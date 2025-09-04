Разделы

Robowizard запустила серийное производство позиционеров для промышленных роботов в Санкт-Петербурге

Компания Robowizard начала серийный выпуск собственной линейки позиционеров — устройств, которые вращают и наклоняют заготовки, помогая промышленным роботам выполнять операции с максимальной точностью. Производство организовано в Санкт-Петербурге.

Позиционеры входят в число наиболее востребованного оборудования для гибкой автоматизации предприятий. Они способны точно поворачивать и наклонять тяжелые заготовки во время таких операций как сварка, покраска, сборка, механическая обработка и 3D-печать металлических изделий методом наплавки. Позиционеры облегчают доступ инструмента робота к труднодоступным участкам изделий. Среди других преимуществ использования устройств — экономия места, упрощение программирования и расширение технических возможностей производства.

Позиционеры Robowizard могут поставляться в стандартной конфигурации или изготавливаться на заказ — для максимального соответствия индивидуальным потребностям заказчика. Устройства управляются контроллером робота, что позволяет синхронизировать их движения и обеспечить необходимую точность и производительность.

Robowizard выпускает одноосевые позиционеры, способные поворачивать заготовки, и двухосевые — которые могут не только поворачивать, но и наклонять детали под нужным углом. Грузоподъемность позиционеров составляет от 250 до 1000 кг. Кроме того, компания изготавливает модули линейного перемещения – они позволяют роботам передвигаться в пространстве по прямой, тем самым расширяя зону их досягаемости.

Модульная конструкция позиционеров обеспечивает простоту их модификации и адаптации к новым производственным задачам путем замены отдельных блоков. Например, одноосевой позиционер можно превратить в двухосевой или увеличить его максимальную грузоподъемность.

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи
Импортонезависимость

«В рамках стратегии по созданию отечественных роботизированных решений мы разработали линейку позиционеров, которые планируем не только поставлять как самостоятельные продукты, но и использовать в наших модульных решениях ArcWizard для роботизации сварки. Мы уже перешли на отечественное сварочное оборудование и создали собственное программное обеспечение для управления такими системами, а разработка позиционеров и модуля линейного перемещения стала новым шагом к увеличению доли отечественных компонентов. Конечная цель — максимальная локализация робототехнических систем ArcWizard», — отметил заместитель директора компании Robowizard Роман Тимофеев.

Производство собственных позиционеров Robowizard стало возможным благодаря накопленному опыту работы с оборудованием лучших мировых производителей, формированию компетенций для собственных разработок и сотрудничеству с отечественными предприятиями, выполняющими высококачественную металлообработку. Среди партнеров петербургские компании: МО «Торус» (изготовление точных и габаритных деталей), «Провэлд» (резка, гибка и сварка металлоконструкций), «ДимаксМеталл» (изготовление корпусов позиционеров, покраска), «Вентура» (изготовление объемных металлоконструкций, резка, сварка и покраска).

