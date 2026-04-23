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Сбер Сбер2В Doma.ai ДОМА цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью
Платформа Doma.ai объединяет в одном интерфейсе все ключевые сервисы для управления инфраструктурой, инженерией и умными приборами жилых зданий: видеонаблюдение, домофонию, управление паркингом, контроль инженерных систем и сценарии СКУД.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 18 503 826 ₽*
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
|Чирков Дмитрий 21 14
|Лялин Сергей 7 6
|Попов Анатолий 154 2
|Губина Алла 2 2
|Лебедев Никита 4 1
|Курзин Вадим 1 1
|Щербак Иван 1 1
|Мисюра Максим 2 1
|Федюшин Михаил 1 1
|Мушовец Константин 6 1
|Головлев Дмитрий 1 1
|Веселуха Галина 1 1
|Лишневецкий Леонид 6 1
|Палей Лев 58 1
|Греф Герман 485 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Коростелев Павел 43 1
|Белокопытов Александр 7 1
|Горный Александр 44 1
|Богомолов Алексей 14 1
|Домуховский Николай 5 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Хомутов Дмитрий 62 1
|Богданов Валентин 25 1
|Соколов Павел 15 1
|Нашивочников Николай 18 1
|Арефьев Игорь 15 1
|Суверов Сергей 8 1
|Закатов Константин 9 1
|Сотонин Илья 1 1
|Куланбаев Азамат 1 1
|Боярских Анна 1 1
|Седов Игорь 1 1
|Лянин Сергей 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
|День молодёжи - 27 июня 1087 1
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