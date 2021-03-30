Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза

На развитие интернета вещей (ИВ) в России до 2024 г. потратят ₽40 млрд — такая сумма указана в профильной дорожной карте. Это почти в 4 раза меньше, чем планировалось изначально.

Затраты на развитие интернета вещей в России

В распоряжении CNews оказалась дорожная карта развития высокотехнологичной области интернета вещей в период до 2024 г. Документ был разработан госкорпорацией Ростех в рамках соглашения с правительством и одобрен правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Первая версия этого документа была представлена в конце 2019 г. Тогда предполагалось, что объем инвестиций в интернет вещей до 2024 г. составит ₽144,9 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить ₽37,7 млрд, а внебюджетные источники — ₽107,2 млрд. В итоговой версии документа сумма сократилась почти в 4 раза — до ₽39,8 млрд. Теперь на федеральный бюджет приходятся ₽22,4 млрд, а на внебюджетные источники — оставшиеся ₽17,4 млрд.

Для чего нужна дорожная карта интернета вещей

Концепция интернета вещей представляет собой совокупность направлений, основой которых являются технологии идентификации, измерения, сбора, передачи, обработки информации с датчиков, сенсоров и других физических предметов («вещей»). Они будут направлены на создание инфраструктуры объединенных информационных сетей для взаимодействия как друг с другом, так и внешними системами. Подразумевается возможность удаленного контроля и управления без участия человека.

Мероприятия дорожной карты направлены на создание условий для развития технологии (в том числе создание благоприятной регуляторной среды посредством преодоления нормативно-правовых барьеров и гармонизации существующих и создаваемых стандартов), обеспечение условий для создания коммерчески успешных платформ, сервисов и решений на базе интернета вещей, максимизацию синергии в части интероперабельности разрабатываемых отечественных протоколов передачи данных, ПО, платформ и сервисов на их основе.

Глобальный рынок интернета вещей на 2019 г. составляет $212 млрд, а к концу 2024 г. этот показатель вырастет до $1,08 трлн. Источник: ru.depositphotos.com

Ключевым аспектом развития ИВ является обеспечение интерпорабельности и экономической эффективности деятельности участников отраслевых рынков. Для этого необходимо обеспечить высокий уровень подключенности разрабатываемых ими устройств и приложений посредством построения платформенной инфраструктуры.

Развитие по платформенной модели технологической инфраструктуры и сегментация отраслевых платформ позволят создать условия для применения бизнес-моделей, приводящих к кратному росту капитализации российских компаний рынка интернета вещей и рентабельному импортозамещению всего спектра устройств и приложений для обеспечения технологического суверенитета.

Для построения платформенной экосистемы интернета вещей необходимо для каждого уровня технологических и отраслевых платформ разработать отраслевые рекомендации и требования для применения в устройствах и приложениях. Для публичного рынка ИВ рекомендации должны быть зафиксированы в государственных стандартах.

Глобальный рынок интернета вещей на 2019 г. составляет $212 млрд. По прогнозным оценкам, к концу 2024 г. этот показатель вырастет до $1,08 трлн. Совокупный среднегодовой рост на горизонте 5 лет составит 38,5%.

На российском рынке интернета вещей до настоящего времени доминировали сегменты оборудования и сервисного обслуживания этого оборудования. Это связано с увеличением количества компаний, внедряющих ИВ или дополнительное оборудование, сенсоры и датчики в бизнес-процессы для сбора недостающих данных.

Основными игроками на отечественном рынке интернета вещей являются зарубежные гиганты: Honeywell, Wonderware, SAP, Siemens, Bosch и другие. Отечественные промышленные компании и предприятия, а также организации, отвечающие за объекты критической инфраструктуры, используют комплексные решения, построенные на зарубежной инфраструктуре сетей ИВ. Одной из причин сложившейся ситуации является несогласованность российских компаний в задачах создания единой инфраструктуры и общих стандартов и, как следствие, отсутствие у них комплексных решений в каждом сегменте интернета вещей.

Разработка технологических и отраслевых платформ, обеспечивающих интероперабельность отечественных устройств, сервисов и приложений для построения комплексных решений ИВ, имеет фундаментальное значение для развития технологии в России. Пандемия 2020 г. резко повысила актуальность развития технологии как в части сервисов и систем, связанных непосредственно с эпидемиологической ситуацией, так и в контексте большинства отраслей экономики и сфер жизнедеятельности, вынужденных существовать в режимах дистанционной занятости и карантинных мероприятий. В целях повышения устойчивости экономики России к подобным кризисам как раз необходимо развитие экосистемы интернета вещей.

Разработка устройств для автоматического измерения показателей и передачи данных, собираемых с этих устройств, в интегрируемые между собой части технологической инфраструктуры позволит значительно увеличить достоверность данных. Например, в системах по учету использования ресурсов, что увеличит прозрачность многих секторов экономики, а высвободившиеся ресурсы могут быть реинвестированы в инфраструктуру ЖКХ, ресурсоснабжающие организации и др. Платформизация позволит синхронизировать действия всех участников рынка, в том числе федеральными и региональными органами власти. Платформы аккумулируют в себе необходимые цифровые технологии, существенно сокращая транзакционные издержки ее участников, что приводит к эффективности ведения бизнеса, снятию барьеров входа для новых субъектов, созданию высококачественных сервисов для потребителей.

Одной из ключевых целей дорожной карты является построение инфраструктуры для развития отечественных технологий, что подразумевает создание следующих продуктов российского производства: платформы для работы с операционными системами интернета вещей с открытым исходным кодом; веб-сервиса управления проектами в области ИВ для группы разработки стандартов и проектов; облачной платформы интернета вещей и маркетплейса устройств и приложений ИВ; платформы интеграции сервисов интернета вещей с государственными и региональными информационными системами; платформы сервисов (тестирования, стандартизации, аккредитации, аттестации и сертификации устройств и приложений); платформы образовательного контента ИВ; платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием интернета вещей.

На основе отечественных технологических платформ интернета вещей российские и зарубежные компании будут разрабатывать устройства, приложения и сервисы в целях их последующего внедрения.

В рамках реализации дорожной карты запланирована разработка технологических платформ ИВ, интегрируемых с существующими отраслевыми государственными информационными системами (ГИС), в том числе программных интерфейсов приложений (API), инструментов разработки программного обеспечение (SDK) и фреймворков.

