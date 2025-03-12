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CAFM Computer Aided Facilities Management информационная система управления недвижимостью
- PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости
- BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений
- CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью
- Строительство - Девелопмент
CAFM и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3202 2
|Елфимов Евгений 5 2
|Косов Игорь 4 2
|Шпак Василий 228 1
|Четвериков Василий 2 1
|Орловский Виктор 384 1
|Ипатов Антон 2 1
|Латыпов Муслим 1 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Хлызов Андрей 21 1
|Меднов Сергей 124 1
|Шатилова Екатерина 1 1
|Журавлев Роман 22 1
|Лисиненко Игорь 2 1
|Юнов Константин 45 1
|Хасин Михаил 27 1
|Балякин Андрей 17 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Богачев Игорь 180 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Кузнецов Николай 23 1
|Хала Илья 43 1
|Бургардт Александр 13 1
|Невинчаный Александр 20 1
|Мелешкин Дмитрий 1 1
|Горожанинов Дмитрий 7 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Смирнов Иван 21 1
|Сонюшкин Игорь 2 1
|Соколова Лариса 1 1
|Калинин Денис 70 1
|Шальнева Татьяна 1 1
|Автомонов Александр 9 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Катрич Алексей 43 1
|Широких Алексей 72 1
|Шиколев Ярослав 1 1
|Борушевский Денис 37 1
|Полевой Василий 14 1
|Баранов Андрей 9 1
|Ведомости 1034 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 48 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|23ABC News 170 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 2
|Gartner - Гартнер 3562 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
|ABI Research 234 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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