет дорабатывать систему с учетом отраслевых потребностей аэропорта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

CNews — 25 лет лидерства

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще