На онлайн-платформе Doma.ai появился сервис автоматического учета энергоресурсов Enviro

На цифровой платформе по автоматизации управления недвижимостью Doma.ai появился новый сервис — система автоматического учета энергоресурсов. Поставщиком технологичного решения стала ИТ-компания Enviro, которая более 10 лет специализируется на разработке систем телеметрии.

Сервис работает в режиме реального времени, непрерывно собирая и обрабатывая данные с различных видов приборов учета потребления электричества, воды и тепла, подключенным по любым каналам сетей связи.

Все показания с умных счетчиков автоматически передаются в ATm Enviro — систему учета энергоресурсов. Интеллектуальная система обеспечивает надежное хранение и обработку оперативной информации в единой базе данных. Из нее показания загружаются в CRM цифровой платформы Doma.ai, где доступны в разделе «Приборы учета».

Пользователи Doma.ai могут оперативно формировать квитанции, выставлять счета и отслеживать потребление ресурсов по дому или квартире. Таким образом, телеметрия позволяет управляющим компаниям, ТСЖ и ТСН, ресурсоснабжающим организациям не только контролировать учет и оплату, но и оптимизировать энергозатраты за счет анализа графиков потребления.

С интеграцией нового сервиса больше удобства получают и жители: в квартирах с умными счетчиками показания автоматически передаются в систему, и пользователь может в любой момент посмотреть актуальные данные по своим приборам в мобильном приложении.

«Телеметрия — или, как ее называют в отрасли, автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) — уже является популярным сервисом, а в скором будущем станет стандартом управления недвижимостью. Как агрегатор программного обеспечения в единой универсальной платформе, мы делаем выбор в пользу решений с высокой совместимостью. Компания Enviro работает практически со всеми производителями умных счетчиков. Автоматизация сбора данных и их анализ позволят пользователям нашей платформы принимать эффективные управленческие решения. С этим сервисом нет необходимости в обходе квартир для снятия показаний, что снижает расходы на персонал и минимизирует ошибки ручного контроля», — сказал руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai Сергей Лялин.

Все программное обеспечение телеметрии предоставляется и администрируется компанией Enviro. Сервис поддерживает удаленный мониторинг объектов в любой точке, интегрируется с внешними аналитическими и информационными системами. Установка и настройка стандартизированы, а с интуитивным интерфейсом с обслуживанием нескольких объектов справится один специалист. Поэтому при масштабировании бизнеса и подключении новых домов затраты будут ниже.

Интеграция телеметрии сделала цифровую платформу Doma.ai еще более универсальной и удобной. В одном интерфейсе объединены все ключевые инструменты контроля эксплуатации и обслуживания домовладений: видеонаблюдение и домофония, СКУД, управление паркингом, датчики инженерных систем, коммуникация с жильцами, а теперь и умный учет энергоресурсов. Комплексное решение делает управление недвижимостью прозрачным, предсказуемым и эффективным.