Также запланировано осуществление поддержки отраслевых проектов, сервисов, процессов создания устройств и оборудования интернета вещей в здравоохранении и сфере социальных услуг, логистике, области общественного и индивидуального транспорта, экологическом мониторинге, хранении, фулфилменте и автоматизации складских позиций, строительстве, оптовой и розничной торговле, ЖКХ, при создании умных городов, при управлении объектами недвижимости и умными домами, умным производством, в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, сборе, транспортировка и утилизации отходов.

В рамках дорожной карты предусмотрена следующая целевая модель организации и устройства рынка: технологические платформы, позволяющие участникам рынка интернета вещей разрабатывать свои решения быстрее, дешевле, с гарантированным уровнем качества, обеспечивающие интероперабельность всех существующих и создаваемых решений; отраслевые цифровые платформы, позволяющие, во-первых, всем игрокам рынка ИВ создавать решения с учетом отдельно взятых отраслей, что, в свою очередь, дает возможность участникам экономических отношений этой отрасли существенно снижать транзакционные издержки на типовые бизнес-процессы и применять новые бизнес-модели, повышающие их прибыль и капитализацию, а во-вторых, обеспечивающие экономическую эффективность отрасли и синергию от применения различных решений в рамках каждой отрасли; широкий круг разработчиков отдельно взятых устройств и приложений, использующих технологические и отраслевые платформы, имеют возможность сократить время разработки, снизить транзакционные издержки на вывод своего продукта на рынки конкретных отраслей и своевременно пользоваться мерами поддержки от институтов развития.

Основными участниками рынка разработки являются отечественные рыночные ИТ-компании. Для качественной и современной разработки требуется сформировать набор функциональных и отраслевых требований к отечественным платформам интернета вещей, обеспечить совместимость разрабатываемых технологий, достичь синхронизации научно-технических и проектно-изыскательных работ в части последовательности и взаимодополненности, а также обеспечить общую координацию проектов среди разрозненных исполнителей.

Центр компетенций интернета вещей

Центр компетенции, который должен быть создан в периметре Ростеха, обеспечит формирование набора функциональных и отраслевых требований к отечественным платформам интернета вещей, координацию, оптимизацию и совместимость разрабатываемых решений. В целях вывода на международный рынок ИВ-продуктов и сервисов на их основе требуется вступление в международные организации по стандартизации для последующей синхронизации отечественных разработок и стандартов, признанных на зарубежных рынках.

Модель реализации мероприятий дорожной карты выработана Ростехом совместно с участниками рынка в целях обеспечения эффективности развития высокотехнологичной области ИВ. Она предусматривает две группы мер поддержки.

Первая группа мер будет реализоваться Минцифры и Ростехом в интересах неопределенного круга участников рынка. В том числе речь идет о создании центра компетенций по развитию ИВ, основными целями которого станут формирование собственных компетенций и экспертизы в части стратегического развития рынка ИВ; развитие технологической инфраструктуры, позволяющей на порядок увеличить сложность рентабельных проектов по модернизации отраслей в части интернета вещей; увеличение скорости, снижение стоимости при гарантированном соблюдении качества реализуемых проектов; создание условий для ускоренного развития ИВ за счет гармонизации существующих и создаваемых технических стандартов; подготовка рекомендаций федеральным органам власти и институтам развития по механизмам реализации мер поддержки проектов интернета вещей на всех этапах их жизненного цикла; разработка системного подхода к сегментации рынка ИВ; прогнозирование темпов роста сегментов и обеспечение компаний рынка интернета вещей необходимой экономической и технической аналитикой.

Также в перечне указанных мер значатся: создание консорциума с лидирующими компаниями рынка интернета вещей для организации экономической и технологической кооперации в совместной разработке цифровых платформ в рамках дорожной карты; увеличение скорости модернизации отечественных отраслей экономики и сфер жизнедеятельности за счет рентабельного внедрения ИВ-решений; создание условий для применения бизнес-моделей, приводящих к кратному росту капитализации российских компаний рынка ИВ и рентабельному импортозамещению всего спектра устройств и приложений для обеспечения технологического суверенитета России; представление российских интересов в международных организациях интернета вещей; рекомендации по преодолению нормативно-правовых барьеров и созданию благоприятной регуляторной среды для рынка ИВ; обеспечение интеграции платформ интернета вещей с государственными информационными системами.

Последовательность оказания мер поддержки предполагается следующая: Ростех создает и обеспечивает управление центром компаний по развитию ИВ. Минцифры доводит до Ростеха финансирование, выделенное на функционирования центра компетенций, в размере ₽900 млн. Ростех посредством центра компетенций обеспечивает взаимодействие с экспертным и предпринимательским сообществами с целью выработки согласованных технических, экономических, правовых и иных требований для развития ИВ.

Вторая группа мер поддержки — это меры, реализуемые институтами развития на конкурсной основе в отношении участников рынка интернета вещей, включающие в себя предоставление грантов, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Данные меры включают в себя следующие шаги, реализуемые участниками рынка при участии институтов развития и центра компетенций: разработка технологических платформ интернета вещей, проведение научно-исследовательских работ, подготовка отраслевых и функциональных требований, а также отраслевых технологических заданий; разработка совместно с участниками рынка отраслевых платформ ИВ; массовая поддержка разработки устройств и приложений на базе экосистемы интегрированных платформ интернета вещей и ГИС с обеспечением интероперабельности данных.

На реализацию вышеуказанных мер поддержки Минцифры доведет до институтов развития финансирование в размере ₽21,5 млрд. В то же время институтами развития будет привлечено внебюджетное финансирование в размере ₽17,4 млрд.

Целевые показатели

По прогнозам авторов дорожной карты, объем производства и продажи на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся, в том числе, на отечественном интернете вещей, вырастет с ₽30,3 млрд в 2019 г. до ₽661,8 млрд в 2030 г.

В том числе в области электронной компонентой базы объем производства вырастет с ₽6 млрд до ₽132,4 млрд, в области оборудования — с ₽21,2 млрд до ₽198,5 млрд, в области рынка данных — с ₽1,5 млрд до ₽165,5 млрд, в области платформ и сервисов — с ₽1,5 млрд до ₽165,5 млрд.

Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе технологий интернета вещей за этот период увеличится с 0,05% до 0,65%, объем продаж российских компаний на внешнем рынке ИВ-решений составит ₽16 млрд (сейчас — 0), а на внутреннем — увеличится с ₽30,3 млрд до ₽645,8 млрд.

В области технологических платформ объем мирового рынка увеличится с $18 млрд в 2019 г. до $39 млрд в 2024 г., объем российского рынка — с ₽8 млрд до ₽32 млрд, объем продаж российских компаний на внешнем рынке — с $93 млн до $374 млн, на внутреннем — с ₽3 млрд до ₽24 млрд.

В области отраслевых платформ и промышленного ПО объем мирового рынка увеличится с $6 млрд до $44 млрд, объем российского рынка увеличится с ₽20,8 млрд до ₽1,07 трлн. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта) к 2030 г. составит $1,3 млрд, на внутреннем рынке зафиксируют рост с ₽15,2 млрд до ₽103,7 млрд.

В области устройств и приложений объем мирового рынка увеличится с $34,8 млрд до $75,6 млрд, объем российского рынка — со ₽120,7 млрд до ₽1,85 трлн. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке составит $600 млн, на внутреннем — увеличится с ₽7,6 млрд до ₽51,8 млрд.

Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий (УГТ), увеличится с «3» в 2019 г. до максимально возможных «9» в 2030 г. Это касается областей ЭКБ, оборудования, протоколов передачи данных, а также платформ и сервисов.

Также к 2030 г. появится как минимум одна российская компания-стартап с капитализацией более $1 млрд («единорог»). Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе интернета вещей, к 2024 г. составит ₽12,55 млрд. Сюда входят посевное финансирование (₽2,75 млрд), венчурное финансирование (₽4,1 млрд) и прямые инвестиции (₽5,7 млрд).

Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе интернета вещей, к 2024 г. составит ₽9 млрд. На фундаментальные и поисковые исследования будет потрачено ₽1,75 млрд, на прикладные исследования — ₽3,4 млрд, а на опытно-конструкторские работы — ₽3,8 млрд.

В части обеспечения кадрами с необходимым уровнем квалификации планируется, что к 2030 г. магистратуру (специалитет) по соответствующему направлению закончат 20,3 тыс. человек. В соответствующие проекты будет привлечено 70 специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе. Число привлеченных международных (зарубежных) специалистов составит 140 человек. 7 российских организаций высшего образования войдут в число 100 ведущих университетов согласно отраслевым международным рейтингам.

Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ (договор о патентной кооперации), в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам к 2030 г. составит 0,19%. Количество патентов, зарегистрированных российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ по соответствующим отраслевым рубрикатором, к 2030 г. составит 4,43 тыс.

Доля публикаций российских резидентов в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам составит 0,96% в 2030 г., что составит не менее 630 публикаций. При этом их средняя цитируемость к 2030 г. составит 600. У России к этому моменту будет пятая позиция в глобальном рейтинге уровня развития интернета вещей.

Количество устройств в России, присоединенных или имеющих возможность подсоединения к сети (в том числе от иностранных вендоров) увеличится со 103,7 млн в 2019 г. до 2,56 млрд в 2030 г. В том числе количество устройств, управляемых по российскому протоколу, увеличится за этот период с 10,4 млн до 1,54 млрд. Количество устройств, содержащих российские микросхемы связи, составит к 2030 г. 1 млрд, а содержащих российскую систему на кристалле SoC — 895 млн.

Ожидается, что Россия по количеству подсоединенных устройств интернета вещей поднимется с 15 места глобального рейтинга в 2019 г. до 5 места в 2030 г. Доля территории городов, протяженности магистральных автодорог и железных дорог, судоходных рек, северного морского пути с покрытием специализированными сетями для подключения устройств интернета вещей за данный период увеличится с 3% до 100%.

К 2030 г. будут разработаны 4 российских протокола связи и взаимодействия устройств, будет принято 14 российских стандартов (ГОСТ), регулирующих область интернета вещей. Также откроют 15 профильных кафедр по направлению ИВ, создадут 10 научно-образовательных центров, 5 национальных центров мирового уровня, 16 экспериментальных (тестовых) площадок при технопарках, ОЭЗ, ТОР и на ТСНР.

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Количество разработчиков (профильных исследовательских организаций и структурных подразделений, лабораторий), к 2030 г. достигнет 50. К этому моменту будет разработано 5 единиц встроенного ПО, поддерживающего протоколы передачи данных, а также 16 платформ в отдельных отраслях.

К 2024 г. будет обеспечено создание четырех российских технологических платформ в рамках реализации дорожной карты по развитию интернета вещей. В ближайшее время ожидается проведение расширенной конверсии частот в диапазонах 400 и 800 МГц и увеличение максимальной эффективной излучаемой мощности сигналов до 500 мВТ. К 2030 г. должно быть принято 8 регуляторных решений по сертификации автоматизированных систем на объектах критически важных инфраструктур.

К 2024 г. центром компетенций по развитию ИВ должна быть обеспечена экспертная поддержка реализации 25 исследований и проектов по разработке и внедрению технологических продуктов и решений. Будет обеспечена координация разработки и внедрения 7 цифровых платформ на базе интернета вещей и их интеграция с государственными информационными системами в целевых отраслях применения.

Также будет обеспечена экспертная поддержка 235 профильных программ подготовки в области интернета вещей учащихся школ, техникумов, колледжей, бакалавров и магистров курсов повышения квалификации, а также внедрение профильных дисциплинарных блоков в существующие образовательные программы.





