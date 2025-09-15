В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8»

Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к технологической независимости от зарубежных вендоров. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Ранее для управления основными бизнес-процессами аэропорта использовалась зарубежная информационная система. В целях снижения зависимости от иностранного программного обеспечения и дальнейшего развития корпоративных систем компания решила перейти на отечественную ERP-платформу, а также внедрить специализированный модуль для автоматизации процессов техобслуживания и ремонта оборудования (ТОиР). Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стала компания IBS.

Полная замена зарубежной системы на отечественное решение была выполнена в рекордные для отрасли сроки — всего за год. Проект стартовал в октябре 2023 г., а уже с 1 января 2025 г. новое решение запущено в промышленную эксплуатацию.

В состав внедренной информационной системы на базе «1С» вошли следующие функциональные подсистемы: управление финансами, управление договорами, управление недвижимостью, учет продаж, логистика, ТОиР.

Для управления ТОиР используется собственное решение IBS, реализованное на платформе «1С:Предприятие 8», — «Система управления промышленными активами (EAM) на платформе 1С:Предприятие 8» (Модуль IBS EAM). Доработанное в ходе проекта решение учитывает специфику оборудования разных служб аэропорта. Для обеспечения более полного учета и анализа данных модуль интегрирован с существующими информационными системами компании. Отказоустойчивость инструментов для ведения учета в области управления авиационной техникой и ТОиР обеспечивается за счет разделения на оперативный и финансовый контуры.

Ключевые итоги проекта

Внедренная ERP-система охватывает более 70 подразделений аэропорта, оптимизирует процессы финансового и бухгалтерского учета, планирования ресурсов, управления недвижимостью, ТОиР спецтехники и оборудования, а также упрощает работу с арендаторами и авиакомпаниями.

Модуль IBS EAM позволяет получать точные данные о состоянии техники, автотранспорта, оборудования, зданий и сооружений, планировать обслуживание и ремонты, обосновывать потребность в ресурсах для ТОиР в соответствии с прогнозом, резервировать материалы и запчасти под конкретные работы, а также отслеживать фактические данные по выполненным работам с последующей передачей в финансовый блок для отражения затрат.

Новая система не только позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы, но и закладывает основу для формирования более гибких тарифов и новых услуг.

Благодаря реализации проекта Пулково стал полностью импортозамещенным аэропортом.

Директор по ИТ ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Андрей Нестеров: «В условиях растущего пассажиропотока первоочередная задача для нас — повышение безопасности и качества сервиса. Мы решили полностью перейти на ERP-систему со специализированным модулем на платформе «1С:Предприятие». Отметим, что интерфейс позволяет дорабатывать систему с учетом отраслевых потребностей аэропорта».