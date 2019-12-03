Проект автоматизации управления недвижимостью «Почты России» вошел в число крупнейших по версии CNews

«ИКС холдинг» объявил о том, что автоматизированная система управления недвижимым имуществом для «Почты России», созданная сотрудниками «Некст софт» (входит в «ИКС холдинг»), вошла в рейтинг издания CNews «50 крупнейших проектов по автоматизации предприятий и организаций с помощью продуктов «1С». В список лучших попали проекты, завершенные до января 2019 года.

Команда специалистов, работающих в настоящий момент в компании «Некст Софт», разработала и внедрила систему на базе программного продукта «1С:Аренда и управление недвижимостью». Всего было создано около 1000 автоматизированных рабочих мест для сотрудников «Почты России». Реализация проекта длилась с апреля 2017 по ноябрь 2018 года, он был выполнен в установленные сроки и с оговоренным функционалом.

Генеральный директор «Некст софт» Татьяна Шальнева отметила: «Успех в реализации масштабных проектов на корпоративном рынке напрямую зависит от заинтересованности всех участников в положительном результате. Внедрение автоматизированной системы на предприятии с разветвленной структурой, включающей 10 макрорегионов, более 80 филиалов, а также большое количество объектов недвижимости, — непростая задача. Однако любые трудности преодолимы, если исполнитель и заказчик работают как одна команда для достижения общей цели».

«Некст софт» — официальный партнёр фирмы «1С». Основные направления работы компании: внедрение централизованных систем для управляющих компаний холдингов и комплексных систем управления предприятием, заказная разработка, техническая поддержка и развитие внедренных решений.

Рейтинг 50 крупнейших проектов по автоматизации предприятий и организаций на продуктах «1С» составляется изданием CNews на основе информации от компании «1С». Согласно их данным в 2018 году было автоматизировано в общей сложности около 90 тысяч рабочих мест сотрудников российских предприятий. При этом общие масштабы внедрений «1С» оценивают в 843 тысячи рабочих мест, не считая пользователей облачных сервисов. Лидерами рейтинга с крупнейшими проектами стали «Аксиома-софт» и Национальный центр информатизации, автоматизировавшие также для «Почты России» 10 000 рабочих мест и ещё 10 000 — для госкорпорации Ростех.