Целевые показатели дорожной карты развития интернета вещей

№ п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения 2019 г., базовое значение 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г. 1 Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся в том числе на отечественных технологиях соответствующей высокотехнологичной области млрд рублей 30,3 30,6 38,6 55,8 96,5 209,8 661,8 1.1. Электронная компонентная база млрд рублей 6,06 6,12 7,71 11,17 19,3 41,97 132,36 1.2. Оборудование млрд рублей 21,21 21,43 23,14 27,92 38,61 62,95 198,53 1.3. Рынок данных млрд рублей 1,52 1,53 3,86 8,38 19,3 52,46 165,45 1.4. Платформы и сервисы млрд рублей 1,52 1,53 3,86 8,38 19,3 52,46 165,45 1.5. Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе технологий интернета вещей проценты 0,05 0,05 0,06 0,12 0,3 0,36 0,65 1.6. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке решений на базе технологий интернета вещей млрд рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,5 16 1.7. Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе интернета вещей млрд рублей 30,3 30,6 38,6 55,8 95,7 207,3 645,8 2 Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий УГТ 3 3 4 4 5 6 9 2.1. Электронная компонентная база УГТ 3 3 4 4 5 6 9 2.2. Оборудование УГТ 3 3 4 4 5 6 9 2.3. Протоколы передачи данных УГТ 3 4 4 5 5 6 9 2.4. Платформы и сервисы УГТ 3 3 4 5 6 7 9 2.5. Количество российских компаний-стартапов, капитализация которых превысила $1 млрд («единороги») единицы 0 0 0 0 0 0 1 3 Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе интернета вещей млрд рублей 0,00 0,8 1,8 3,45 4,55 1,95 0,00 3.1. Объем предоставленного посевного финансирования млрд рублей 0,00 0,15 0,4 0,8 1 0,4 0,00 3.2. Объем предоставленного венчурного финансирования млрд рублей 0,00 0,25 0,8 1,1 1,35 0,6 0,00 3.3. Объем предоставленных прямых инвестиций млрд рублей 0,00 0,4 0,6 1,55 2,2 0,95 0,00 4 Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе интернета вещей млрд рублей 0,00 0,75 1,75 2,3 2,4 1,75 0,00 4.1. Фундаментальные и поисковые исследования млрд рублей 0,00 0,15 0,3 0,5 0,5 0,3 0,00 4.2. Прикладные исследования млрд рублей 0,00 0,29 0,65 0,9 0,9 0,65 0,00 4.3. Опытно-конструкторские работы млрд рублей 0,00 0,31 0,8 0,9 1 0,8 0,00 5 Обеспеченность кадрами с необходимым уровнем квалификации 5.1. Число специалистов, закончивших магистратуру (специалитет) по соответствующему направлению человек в год 1000 1450 2150 2950 3500 4200 5000 5.2. Количество привлеченных в соответствующих проектах специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе человек в год 2 5 7 10 12 14 20 5.3. Число привлеченных международных (зарубежных) специалистов человек в год 3 10 15 21 24 29 35 5.4. Количество российских организаций высшего образования, входящих в число 100 ведущих университетов согласно отраслевым международным рейтингам единицы 1 1 2 3 4 5 7 6 Количественные характеристики созданных результатов интеллектуальной деятельности и научных исследований 6.1. Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре PCT, в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам проценты 1,6 2,23 4,36 6,68 6,96 14,47 9,19 6.2. Количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре PCT, по соответствующим отраслевым рубрикаторам единицы 80 192 336 576 720 1200 1330 6.3. Доля публикаций российских резидентов в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам проценты 0,27 0,44 0,48 0,55 0,61 0,71 0,96 6.4. Количество публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам единицы 43 69 75 87 96 112 150 6.5. Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам единицы 30,1 62,1 97,5 139,2 201,6 313,6 600 7 Позиция Российской Федерации в глобальном рейтинге уровня развития интернета вещей место 15 15 14 14 13 12 5 8 Дополнительные показатели 8.1. Количество устройств в РФ, подсоединенных к сети или с возможностью подсоединения и взаимодействия, в том числе от иностранных вендоров, в т.ч.: млн единиц 103,7 165,7 145 153,9 187,8 458,8 2559,2 8.1.1. (или) управляемых по российскому протоколу млн единиц 10,4 24,8 58 92,3 112,6 275,3 1535,5 8.1.2. (или) содержащих российские микросхемы связи млн единиц 0,0 8,3 14,5 46,2 56,3 137,6 1023,7 8.1.3. (или) содержащих российскую систему на кристалле SoC млн единиц 0,0 0,0 7,3 23,1 28,2 68,8 895,7 8.2. Место РФ в мире по количеству подсоединенных ИВ-устройств позиция 15 15 14 14 13 12 5 8.3 Готовность сети — доля территории городов, протяженности магистральных автодорог и железных дорог, судоходных рек, северного морского пути с покрытием специализированными сетями для подключения устройств интернета вещей проценты 3 9 22 35 40 50 100 8.4. Разработаны российские открытые протоколы связи и взаимодействия устройств (накопленным итогом) единицы 0 1 1 2 2 3 4 8.5. Принятие российских стандартов (ГОСТ), регулирующих область интернета вещей (накопленным итогом) единицы 1 2 4 5 6 8 14 8.6. Открыты профильные кафедры по направлению интернета вещей (накопленным итогом) единицы 2 3 5 8 10 12 15 8.7. Количество научно-образовательных центров по соответствующему профилю (накопленным итогом) единицы 0 0 2 3 4 5 10 8.8. Количество национальных центров мирового уровня по соответствующем профилю (накопленным итогом) единицы 0 0 1 1 2 3 5 8.9. Количество созданных экспериментальных (тестовых) площадок при технопарках, ОЭЗ, ТОР и на ТСНР (накопленным итогом) единицы 3 4 5 7 10 12 16 8.10. Количество разработчиков: профильных исследовательских организаций и структурных подразделений, лабораторий (накопленным итогом) единицы 19 30 43 43 44 48 50 8.11. Разработано встроенное программное обеспечение, поддерживающее протоколы передачи данных (накопленным итогом) единицы 0 1 1 2 3 4 5 8.12. Программное обеспечение платформ в отдельных отраслях (накопленным итогом) единицы 1 1 6 10 12 15 16 8.13. Обеспечено создание российских технологических платформ в рамках реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной области интернет вещей единицы 0 1 2 3 4 8.14. Расширение (конверсия) частот в диапазонах 400, 800 МГц и увеличение максимальной эффективной излучаемой мощности сигналов до 500 мВт документ 0 1 0 0 0 0 0 8.15. Решение о принятии регуляторных правил по сертификации автоматизированных систем на объектах критически важных инфраструктур (накопленным итогом) документ 0 1 2 3 4 5 8 9 Показатели деятельности Центра компетенций по развитию высокотехнологичной области интернета вещей 9.1. Обеспечена экспертная поддержка реализации исследований и проектов по разработке и внедрению технологических продуктов и решений единицы 1 10 15 20 25 9.2. Обеспечена координация разработки и внедрения цифровых платформ на базе интернета вещей и их интеграции с государственными информационными системами в целевых отраслях применения единицы 0 2 3 5 7 9.3. Обеспечена экспертная поддержка профильных программ подготовки в области интернета вещей учащихся школ, техникумов, колледжей, бакалавров и магистров курсов повышения квалификации и внедрения профильных дисциплинарных блоков в существующие образовательные программы (в том числе онлайн) единицы 3 10 15 20 25

Наиболее дорогостоящие мероприятия дорожной карты

Самое дорогое мероприятие — это создание специализированных отраслевых облачных платформ в приоритетных отраслях и сферах жизнедеятельности. На это мероприятие будет затрачено ₽17,75 млрд. Из этой суммы ₽8,225 млрд выделит федеральный бюджет, ₽9,5 млрд — внебюджетные источники. Число таких платформ должно быть не менее 15.

