Торус Торус Консалт Торус Телеком

Торус - Торус Консалт - Торус Телеком

04.09.2025 Robowizard запустила серийное производство позиционеров для промышленных роботов в Санкт-Петербурге 1
23.02.2014 Контракт на оказание услуг связи для абонентов государственной системы телекоммуникаций Татарстана стоимостью 263,7 млн руб. получил «Таттелеком» 1
16.02.2011 «Торус» ускорил обслуживание клиентов с помощью решений БИТ и «1С» 1
21.12.2009 В Волгоградской области создают электронное правительство на базе SAP NetWeaver 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 57 1
ФОРС - Центр разработки 661 1
8704 1
SAP SE 5378 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 871 1
АйТи 1418 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
СИНХ - Таттелеком 212 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 83 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 367 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 356 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21535 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 93 1
CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью 48 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 482 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4071 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1818 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13085 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7320 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12109 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3392 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 389 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5639 1
SAP NetWeaver 154 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 975 1
Паршин Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 801 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3095 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2327 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5141 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 720 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
