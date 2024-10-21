Comindware: цифровизация управления недвижимостью в России тормозится из-за отсутствия законодательных стимулов

Внедрение цифровых технологий в управление недвижимостью в России может ускориться на 15-20% при создании соответствующей законодательной базы, так как низкая маржинальность отрасли в 4-6% существенно ограничивает инвестиционные возможности частных компаний. Такое мнение высказали специалисты в области управления недвижимостью и строительства. Эксперты подчеркнули, что без государственной поддержки и стимулирования конкуренции развитие умных технологий в сфере ЖКХ будет происходить медленно, что негативно скажется на качестве услуг для конечных потребителей. При этом конкретные механизмы государственной поддержки остаются неясными. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

По данным Росстата, маржинальность в сфере ЖКХ составляет всего 4-6%, что существенно ограничивает возможности для инвестиций в новые технологии. В таких условиях частные компании сталкиваются с трудностями в окупаемости цифровых систем управления зданиями. Согласно исследованию McKinsey, при поддержке соответствующего законодательства окупаемость цифровых проектов в сфере недвижимости может ускориться на 15-20%, однако конкретные меры государственной поддержки в России пока не определены.

Например, государство могло бы рассмотреть введение налоговых льгот для компаний, внедряющих цифровые технологии в управление зданиями, или субсидирование части затрат на приобретение и установку систем «умного дома» для управляющих компаний и застройщиков. Кроме того, создание специальных кредитных программ с низкими процентными ставками для финансирования проектов по цифровизации ЖКХ могло бы существенно ускорить внедрение инновационных решений в отрасли.

Алексей Бугаев, руководитель продукта Comindware «Мое здание», отметил различия в окупаемости систем управления умными зданиями для крупных и небольших заказчиков: «Крупные компании, например, нефтяные гиганты с объектами недвижимости по всей стране, довольно быстро окупают такие проекты. По нашим расчетам, даже для крупных проектов срок окупаемости составляет 5-7 лет с учетом ставки дисконтирования. Для среднего бизнеса основные выгоды — централизация закупок материалов, создание централизованных диспетчерских сервисов и более эффективное проведение тендеров».

По данным ABI Research, внедрение систем автоматизации может снизить административные затраты до 15%. А опыт Китая показывает, что после внедрения умных технологий эксплуатационные расходы снижаются на 25-30% в течение первых трех лет.

Артем Давидюк, президент клуба Строителей «Сколково» и управляющий собственник ГК КТБ, подчеркнул важность таких систем для застройщиков: «Для застройщиков внедрение таких платформ и сервисов — это, прежде всего, вопрос поддержания бренда. Это влияет на повторные продажи, формирует уникальный статус и концепцию компании».

Это подтверждается и исследованием PwC, согласно которому 67% покупателей недвижимости в премиум-сегменте учитывают наличие умных технологий при покупке.

Павел Авдеев, председатель комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства, обратил внимание на необходимость государственной поддержки: «Для развития отрасли важно, чтобы инициатива исходила от государства. Это обеспечит безопасность и комфорт жителей, улучшит процесс управления услугами, снизит затраты и повысит эффективность использования средств на эксплуатацию жилых комплексов».

В странах ЕС темпы цифровизации недвижимости увеличились на 35% за последние пять лет, во многом благодаря государственной поддержке и соответствующему законодательству.

Евгений Ковалев, заместитель директора MD Facility Management, поделился опытом своей компании: «Мы заинтересованы во внедрении систем автоматизации для того, чтобы быть прозрачными, иметь аналитику и восприниматься нашими заказчиками как партнеры, а не просто подрядчики».

Эксперты сошлись во мнении, что для ускорения процесса цифровизации в сфере управления недвижимостью необходимо создать законодательную базу, которая стимулировала бы внедрение новых технологий и повышала конкуренцию на рынке ЖКХ. Без этих мер развитие отрасли будет происходить медленно, что может негативно сказаться на качестве услуг для конечных потребителей.