В состав данной платформы войдет единый стандарт отраслевых данных, созданный на основе базовых единых отечественных стандартов данных для интернета вещей, в том числе отраслевые своды нормативно-справочной информации, классификаторы и реестры. Также в нее войдут высокоуровневые программные библиотеки для разработки программного обеспечения (SDK), реализующие упомянутые отраслевые стандарты как на основе устройств, работающих под управлением отечественных операционных систем поверх низкоуровневых SDK, так и на основе платформы ИВ поверх соответствующих низкоуровневых SDK.

Кроме того, частью платформы станут специализированные отраслевые стандарты обмена данными с государственными информационными системами. При этом будет проведена интеграция с ключевыми ГИС через интеграционную платформу. Обозначенные компоненты платформы быть интегрированы друг с другом.

Второе по стоимости мероприятие — разработка специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ ИВ. Мероприятие обойдется в ₽4,47 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽1,58 млрд, а внебюджетные источники — ₽2,89 млрд.

Среди прочего, будет обеспечено проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего ПО для поддержки работы данных устройств и компонент ИВ.

Также запланированы: разработка специализированного облачного ПО для облачной ИВ-платформы, интеграция сервисов с ГИС; разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки ПО (SDK); ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей; разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента ИВ.

Создание отечественной операционной системы для интернета вещей с использованием развитых операционных систем, созданных на базе открытого исходного кода, обойдется в ₽1,6 млрд. Из этой суммы ₽1,2 млрд выделит федеральный бюджет, а остальные ₽400 млн — внебюджетные источники.

Эта ОС будет создана в соответствии с перспективными направлениями развития отечественных приложений и устройств интернета вещей. В том числе будут осуществлены портирование маркетплейса приложений на ОС и разработка инструментов портирования на нее конечных приложений.

Аналогичная сумма будет потрачена на проведение исследований технологического ландшафта ГИС (а также других систем федеральных и региональных органов власти и отраслевых платформ), и существующих интеграционных инструментов (СМЭВ, СМЭВ 2, СМЭВ 3 и т.д.). В том числе будет определен перечень приоритетных информационных систем и платформ для интеграции и опубликована дорожная карта интеграции. Также запланированы: создание единой интеграционной платформы интернета вещей, реализующей интеграции с целевыми информационными системами; создание и публикация на веб-портале интернета вещей программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), реализующих интеграцию с данной интеграционной платформой и поддерживающих отраслевые стандарты данных; разработка и реализация изменений в нормативно-правовой базе для обеспечения упрощенного порядка подключения сервисов интернета вещей к интеграционной платформе.

Внедрение централизованного веб-сервиса управления проектами в области интернета вещей для группы разработки стандартов и проектов реализации прикладного и инфраструктурного программного обеспечения обойдется в ₽1,16 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет потратит ₽800 млн, внебюджетные источники — ₽360 млн. Будет обеспечена координация всех инициатив, выполняемых в рамках реализации дорожной карты интернета вещей, и внедрение отечественного веб-портала ИВ.

₽1,1 млрд будут потрачены на опубликование на портале семейства единых отечественных стандартов данных для устройств интернета вещей, включая низкоуровневые транспортные протоколы передачи данных, стандарты метаданных и исходных данных. Из обозначенной суммы ₽760 млн выделит федеральный бюджет, ₽350 млн — внебюджетные источники. ₽900 млн федеральный бюджет направит на создание и функционирование центра компетенций по развитию интернета вещей.





Мероприятия дорожной карты развития интернета вещей и стоимость их реализации, ₽млн

