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Индексная книга (каталог) CNews*
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CAFM Computer Aided Facilities Management информационная система управления недвижимостью


12.03.2025 Как перейти от цифровизации к интеллектуализации 1
21.10.2024 Comindware: цифровизация управления недвижимостью в России тормозится из-за отсутствия законодательных стимулов 1
09.08.2024 Market.CNews опубликовал первую в России карту рынка ERP 2024 1
27.06.2024 CorpSoft24 перевела информационные системы ВДНХ на платформу «1С: Предприятие 8» 1
08.05.2024 Подтверждена совместимость IWMS-решения ValMaster FM/FSM v.10 с СУБД Postgres Pro 1
08.09.2023 В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon 1
17.08.2023 Один из главных аэропортов России отказывается от SAP в пользу «1С» 1
29.08.2022 Российская FSM-платформа HubEx запустила функционал по управлению коммерческой недвижимостью 2
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
26.05.2020 «Раздолье» ускорило обновление отраслевой ERP благодаря сервису «1С-Ижтиси» 1
03.12.2019 Проект автоматизации управления недвижимостью «Почты России» вошел в число крупнейших по версии CNews 1
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап 1
29.05.2019 В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров 1
30.10.2018 Как просто и удобно автоматизировать работу торгового центра 1
17.07.2018 Венчурными инвестициями «Ростеха» будет управлять экс-чиновник, у которого Генпрокуратура нашла незаконные миллионы 1
07.03.2018 «Скан-Архив» автоматизировал поиск документов в КФК «ТАМП» 1
02.06.2017 Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда 1
02.06.2017 НЦИ автоматизирует управление недвижимостью «Почты России» 1
30.01.2017 Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными 1
20.01.2016 «Росинтер Ресторантс» сделал свой бизнес быстрее 1
09.10.2015 Совет директоров «Ростелекома» рассмотрел стратегические возможности компании в новых сегментах рынка 1
18.06.2015 Александр Автомонов назначен коммерческим директором ЕТК в Красноярском крае 1
20.01.2015 Россияне купили американский геолокационный стартап 1
26.04.2013 Московский НИИ радиосвязи внедрил новую систему управления на базе «1С:Предприятия 8» 1
20.07.2012 «Газпром нефтехим Салават» внедрил ERP-систему на базе решения SAP 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1
12.10.2011 «Сбербанк» закупил SAP на миллиард рублей 1
03.08.2011 Системы управления недвижимостью: как выбрать, кому платить 6
06.07.2011 В компании «Май» завершилось внедрение Microsoft Dynamics AX 1
16.02.2011 «Торус» ускорил обслуживание клиентов с помощью решений БИТ и «1С» 1
08.04.2010 Epam построила информационную систему управления для velcom 1
02.10.2009 Epam автоматизировала управление недвижимостью в «Национальном банке Украины» 1
15.06.2009 С 21 мая по 30 июня пройдут отраслевые телеконференции «1С» 1
19.05.2009 С 21 мая по 30 июня пройдут отраслевые телеконференции «1С» 1
10.12.2008 «Аплана» представила новое решение для рынка недвижимости на базе Microsoft Dynamics CRM 1
20.05.2008 «Норбит» внедряет SAP for Retail в «Бахетле» 1
15.05.2008 2 июня откроется саммит «Аутсорсинг: стратегия эффективного управления и производства» 1
10.04.2008 2 июня откроется конференция «Аутсорсинг: стратегия эффективного управления и производства» 1
11.03.2008 2 июня откроется саммит «Аутсорсинг: стратегия эффективного управления и производства» 1
17.10.2007 Александр Бургардт: Строительной сфере остро не хватает ИТ 1

Публикаций - 46, упоминаний - 52

CAFM и организации, системы, технологии, персоны:

8306 12
SAP SE 5295 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 7
Microsoft Corporation 24706 6
IBM - International Business Machines Corp 9451 5
Oracle Corporation 6725 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Галактика - Корпорация 1471 3
Dell EMC 5037 2
Корус Консалтинг ГК 1230 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
Citrix Systems 816 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Softline - Софтлайн 2871 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 1
Honeywell 283 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Ростелеком 9787 1
Ланит - Норбит - Norbit 371 1
Google LLC 11856 1
Apple Inc 12174 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1016 1
1С-ИЖТИСИ 39 1
Philips 2057 1
Sony 6556 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1054 1
Docsvision - ДоксВижн 1010 1
Directum - Директум 1103 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 53 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Газпром ПАО 1347 3
Почта России ПАО 2124 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 3
Infor-media Russia - Информ-Медиа 20 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1375 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 2
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 4 2
Миэль ГК 38 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2413 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Visa International 1952 1
X5 Group - Перекрёсток 551 1
Ак Барс Банк 272 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Unilever - Юнилевер Русь 155 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Транснефть 302 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Федеральное казначейство России 1790 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2916 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5993 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2913 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 67 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3105 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6879 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12077 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12645 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7177 5
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3951 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1782 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2293 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3255 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 3
Linux OS 10062 2
1С:ERP Управление предприятием 566 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 927 2
Microsoft Dynamics 1177 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
1С:Аренда 14 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 1
Kaspersky Internet Security 460 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 1
Google Android 14104 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Microsoft Office 3765 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7120 1
Microsoft Office Excel 1206 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 771 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 280 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 211 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Microsoft Windows 15765 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 13 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 886 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1626 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 313 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 457 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Путин Владимир 3202 2
Елфимов Евгений 5 2
Косов Игорь 4 2
Шпак Василий 228 1
Четвериков Василий 2 1
Орловский Виктор 384 1
Ипатов Антон 2 1
Латыпов Муслим 1 1
Потапенко Михаил 45 1
Хлызов Андрей 21 1
Меднов Сергей 124 1
Шатилова Екатерина 1 1
Журавлев Роман 22 1
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Богачев Игорь 180 1
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Хала Илья 43 1
Бургардт Александр 13 1
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Мелешкин Дмитрий 1 1
Горожанинов Дмитрий 7 1
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Смирнов Иван 21 1
Сонюшкин Игорь 2 1
Соколова Лариса 1 1
Калинин Денис 70 1
Шальнева Татьяна 1 1
Автомонов Александр 9 1
Вахрушев Илья 7 1
Катрич Алексей 43 1
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Баранов Андрей 9 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 10
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