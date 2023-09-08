В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon

В Хабаровске введен в эксплуатацию крупнейший в крае и первый в федеральном округе складской комплекс для нужд электронной коммерции Ozon, строительство которого велось в единственном на Дальнем Востоке действующем индустриальном парке «Авангард». Объект класса А общей площадью 47 тыс. кв. м был построен для федерального маркетплейса Ozon в формате built-to-suit. Компания NF Group выступила консультантом сделки. Об этом CNews сообщили представители NF Group.

Планируемый запуск фулфилмент-центра в Хабаровске за счет сокращения логистических цепочек позволит почти в три раза (от нескольких недель до несколько дней) сократить сроки получения и отправки товаров маркетплейса Ozon. В логистическом комплексе класса А на площади 47 тыс. кв. м помимо основной складской части предусмотрен офисный блок и зона хранения пожароопасных товаров. Девелопером крупнейшего складского комплекса в Хабаровском крае выступает ООО «ПЛК авангард», резидент территории опережающего социально-экономического развития Хабаровск, входящий в группу компаний «Да! девелопмент».

Хабаровск — логистическая столица Дальнего Востока, и первый на Дальнем Востоке индустриальный парк «Авангард» общей площадью 50 га, входящий в ТОР «Хабаровск», играет одну из ключевых ролей. Сейчас в нем работают 15 резидентов, среди которых круглогодичные теплицы, различные производственные компании, качественные склады для товаров, в том числе замороженных, а также логистические центры.

Тимофей Казарцев, коммерческий директор группы компаний «Да! девелопмент»: «Для нас это знаковое событие, ведь мы построили и ввели в эксплуатацию первый на Дальнем Востоке распределительный центр для нужд электронной коммерции федерального оператора, причем реализовали проект в первом и единственном на Дальнем Востоке действующем индустриальном парке «Авангард», находящемся в Хабаровске. Территория парка включена в состав ТОР «Хабаровск», что позволяет нашим резидентам пользоваться льготами и преференциями, позволяя при этом снижать себестоимость и иметь устойчивую финансовую модель, а также масштабировать свой бизнес в более короткие сроки».

По словам Константина Фомиченко, партнера консалтинговой компании NF Group, в Хабаровском крае, как и во многих регионах России, по-прежнему, наблюдается нехватка качественного предложения складской недвижимости, а доля свободных площадей равна нулю. «Общий объем качественного предложения составляет всего 170 тыс. кв. м, поэтому особенно важно строительство и ввод новых объектов, и мы рады быть причастными к появлению такого знакового для региона объекта, который поможет жителям еще быстрее получать продовольственные и непродовольственные товары.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью в России. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Почти 40 млн покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах.

«Да! девелопмент» — дальневосточный застройщик с опытом в строительстве гражданских и промышленных объектов. В сфере деятельности группы компаний — девелопмент и управление недвижимостью. В состав компаний входят ООО «Рациополис» (застройщик проекта «Культура»), ООО «Индустриальный парк «Авангард» (управляющая компания одноименного индустриального парка), ООО «УК «Смайлмарт» (управляющая компания МФК «Смайлмарт»). Строительная специализация: коммерческая, индустриальная, жилая недвижимость.

NF Group – участник рынка коммерческой и элитной жилой недвижимости в России. В настоящее время в группу компаний входят офисы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, подразделение по управлению коммерческой недвижимостью по всей России и PARUS Real Estate в Дубае. В целом NF Group представлена на Ближнем Востоке, в Турции, Таиланде, Бали и ведет проекты консалтинга в странах СНГ. Консультанты сопровождают сделки с объектами недвижимости, оказывая услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим участникам рынка в сегментах складской, офисной, торговой, гостиничной, элитной жилой, загородной и зарубежной недвижимости.