Наименование мероприятия Общая сумма затрат за 2020-24 гг. Сумма затрат из федерального бюджета за 2020-24 гг. Сумма затрат из внебюджетных источников за 2020-24 гг. Общая сумма затрат за 2020 г. Общая сумма затрат за 2021 г. Общая сумма затрат за 2022 г. Общая сумма затрат за 2023 г. Общая сумма затрат за 2024 г. Создание специализированных отраслевых облачных платформ в приоритетных отраслях и сферах жизнедеятельности. В состав отраслевой платформы должны входить и быть интегрированными между собой: единый стандарт отраслевых данных на основе базовых единых отечественных стандартов данных для интернета вещей, в том числе отраслевые своды нормативно-справочной информации, классификаторы, реестры; разработка и публикация высокоуровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), реализующих данные отраслевые стандарты как на стороне устройств, работающих под управлением отечественных операционных систем поверх низкоуровневых SDK, так и на стороне облачной платформы интернета вещей поверх соответствующих низкоуровневых SDK; специализированные отраслевые стандарты обмена данными с государственными информационными системами и интеграция с ключевыми государственными информационными системами через интеграционную платформу. 17750 8250 9 500 0 250 6500 7150 3850 Поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 4470 1580 2890 210 270 1555 1435 1000 Создание отечественной операционной системы для интернета вещей с использованием развитых операционных систем, созданных на базе открытого исходного кода, в соответствии с перспективными направления развития отечественных приложений и устройств интернета вещей. Портирование маркетплейса приложений на данную отечественную операционную систему, разработка инструментов портирования конечных приложений на отечественную операционную систему. 1600 1200 400 0 400 400 400 400 Проведение исследования технологического ландшафта ГИСов (а также других систем ФОИВ, РОИВ и отраслевых платформ) , а также существующих интеграционных инструментов (СМЭВ, СМЭВ 2, СМЭВ 3 и т.д.), определение перечня приоритетных информационных систем и платформ для интеграции, исходя из приоритетных для внедрения сервисов с использованием технологии интернета вещей в отраслях экономики РФ и опубликование дорожной карты интеграции систем. Создание единой интеграционной платформы интернета вещей, реализующей интеграции с целевыми информационными системами. Создание и публикация на веб-портале интернета вещей программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), реализующих интеграцию с данной интеграционной платформой и поддерживающих отраслевые стандарты данных. Разработка и реализация изменений в нормативно-правовой базе для реализации упрощенного порядка подключения сервисов интернета вещей к данной интеграционной платформе. 1600 1200 400 0 400 400 400 400 Внедрение централизованного веб-сервиса управления проектами в области интернета вещей для групп разработки стандартов и проектов реализации прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, обеспечение координации всех инициатив выполняемых в рамках реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной области интернета вещей. Внедрение отечественного веб-портала интернета вещей. 1160 800 360 260 0 300 300 300 Опубликование на портале семейства единых отечественных стандартов данных для устройств интернета вещей: низкоуровневых транспортных протоколов передачи данных, стандартов метаданных и исходных данных. 1110 760 350 210 0 300 300 300 Создание и функционирование центра компетенций по развитию высокотехнологичной области интернета вещей. 900 900 0 50 200 250 200 200 В области здравоохранения и социальных услуг: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере общественного и индивидуального транспорта: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере хранения, фулфилмента и автоматизации складских операций: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере строительства: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере оптовой и розничной торговли: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере жилищно-коммунального хозяйства: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере систем «Умный город»: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере управления объектами недвижимости: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере систем «Умный дом»: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере систем «Умное производство»: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере обрабатывающего производства: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере добычи полезных ископаемых: поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 В сфере сбора, транспортировки и утилизации отходов :поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов интернета вещей и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, в том числе: проектирование, пилотная эксплуатация и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработка драйверов и прочего программного обеспечения для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей. Разработка специализированного облачного программного обеспечения для облачной платформы интернета вещей, интеграция данных сервисов с государственными информационными системами, разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы интернета вещей, разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей. 490 340 150 0 60 130 130 170 Внедрение облачной инфраструктуры для приема данных от устройств интернета вещей. Опубликование на отечественном веб-портале интернета вещей открытого стандарта и спецификаций на прикладные программные интерфейсы (API) облачной платформы интернета вещей. Обеспечение приема облачной платформой интернета вещей данных в соответствии с едиными отечественными стандартами данных интернета вещей. Внедрение базовых инфраструктурных облачных приложений для обработки данных передаваемых с устройств интернета вещей. 400 200 200 200 200 0 0 0 Внедрение инструментария разработки приложения для интернета вещей без навыков программирования. Анализ открытых стандартов описания бизнес-процессов и рынка реализующих их визуальных конструкторов бизнес-процессов/алгоритмов с открытым исходным кодом, выбор стандарта и визуального редактора подлежащего стандартизации на территории Российской Федерации. Внедрение типовых функциональных блоков, которые могут размещаться на устройствах и в облачной платформе интернета вещей, поддержка этих блоков в визуальном редакторе для конструирования приложений интернета вещей. Создание инфраструктуры отладки и тестирования приложений, а также последующего развертывания (деплоя) разработанных в визуальном редакторе приложений на устройства интернета вещей и в облачной платформе интернета вещей. 380 190 190 190 190 0 0 0 Первое масштабное внедрение математических моделей для предиктивного анализа состояния оборудования и качества выпускаемой продукции, использующих озеро данных, формируемого с типовых интеграционных решений для сбора данных, с учетом технологической архитектуры дискретного производства. 325 260 65 325 0 0 0 0 Внедрение высоко-уровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK) для критически важных отечественных устройств и компонент интернета вещей, обеспечивающих реализацию сторонними разработчиками своих приложений разворачиваемых на устройствах интернета вещей. Поддержка в данных библиотеках единых отечественных стандартов данных для устройств интернета вещей и взаимодействия с облачной платформой интернета вещей. Перенос на операционные системы для интернета вещей маркетплейса приложений, устанавливаемых на устройстве интернета вещей, создание и публикация необходимого набора инструментов и библиотек позволяющих стороннему разработчику разместить свое приложение в данном маркетплейсе. Опубликование на отечественном веб-портале интернета вещей инструментов и библиотек позволяющих сторонним разработчикам портировать существующие приложения на операционные системы для интернета вещей. 300 150 150 150 150 0 0 0 Внедрение комплекса технических решений и инструментов аудита и мониторинга информационной безопасности, инструментов формализованного описания сценариев и проведения автоматизированного тестирования в пре-продакшен среде и эмуляции работы в продакшен среде для клиентских и серверных приложений интернета вещей на основе библиотек с открытым исходным кодом. Стандартизация данных технических решений и инструментов на территории Российской Федерации. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, позволяющих в ускоренном режиме аттестовывать и сертифицировать аппаратные и программные комплексы интернета вещей при условии успешного прохождения данного набора автоматизированных тестов и наличия необходимого уровня покрытия кода такими автоматизированными тестами. 300 150 150 150 150 0 0 0 Создание типовой специализированной отраслевой облачной экосистемной платформы, для последующего разворачивания на ее основе отраслевых облачных платформ в перечисленных ниже приоритетных отраслях экономики Российской Федерации. В состав типовой платформы должны входить и быть интегрированными между собой: единый стандарт отраслевых данных, на основе базовых единых отечественных стандартов данных для интернета вещей, в том числе отраслевые своды нормативно-справочной информации, классификаторы, реестры; разработка и публикация высокоуровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK) реализующих данные отраслевые стандарты как на стороне устройств работающих под управлением отечественных операционных систем поверх низкоуровневых SDK, так и на стороне облачной платформы интернета вещей поверх соответствующих низкоуровневых SDK; специализированные отраслевые стандарты обмена данными с государственными информационными системами и интеграция с ключевыми государственными информационными системами через интеграционную платформу. 265 210 55 265 0 0 0 0 Первое масштабное внедрение маркетплейса приложений и устройств с включенной системой тарификации за фактическое использование, вычислительных мощностей и ресурсов конечных устройств интернета вещей и пропускной способности сетей при размещении сторонних приложений в устройствах интернета вещей. Создание технической и финансово-юридической инфраструктуры для предоставления владельцами сетей устройств интернета вещей доступа к размещению на них сторонних приложений. 260 130 130 130 130 0 0 0 Внедрение совокупности драйверов для критически важных отечественных устройств и компонентов включенных в реестр, публикация всех артефактов процесса их создания на отечественном веб- портале интернета вещей. Исследование операционных систем для устройств интернета вещей с открытым исходным кодом, определение перспективных операционных систем. Проведение исследования технологического рынка отечественных производителей устройств и компонент интернета вещей, определение базового набора отечественных устройств и компонент интернета вещей, архитектурных и аппаратных решений доступных для использования широким кругом отечественных разработчиков аппаратного обеспечения, стандартных протоколов взаимодействия аппаратных компонент и их реализаций. Составление и поддержание реестра данных решений и их разработчиков, публикация реестра на отечественном веб-портале интернета вещей. 250 200 50 125 125 0 0 0 Создание платформы образовательного контента интернета вещей. Проведение исследования отечественного рынка образования в части интернета вещей. Разработка и опубликование общедоступных учебных курсов для разработки аппаратного и программного обеспечения для интернета вещей с использованием отечественных аппаратных и программных компонент, в том числе в средах виртуального проектирования, конструирования и моделирования, для различных уровней базового образования, в том числе геймифицированных. Разработка и проведение программы конкурсов научно-исследовательских и инженерно-прикладных проектов и олимпиад для школьников, учащихся СПО, техникумов и колледжей; студентов, аспирантов и кандидатов наук, а также массовых конкурсов для всех желающих. 230 180 50 115 115 0 0 0 Создание платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием интернета вещей. Техническая и организационная интеграции с платформой образовательного контента, платформой разработки и автоматизированного тестирования и сертификации, с сообществом профессионалов и облачной платформой интернета вещей.Предоставление стартапам грантов на услуги платформ входящих в экосистему. Разработка и проведение программ акселерации с привлечением отраслевых партнеров в качестве экспертов и инициаторов задач. Принятие нормативно-правовых актов по обеспечению для проектов акселерационной платформы возможности работать в режиме «цифровой песочницы». 230 180 50 115 115 0 0 0 Внедрение и публикация низко- и высоко-уровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK) обеспечивающих на стороне облачной платформы интернета вещей обработку метаданных и данных с устройств интернета вещей в соответствии с едиными отечественными стандартами данных интернета вещей. Внедрение маркетплейса облачных приложений, доступных пользователям облачной платформы интернета вещей, публикация необходимого набора инструментов, библиотек и документации позволяющих стороннему разработчику разместить свое приложение в данном маркетплейсе. 160 80 80 80 80 0 0 0 Внедрение и публикация на портале интернета вещей межотраслевых семантических стандартов данных, позволяющих создавать новые прикладные сервисы и приложения поверх существующих сетей устройств. Создание единой системы управления нормативно-справочной информацией, стандартом создания и ведения реестров и классификаторов. API для интеграции новых (отраслевых) платформ к существующим технологическим платформам. Разработка реализующих данные стандарты высокоуровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK) работающих на отечественной операционной системе и на стороне облачной платформы интернета вещей. 160 80 80 80 80 0 0 0 Исследование ландшафта рынка разработки коммерчески успешных устройств и приложений для систем интернета вещей. 60 0 0 0 60 0 0 0 Проведение научно-исследовательской работы для анализа задела в области разработки и использования физического, канального, сеансового протоколов и уровня представления для систем интернета вещей на территории Российской Федерации и в мире. 60 60 0 0 60 0 0 0 Разработка и утверждение основных, общих и специальных технических требований к технологическим и отраслевым платформам, применяемых в системах интернета вещей. 60 60 0 0 60 0 0 0 Формирование перечня научно-технических задач для проведения фундаментальных научных исследований в области интернета вещей, определение источников бюджетного финансирования и институтов развития операторов конкурсных процедур, для проведения фундаментальных исследований. 60 60 0 0 60 0 0 0 Проведение фундаментальных научных исследований для решения задач интеграции устройств и приложений для систем интернета вещей. 60 60 0 0 60 0 0 0 Разработка и утверждение основных общих и специальных технических требований для полного стека отечественного встроенного программного обеспечения, применяемого в системах интернета вещей. 60 60 0 0 60 0 0 0 Разработка и утверждение основных общих и специальных технических требований для прикладного и связующего отечественного программного обеспечения, применяемого в системах интернета вещей. 60 60 0 0 60 0 0 0 Разработка и утверждение основных общих и специальных технических требований для приложений, применяемых в системах интернета вещей. 60 60 0 0 60 0 0 0 Исследование возможности применения платформ интернета вещей в отраслях, отличных от указанных в данной дорожной карте. 60 60 0 0 60 0 0 0 Создание базы данных/знаний, получаемых с помощью устройств и приложений с применением технологии интернета вещей для различных отраслей. 60 60 0 0 60 0 0 0

