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Сбер Сбер2В Doma.ai ДОМА цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью

Платформа Doma.ai объединяет в одном интерфейсе все ключевые сервисы для управления инфраструктурой, инженерией и умными приборами жилых зданий: видеонаблюдение, домофонию, управление паркингом, контроль инженерных систем и  сценарии СКУД.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.04.2026 Сбербанк трансформировал часть экосистемы юрлиц в «Сбер2В» 1
23.04.2026 Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты 2
22.04.2026 Doma.ai: 26% УК уже адаптируют работу из-за роста доли жителей старшего возраста 1
17.03.2026 Doma.ai: как цифровизация и ИИ изменят работу УК в ближайшие 10 лет 1
02.02.2026 Doma.ai: почти каждая пятая УК использует в своей работе искусственный интеллект 1
19.12.2025 Doma.ai: общение в чатах перед Новым годом стало активнее на 25% 2
28.11.2025 Doma.ai: цифровизация приходит в старый фонд — больше половины домов уже используют CRM, мобильные приложения и чат-боты 1
14.11.2025 Doma.ai: 68% жителей домов чувствуют себя спокойнее, когда дом под цифровым контролем 1
01.11.2025 Doma.ai: Цифровые УК тратят на бюрократию вдвое меньше времени 1
24.10.2025 Интеграции с Profitbase, Wise и «Базисом» соединят рынок девелоперов и ЖКХ: Doma.ai представила расширенную экосистему 1
14.10.2025 Doma.ai: цифровые УК получают платежи вовремя чаще на 14% 1
12.09.2025 Системы умного дома помогают снизить счета за ЖКХ почти на треть: исследование Doma.ai 1
03.09.2025 Doma.ai и Trassir Cloud запустили мини-приложение для УК с просмотром камер и цифровыми пропусками на парковку 2
21.08.2025 Doma.ai: почти половина россиян старше 50 лет оплачивают ЖКУ онлайн 1
25.07.2025 Doma.ai: жители рекомендуют цифровые УК — как автоплатежи, приложения и чат-боты влияют на лояльность 1
18.07.2025 Doma.ai: к 2030 г. цифровизация охватит до 80% управляющих компаний в России 1
27.06.2025 Исследование Doma.ai: на 7% увеличилось число россиян, которые пользуются цифровыми каналами связи с УК 1
26.06.2025 Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области 1
17.06.2025 В 2025 году каждый второй житель состоит в цифровых домовых сообществах 1
02.06.2025 Для пользователей онлайн-системы Doma.ai запущен сервис электрозарядных станций Pandora 1
02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1
28.05.2025 У пользователей веб-платформы Doma.ai появился способ заработать на парковочных местах с сервисом PlaceSharing 1
20.05.2025 Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai 1
13.05.2025 В онлайн-систему Doma.ai интегрирован мониторинг инженерных систем дома от MasterSCADA 1
16.04.2025 На онлайн-платформе Doma.ai появился сервис автоматического учета энергоресурсов Enviro 1
01.04.2025 Цифровая платформа Doma.ai интегрировала видеонаблюдение сервиса «Мой Двор» 1
11.02.2025 ИИ в ЖКХ: за год число управляющих компаний, использующих искусственный интеллект, выросло в три раза 1
09.08.2024 Платформа Doma.ai интегрирована с 1С — новое решение СМАРТ-ЖКХ 1
17.07.2024 Россияне смогут оставлять заявки в лифтовые компании онлайн через платформу Doma.ai 1
29.03.2022 «Сбер» запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 3
Сбер - Сбер2В 27 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 2
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 2
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Рексофт - Reksoft 488 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
1С-Рарус 982 1
Код Безопасности 812 1
Quorum - Кворум - 134 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Сигурд-Айти - Sigur 29 1
МКД 88 1
Ideco - Айдеко 123 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 27 1
Сбер - Сбер2В - Сбер Интегро - ЦРР - Цифровые решения регионов 6 1
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 28
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 6
Оповещение и уведомление - Notification 5945 5
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