Остальные мероприятия дорожной карты

По ₽490 млн будет потрачено на проекты в каждой из следующих областей: здравоохранение и социальные услуги; общественный и индивидуальный транспорт; хранение, фулфилмент и автоматизация складских операций; строительство; оптовая и розничная торговля; жилищно-коммунальное хозяйство; умный город; управление недвижимостью; умный дом; умное производство; обрабатывающие производства; добыча полезных ископаемых; сбор, транспортировка и утилизация отходов.

В каждой из упомянутых сфер значится поддержка разработки специализированных отраслевых сервисов ИВ и услуг на базе отраслевых и технологических платформ интернета вещей, включая проектирование, пилотную эксплуатации и мелкосерийное производство специализированных аппаратных компонент, разработку драйверов и прочего ПО для поддержки работы данных устройств и компонент интернета вещей.

Также в каждом случае значатся разработка специализированного облачного ПО для облачной платформы интернета вещей; интеграция данных сервисов с ГИС; разработка отраслевых стандартов обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK); ускоренная стандартизация, сертификация, аккредитация аппаратного и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы ИВ; разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента интернета вещей.

₽400 млн будет потрачено на внедрение облачной инфраструктуры для приема данных от ИВ-устройств. Эту сумму бюджетные и внебюджетные источники разделят поровну. В частности, речь идет об опубликовании на отечественном веб-портале интернета вещей открытого стандарта и спецификации на прикладные программные интерфейсы (API) облачной платформы интернета вещей, обеспечении приема облачной платформы интернета вещей данных в соответствии с едиными отечественными стандартами данных ИВ и внедрении базовых инфраструктурных облачных приложений для обработки данных, передаваемых с ИВ-устройств.

На внедрение инструментария разработки приложения для интернета вещей без навыков программирования будет затрачено ₽380 млн, эту сумму также поровну разделят федеральный бюджет и внебюджетные источники. Речь идет о следующих мероприятиях: анализ открытых стандартов описания бизнес-процессов и рынка реализующих их визуальных конструкторов бизнес-процессов/алгоритмов с открытым исходным кодом, выбор стандарта и визуального редактора, подлежащего стандартизации на территории России; внедрение типовых функциональных блоков, которые могут размещаться на устройствах и в облачной платформе интернета вещей, поддержке этих блоков в визуальном редакторе для конструирования приложений ИВ; создание инфраструктуры отладки и тестирования приложений, а также последующего развертывания (деплоя) разработанных в визуальном редакторе приложений на устройства интернета вещей и в облачной платформе.

₽325 млн израсходуют на первое масштабное внедрение математических моделей для предиктивного анализа состояния оборудования и качества выпускаемой продукции, использующих озеро данных, формируемое с помощью типовых интеграционных решений для сбора данных с учетом технологической архитектуры дискретного производства. Из данной суммы федеральный бюджет выделит ₽260 млн, внебюджетные источники — ₽65 млн руб.

₽300 млн будет потрачено на внедрение высокоуровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK) для критически важных отечественных устройств и компонент интернета вещей, обеспечивающих реализацию сторонними разработчиками своих приложений, разворачиваемых на ИВ-устройствах. Данную сумму поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники.

Речь идет о следующих мероприятиях: поддержка в библиотеках единых отечественных стандартов данных для устройств интернета вещей и взаимодействия с облачной платформой ИВ, перенос на операционные системы для интернета вещей маркетплейса приложений, устанавливаемых на ИВ-устройстве, создание и публикация необходимого набора инструментов и библиотек, позволяющих стороннему разработчику разместить свое приложения в данном маркетплейсе; опубликование на отечественном веб-портале интернета вещей инструментов и библиотек, позволяющих сторонним разработчиками портировать существующие приложения на операционные системы для интернета вещей.

Аналогичная сумма будет потрачена на внедрение комплекса технических решений и инструментов аудита и мониторинга ИБ, инструментов формализованного описания сценариев и проведения автоматизированного тестирования в пре-продакшен среде и эмуляции работы в продакшен среде для клиентских и серверных приложений интернета вещей на основе библиотек с открытым исходным кодом. В том числе будет обеспечена стандартизация данных технических решений и инструментов на территории России, а также проведена разработка и принятие НПА, позволяющих в ускоренном режиме аттестовать и сертифицировать аппаратные и программные комплексы интернета вещей.

₽265 млн потратят на создание типовой стандартизированной отраслевой облачной экосистемной платформы для последующего разворачивания на ее основе отраслевых облачных платформ в перечисленных ниже приоритетных отраслях экономики. В состав типовой платформы должны входить и быть интегрированными между собой: единый стандарт отраслевых данных на основе базовых единых отраслевых стандартов данных для интернета вещей, в том числе отраслевые своды нормативно-справочной информации, классификаторы, реестры; разработка и публикация высокоуровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), реализующих данные отраслевые стандарты как на стороне устройств, работающих под управлением отечественных операционных систем поверх низкоуровневых SDK, так и на стороне облачной платформы интернета вещей поверх соответствующих низкоуровневых SDK; специализированные отраслевые стандарты обмена данными с ГИС и интеграция с ключевыми государственными ИС через интеграционную платформу.

₽260 млн будет потрачено на первое масштабное внедрение маркетплейса приложений и устройств с включенной системой тарификации за фактическое использование вычислительных мощностей и ресурсов конечных устройств интернета вещей и пропускной способности сетей при размещении сторонних приложений в ИВ-устройствах. В том числе речь идет о создании технической и финансово-юридической инфраструктуры для предоставления владельцами сетей устройств интернета вещей доступа к размещению на них сторонних приложений.

₽250 млн направят на внедрение совокупности решений для критически важных отечественных устройств и компонентов, включенных в реестр, публикацию всех артефактов процесса их создания на отечественном веб-портале интернета вещей. Также запланированы следующие мероприятия: исследование ОС для устройств интернета вещей с открытым исходным кодом, определение перспективных операционных систем; исследование технологического рынка отечественных производителей устройств и компонент ИВ, определение базового набора таких отечественных устройств и компонент, архитектуры и аппаратных решений, доступных для использования широким кругом российских разработчиков аппаратного обеспечения, стандартных протоколов взаимодействия аппаратных компонент и их реализаций; составление и поддержание реестра данных решений и разработчиков, публикация реестра на отечественном веб-портале ИВ.

₽230 млн будет потрачено на создание платформы образовательного контента интернета вещей. Речь идет о проведении исследования отечественного рынка образования в части интернета вещей; разработке и публикации общедоступных ученых курсов для разработки аппаратного и программного обеспечения для интернета вещей с использованием отечественных аппаратных и программных компонентов, в том числе в средах виртуального проектирования, конструирования и моделирования, для различных уровней базового образования, в том числе геймифицированных; разработке и проведении программы конкурсов научно-исследовательских и инженерно-прикладных проектов и олимпиад для школьников, учащихся СПО, техникумов и колледжей, студентов, аспирантов и кандидатов наук, а также массовых конкурсов для всех желающих.

Аналогичная сумма будет потрачена на создание платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием интернета вещей. Речь идет о технической и организационной интеграции с платформой образовательного контента, платформой разработки и автоматизированного тестирования и сертификации, с сообществом профессионалов и облачной платформой интернета вещей.

В том числе запланировано: предоставление стартапам грантов на услуги платформ, входящих в экосистему; разработка и проведение программ акселерации с привлечением отраслевых партнеров в качестве экспертов и инициаторов задач; принятие НПА по обеспечению для проектов акселерационной платформы возможности работать в режиме «цифровой песочницы».

₽160 млн потратят на внедрение и публикацию низко- и высокоуровневых программных библиотек SDK, обеспечивающих на стороне облачной платформы ИВ обработку метаданных и данных с устройств интернета вещей в соответствии с едиными отечественными стандартами. Также запланировано внедрение маркетплейса облачных приложений, доступных пользователям облачной платформы интернета вещей, публикация необходимого набора инструментов, библиотек и документации, позволяющих стороннему разработчику разместить свое приложение в данном маркетплейсе.

Еще ₽160 млн направят на внедрение и публикацию на портале ИВ межотраслевых семантических стандартов данных, позволяющих создавать новые прикладные сервисы и приложения поверх существующих сетей устройств. Речь идет о создании единой системы управления нормативно-справочной информацией, стандартов создания и ведения реестров и классификаторов, API для интеграции новых (отраслевых) платформ с существующими технологическими платформами и разработки реализующих данные стандарты высокоуровневых программных библиотек SDK.

По ₽60 млн будет потрачено на следующие мероприятия: исследование ландшафта рынка разработки коммерчески успешных устройств и приложений для систем интернета вещей; проведение научно-исследовательской работы для анализа задела в области разработки и использовании физического, канального, сеансового протоколов и для уровня представления для систем интернета вещей на территории России; разработка и утверждение основных, общих и специальных технических требований к технологическим и отраслевым платформам, применяемым в системах ИВ; формирование перечня научно-технических задач для проведения фундаментальных научных исследований в области интернета вещей, определения источников бюджетного финансирования и институтов развития операторов конкурсных процедур, для проведения фундаментальных исследований.

Также, в числе таких мероприятий значатся: проведение фундаментальных научных исследований для решения задач интеграции устройств и приложений для систем ИВ; разработка и утверждение основных общих и специальных технических требований для полного стека отечественного встроенного ПО, применяемого в системах интернета вещей; разработка и утверждение основных общих и специальных технических требований для прикладного и связующего российского ПО, применяемого в системах интернета вещей; разработка и утверждение основных общих и специальных технических требований для приложений, применяемых в системах ИВ; исследование возможности применения платформ интернета вещей в отраслях, отличных от указанных в данной дорожной карте; создание базы данных/знаний, получаемых с помощью устройств и приложений с применением интернета вещей для различных отраслей.